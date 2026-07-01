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जिसके पास है लाखों लोगों का पैसा, उसका क्रेडिट स्कोर भी पड़ा कम; 747 का स्कोर को CRED ने क्यों कहा ' नॉट गुड इनफ'?

Nitin Kamath credit score tweet: जरोधा के सीईओ नितिन कामथ के 747 क्रेडिट स्कोर और क्रेड ऐप पर उनके मज़ाकिया ट्वीट ने फिनटेक कंपनियों की 'विशिष्टता' की नीति पर बहस छेड़ दी है. यह लेख समझाता है कि कैसे 750 की सख्त सीमा आम और जिम्मेदार लोगों को वित्तीय रूप से योग्य होने के बाद भी बाहर कर देती है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 01, 2026, 07:15 AM IST

जिसके पास है लाखों लोगों का पैसा, उसका क्रेडिट स्कोर भी पड़ा कम; 747 का स्कोर को CRED ने क्यों कहा ' नॉट गुड इनफ'?

ज़ेरोधा के नितिन कामथ का सिबिल स्कोर 747, फिर भी 'क्रेड' ने नहीं दिया भाव (फोटो एआई +सोशल मीडिया)

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Is your credit score also not worthy of 'Cred's' VIP club? अगर आप समय पर अपने सारे बिल चुकाते हैं, कोई लोन बकाया नहीं रखते और खुद को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं, तो भी हो सकता है कि देश की बड़ी फिनटेक कंपनियां आपको अपनी चौखट पर भी न फटकने दें. ऐसा ही कुछ हुआ देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म 'जेरोधा ' के मालिक नितिन कामथ के साथ. उन्होंने जब सोशल मीडिया पर मज़ाक में अपना क्रेडिट स्कोर शेयर किया, तो पूरे देश के मध्यम वर्ग के होश उड़ गए. यह कहानी सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन के मज़ाक की नहीं है, बल्कि यह उस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे आज की आधुनिक टेक कंपनियां आम जनता को सिर्फ एक नंबर के तराजू में तौल रही हैं.

जब करोड़पति ब्रोकर का स्कोर भी पड़ गया कम

जेरोधा  के सह-संस्थापक नितिन कामथ ने ट्विटर (अब X) पर अपना क्रेडिट स्कोर साझा किया जो 900 में से 747 था. उन्होंने बेहद चुटीले अंदाज़ में पूछा कि क्या वह CRED जैसी फिनटेक कंपनी के प्रीमियम क्लब में शामिल होने के लिए "पर्याप्त अच्छे" नहीं हैं? दरअसल, क्रेड ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर केवल उन्हीं लोगों को आने देता है जिनका स्कोर 750 या उससे ऊपर होता है. अब सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान की कंपनी देश के लाखों लोगों का पैसा संभालती है, अगर उसका 747 का स्कोर भी क्रेड की नजर में कम है, तो फिर आम आदमी की क्या बिसात?

इस घटना ने एक गहरे सवाल को जनम दिया है. क्या भारत का फिनटेक सेक्टर वित्तीय जिम्मेदारी को मापने के बजाय सिर्फ एक सोशल स्टेटस और दिखावे का प्रतीक बनता जा रहा है?

750 की जादुई दीवार और कंपनियों का हिडन एजेंडा

क्रेडिट स्कोर असल में आपकी साख की कहानी कहता है, जो 300 से 900 के बीच होती है. बैंकिंग नियमों के हिसाब से नितिन कामथ का 747 का स्कोर 'अच्छा' माना जाता है. भारत के प्रमुख क्रेडिट ब्यूरो जैसे ट्रांसयूनियन सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और सीआरआईएफ हाई मार्क के नियमों के तहत 700 से ऊपर का स्कोर बेहतरीन माना जाता है और इस पर बैंक आपको आसानी से लोन दे देते हैं.

तो फिर क्रेड जैसी फिनटेक कंपनियां 750 की जिद पर क्यों अड़ी हैं?

फाइनेंशियल प्लानर नीरज बताते हैं कि असल में, ये कंपनियां ट्रेडिशनल बैंक नहीं हैं; ये खुद को एक एलीट (प्रीमियम) लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में बेचना चाहती हैं. 750 प्लस की सीमा रखकर वे बाजार में एक तरह का वीआईपी माहौल बनाती हैं ताकि अमीर ग्राहक और महंगे ब्रांड्स उनकी तरफ खिंचे चले आएं. इस चक्कर में वे उन ग्राहकों को भी लात मार देती हैं जो पूरी तरह से कर्ज मुक्त और जिम्मेदार हैं.

स्कोर रेंज रेटिंग अर्थ / प्रभाव
300 – 579 गरीब उच्च जोखिम; ऋण प्राप्त करना बहुत कठिन
580 – 669 औसत (गोरा) मध्यम जोखिम; लोन मंज़ूरी की सीमित संभावनाएँ
670 – 749 अच्छा आम तौर पर सभी क्रेडिट उत्पादों के लिए पात्र
750 – 799 बहुत अच्छा अधिकांश बैंक और ऋणदाताओं द्वारा पहली पसंद
800 – 900 उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ उधारकर्ता; सबसे कम ब्याज दर और बेहतरीन ऑफर उपलब्ध

अब समझिए आपकी जेब पर इसका असली असर क्या है?

इस पूरे खेल का सबसे बुरा असर मिडिल क्लास नौकरीपेशा लोगों पर पड़ता है. मान लीजिए आपने कभी कोई लोन नहीं लिया, आप सिर्फ अपनी सैलरी के अंदर जीते हैं और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपके पास कोई बड़ा क्रेडिट इतिहास नहीं है. अब क्रेड जैसी कंपनियां आपको 'अयोग्य' घोषित कर देंगी.

यह आम आदमी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने जैसा है. कंपनियां क्रेडिट स्कोर को वित्तीय समझदारी का पैमाना मानने के बजाय एक 'अमीरी का सर्टिफिकेट' बना रही हैं. इससे आम उपभोक्ताओं में यह गलतफहमी पैदा होती है कि 750 से कम स्कोर होने पर वे एक बुरे कर्जदार हैं, जबकि असलीयत में ऐसा बिलकुल नहीं है. 700 से ऊपर का कोई भी स्कोर आपको बाजार में बेहतरीन ऑफर्स दिलाने के लिए काफी होता है.

क्या केवल तीन अंकों का नंबर आपकी ईमानदारी तय करेगा?

अब समय आ गया है कि इस फिनटेक मॉडल पर दोबारा विचार किया जाए. नितिन कामथ के इस ट्वीट ने यह साबित कर दिया है कि वित्तीय उत्तरदायित्व और कर्ज मुक्त रहने की क्षमता को महज़ तीन अंकों की संख्या में नहीं समेटा जा सकता. एक व्यक्ति जो पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, उसका स्कोर उस व्यक्ति से कम हो सकता है जिसने कई क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं और उनके सहारे स्कोर बढ़ा रहा है.

तकनीकी कंपनियों को विशिष्टता का ढोंग छोड़कर व्यावहारिक होना पड़ेगा. अगर भारत का फिनटेक सेक्टर वाकई देश का वित्तीय सामावेशन करना चाहता है, तो उसे ग्राहकों को बाहर निकालने के बहाने ढूंढने के बजाय उनके वास्तविक वित्तीय व्यवहार और ईमानदारी का सम्मान करना सीखना होगा.

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