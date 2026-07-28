सराफा बाजार में तेजी का दौर शुरू- क्या चमकेगा सोना-चांदी? जानिए अगले 6 महीनों में आपका बजट बिगड़ेगा या बनेंगे अमीर!

Gold price forecast: शेयर बाजार में आई तेजी और भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सराफा बाजार में भी हलचल तेज हो गई है. कच्चे तेल के गिरते दाम और मजबूत होते आईटी सेक्टर के बीच अगले 6 महीनों में सोना-चांदी आपकी जेब और निवेश को कैसे प्रभावित करेंगे, मार्केट एक्सपरट देवकृष्ण पाडेय से जानिए पूरा विश्लेष्ण.

शेयर बाजार की तेजी से सराफा बाजार में हलचल

कच्चे तेल में नरमी का असर क्या सोने-चांदी में भी होगा

अगले 6 महीने का बजट गणित समझ लें.

सोना और चांदी में निवेश रणनीति क्या होनी चाहिए

पश्चिम एशिया तनाव कम होने के संकेत क्या बता रहे

क्या आप भी अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित जगह निवेश करने की सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि शेयर बाजार की तेजी के बीच सोने-चांदी पर दांव लगाना सही होगा या नहीं? मंगलवार को जब सेंसेक्स 152.7 अंक चढ़कर 76,988.48 और निफ्टी 44.95 अंक बढ़कर 24,040.90 पर पहुंचा, तो इसने सिर्फ शेयर बाजार के निवेशकों को ही नहीं, बल्कि सराफा बाजार यानी बुलियन मार्केट के खरीदारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को-फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर ने भी बुलियन मार्केट का हाल और फ्यूचर आस्पेक्ट को लेकर कई जानकारी यूट्यूब चैनल पर दी है?

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) और विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती हैं कि हालांकि कच्चे तेल में गिरावट से महंगाई थोड़ी थमी है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश (Safe-Haven) के तौर पर सोने का आकर्षण कम नहीं हुआ है. दिग्गज डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसों की रिसर्च रिपोर्ट भी आम निवेशकों को अपने कुल पोर्टफोलियो का 10 से 15 फीसदी हिस्सा सोने में बनाए रखने की सलाह देती हैं.

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जब शेयर बाजार उछलता है तब सोने-चांदी का क्या होता है?

आमतौर पर शेयर बाजार और सराफा बाजार के बीच एक विपरीत संबंध देखा जाता है. जब इकोनॉमी और शेयर बाजार मजबूत होते हैं, तो बड़ा पैसा जोखिम वाले एसेट्स यानी शेयरों में जाता है. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतों में 1.44 प्रतिशत की गिरावट (ब्रेंट क्रूड 87.09 डॉलर पर आने) के कारण एक तरफ जहां शेयर बाजार को पंख लगे हैं, वहीं सराफा बाजार में भी स्थिरता के साथ नई हलचल शुरू हो गई है. अगर निवेशक बाजार की मौजूदा तेजी से मुनाफा भुनाते हैं (प्रॉफिट बुकिंग करते हैं), तो वह पैसा सुरक्षित ठिकाने के तौर पर फिर से सोने और चांदी की तरफ रुख कर सकता है.

अगले 6 महीनों में आपका बजट बिगड़ेगा या बनेंगे आप राजा?

मध्यम वर्ग के लिए सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक वित्तीय सुरक्षा कवच है. आने वाले 6 महीनों में अगर आप शादी-ब्याह या किसी पारिवारिक समारोह के लिए सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मौजूदा बाजार के संकेत बताते हैं कि कीमतें बहुत ज्यादा गिरने वाली नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की नरमी और ईरान से बातचीत के संकेतों से भले ही महंगाई थोड़ी थमे, लेकिन सोने की मांग हमेशा बनी रहती है. अगर आप सिर्फ खरीदार हैं तो महंगा सोना आपका मासिक बजट बिगाड़ सकता है, लेकिन अगर आप एक अनुशासित निवेशक हैं और सिप (SIP) या एसजीबी के जरिए थोड़ा-थोड़ा निवेश कर रहे हैं, तो अगले 6 महीनों में यह आपके पोर्टफोलियो को नया सोने जैसा निखार दे सकता है.

आईटी शेयर और कच्चे तेल के गणित का सराफा पर असर क्या होगा?

टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज आईटी शेयरों में खरीदारी से भारतीय बाजार को जो मजबूती मिली है, उसने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है. जब कंपनियों का कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ता है और कच्चे तेल के दाम गिरने से देश का इंपोर्ट बिल घटता है, तो भारतीय रुपया मजबूत होता है. मजबूत रुपया देश के भीतर सोने के आयात को थोड़ा सस्ता बनाता है. यही वह हिडन एंगल यानी छिपा हुआ पहलू है, जो सराफा बाजार को बेकाबू होकर भागने से रोकता है और आम खरीदार को बहुत ज्यादा महंगे दामों से बचाता है.

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एशियाई बाजारों की मंदी और एफआईआई की बिकवाली से क्या है खतरा?

सराफा बाजार पर केवल घरेलू तेजी का ही असर नहीं पड़ता, बल्कि ग्लोबल उथल-पुथल भी गहरा प्रभाव डालती है. एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9.34 प्रतिशत तक टूटा है, जबकि निक्केई और हैंगसेंग में भी गिरावट रही. इसके साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 1,688.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं. जब-जब ग्लोबल मार्केट में डर या अनिश्चितता का माहौल बनता है, तब-तब पूरी दुनिया के बड़े निवेशक शेयर बेचकर सोने में पैसा लगाने लगते हैं. यही वजह है कि आने वाले दिनों में सराफा बाजार में अचानक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है.

लोगों को अब आगे क्या कदम उठाना चाहिए?

अगर आप एक आम नौकरीपेशा व्यक्ति हैं, तो शेयर बाजार की इस तेजी और सराफा बाजार की हलचल के बीच आपको अपनी रणनीति बहुत संतुलित रखनी होगी. सारा पैसा एक ही जगह लगाने की गलती न करें. अपनी कुल बचत का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा सोने या चांदी में और बाकी हिस्सा इक्विटी या एसआईपी में लगाकर रखें. इससे अगर बाजार में एफआईआई की बिकवाली से कोई गिरावट आती भी है, तो सोने में लगा आपका पैसा आपके बजट को बिगड़ने से बचा लेगा और आपको लंबी अवधि में आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा.

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