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इस हफ्ते IPO की बाढ़, 9 नए इश्यू पर नजर; पैसा लगाने से पहले जान लें किस दिन कौन सा मौका

इस हफ्ते खुलेंगे 9 IPO, जानिए किस कंपनी का कितना है प्राइस बैंड, पैसा लगाने से पहले जान लें किस दिन कौन सा मौका

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इस हफ्ते IPO की बाढ़, 9 नए इश्यू पर नजर; पैसा लगाने से पहले जान लें किस दिन कौन सा मौका

IPOs opening this week India; इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में 9 नए IPO खुल रहे हैं. इनमें 5 मेनबोर्ड और 4 SME इश्यू हैं. धूत ट्रांसमिशन, मोलबायो डायग्नोस्टिक्स, मिल्की मिस्ट और शिपरॉकेट पर निवेशकों की खास नजर रहेगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 11, 2026, 10:16 AM IST

इस हफ्ते IPO की बाढ़, 9 नए इश्यू पर नजर; पैसा लगाने से पहले जान लें किस दिन कौन सा मौका

शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों के लिए बड़ा मौका, 9 IPO खोलेंगे निवेश का रास्ता (फोटो एआई)

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अगर IPO में पैसा लगाने का प्लान बना रहे हैं तो यह हफ्ता आपके लिए खासा व्यस्त रहने वाला है. प्राइमरी मार्केट में एक साथ 9 नए IPO निवेश के लिए खुल रहे हैं. इनमें 5 मेनबोर्ड और 4 SME इश्यू शामिल हैं. खास बात यह है कि इसी हफ्ते 8 कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट भी होने वाले हैं. यानी निवेशकों के सामने एक तरफ नए IPO में पैसा लगाने का मौका है, तो दूसरी तरफ नए शेयरों की लिस्टिंग से कमाई या नुकसान का हिसाब देखने का मौका भी मिलेगा.  

कौन से बड़े IPO खुल चुके हैं

हफ्ते की शुरुआत में ही धूत ट्रांसमिशन और मोलबायो डायग्नोस्टिक्स के IPO खुल चुके हैं. दोनों इश्यू 12 अगस्त को बंद होंगे. धूत ट्रांसमिशन करीब 3,066.9 करोड़ रुपये जुटाने की योजना के साथ बाजार में उतरी है. कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 829 से 871 रुपये प्रति शेयर तय किया है. वहीं, मोलबायो डायग्नोस्टिक्स करीब 939.7 करोड़ रुपये जुटाने के लिए IPO लेकर आई है. इसका प्राइस बैंड 768 से 807 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. )

11 अगस्त को खुलेगा मिल्की मिस्ट का IPO

डेयरी उत्पाद बनाने वाली मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स 11 अगस्त को अपना IPO लॉन्च करेगी. कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 1,553 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इस IPO का प्राइस बैंड 133 से 140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इसमें 1,428 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 125 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल यानी OFS के तहत बेचे जाएंगे. 

12 अगस्त को शिपरॉकेट और बिहारी लाल इंजीनियरिंग की बारी

12 अगस्त को लॉजिस्टिक्स टेक कंपनी शिपरॉकेट और स्टील सेक्टर से जुड़ी बिहारी लाल इंजीनियरिंग के IPO भी खुलेंगे.

शिपरॉकेट ने IPO के लिए 92 से 97 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. कंपनी करीब 1,617.5 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. बिहारी लाल इंजीनियरिंग ने IPO के लिए 271 से 285 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.  

SME सेगमेंट में भी चार IPO

इस हफ्ते केवल बड़े मेनबोर्ड इश्यू ही चर्चा में नहीं हैं. SME प्लेटफॉर्म पर भी चार नए IPO निवेशकों के सामने होंगे. फैसिनेट टेक्सटाइल्स 67 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 148 से 156 रुपये के प्राइस बैंड पर IPO लाएगी. शाम फोम 130 रुपये प्रति शेयर के फिक्स्ड प्राइस पर करीब 40.5 करोड़ रुपये जुटाने की योजना के साथ बाजार में उतरेगी.इसके अलावा प्रमोदिनी मेडिकेयर और क्यूएंडटी फूड्स भी 12 अगस्त को अपने IPO लॉन्च करेंगी.  

इस हफ्ते IPO निवेशकों के लिए असली चुनौती क्या है

एक साथ इतने IPO आने का मतलब यह नहीं है कि हर इश्यू में पैसा लगाना फायदे का सौदा होगा. निवेशकों को खासतौर पर IPO का प्राइस बैंड, कंपनी की वित्तीय स्थिति, इश्यू का आकार, सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP देखना होगा.

SME IPO में सावधानी और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इनमें निवेश का जोखिम मेनबोर्ड कंपनियों के मुकाबले अलग हो सकता है. सिर्फ GMP देखकर फैसला करना भी सही रणनीति नहीं मानी जा सकती. GMP ग्रे मार्केट का संकेत है, यह शेयर की लिस्टिंग पर मुनाफे की गारंटी नहीं देता.

8 कंपनियों की लिस्टिंग भी इसी हफ्ते

नए IPO के साथ बाजार में लिस्टिंग की हलचल भी तेज रहेगी. मेनबोर्ड सेगमेंट में आरडी इंडस्ट्रीज के शेयर 12 अगस्त को बाजार में लिस्ट होंगे. टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और लीप इंडिया की लिस्टिंग 14 अगस्त को निर्धारित है. SME सेगमेंट में अनविल वायर एंड इंजीनियरिंग 10 अगस्त, एजियस टेक्नोलॉजीज 11 अगस्त, जीवी इलेक्ट्रिकल्स 12 अगस्त और एलएपीएल ऑटोमोटिव 13 अगस्त को लिस्ट होंगे.ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट इंडिया के शेयर 14 अगस्त को बाजार में एंट्री करेंगे.  

निवेशक के लिए क्या है बड़ा सबक

इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन यही ज्यादा विकल्प निवेशक के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकते हैं. एक साथ कई IPO आने पर पैसा अलग-अलग इश्यू में बंट सकता है और हर कंपनी को पर्याप्त समय देकर समझना आसान नहीं रहेगा.

इसलिए सिर्फ यह देखकर IPO में पैसा लगाना कि बाजार में इसकी चर्चा ज्यादा है, समझदारी नहीं होगी. निवेश से पहले कंपनी का कारोबार, वैल्यूएशन और जोखिम देखना जरूरी है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह निवेशकों की नजर IPO सब्सक्रिप्शन, GMP और लिस्टिंग पर रहेगी. 

अगस्त के इस हफ्ते भारतीय IPO बाजार में जबरदस्त हलचल है. धूत ट्रांसमिशन, मोलबायो डायग्नोस्टिक्स और मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स जैसे मेनबोर्ड इश्यू के साथ शिपरॉकेट और बिहारी लाल इंजीनियरिंग भी निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं. SME सेगमेंट में फैसिनेट टेक्सटाइल्स, शाम फोम, प्रमोदिनी मेडिकेयर और क्यूएंडटी फूड्स के विकल्प मौजूद हैं.

लेकिन IPO का मतलब तय कमाई नहीं है. निवेशक को कंपनी की जानकारी और जोखिम समझकर ही फैसला करना चाहिए. शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद लेने की सलाह दी गई है.

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