Homeबिजनेस

बिजनेस

8th Pay Commission: DA/DR और बेसिक सेलरी में था बड़ा कंफ्यूजन, वित्त मंत्रालय ने संसद में ऐसे की चिंता दूर

सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) को ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है, लेकिन महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे या पेंशन के साथ मर्ज करने पर अभी फैसला नहीं हुआ है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 01, 2025, 07:49 PM IST

8th Pay Commission: DA/DR और बेसिक सेलरी में था बड़ा कंफ्यूजन, वित्त मंत्रालय ने संसद में ऐसे की चिंता दूर
सैलरी और पेंशन में बदलाव की बढ़ती उम्मीदों के बीच, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के गठन और डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) को बेसिक पे/पेंशन के साथ मिलाने की संभावना के बारे में एक सवाल का जवाब दिया.

यह सवाल लोकसभा मेंबर आनंद भदौरिया ने उठाया था, जिन्होंने यह साफ़ करना चाहा था कि क्या सरकार पिछले तीन दशकों से ज़्यादा महंगाई का सामना कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत राहत देने की योजना बना रही है. विंटर सेशन के पहले दिन मिनिस्ट्री के जवाब के मुताबिक, सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का एक नोटिफिकेशन जारी किया है.

कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ऑल इंडिया सर्विसेज़, डिफेंस पर्सनेल, यूनियन टेरिटरीज़ स्टाफ़, रेगुलेटरी बॉडीज़ और ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के लिए पे, अलाउंस, पेंशन, बोनस और दूसरे बेनिफिट्स का रिव्यू करना शामिल है. यह टैलेंट को अट्रैक्ट करने, एफिशिएंसी को बढ़ावा देने और फिस्कल प्रूडेंस बनाए रखने के उपायों की भी सिफारिश करेगा. कमीशन से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें जमा करने की उम्मीद है.

क्या बेसिक पे के साथ मर्ज होगा DA/DR ?

DA/DR को बेसिक पे/पेंशन के साथ मर्ज करने के बारे में, मिनिस्ट्री ने साफ किया कि अभी कोई प्रपोज़ल कंसीडर नहीं किया जा रहा है. एम्प्लॉई और पेंशनर्स की रियल इनकम को महंगाई से बचाने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर हर छह महीने में डियरनेस अलाउंस को रिवाइज किया जाता है.

पहले, सेंट्रल पे कमीशन फ़ाइनल रिकमेंडेशन सबमिट करते समय DA/DR को बेसिक पे/पेंशन के साथ मिला देते थे. 7वें पे कमीशन ने इसी प्रैक्टिस को फ़ॉलो किया था, और उम्मीद है कि 8वें CPC से भी रिवाइज़्ड सैलरी और पेंशन कैलकुलेट करते समय यही तरीका अपनाया जाएगा.

क्या है डियरनेस अलाउंस (DA) ?

DA एक कॉस्ट-ऑफ़-लिविंग एडजस्टमेंट है जिसे महंगाई से असली सैलरी को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसे एक फ़िक्स्ड बेस वैल्यू पर CPI-IW बढ़ोतरी के आधार पर बेसिक पे के परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है.

केंद्र सरकार ने 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (TOR) को नोटिफ़ाई कर दिया है. 8वें पे कमीशन के 12-18 महीनों में अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करने की उम्मीद है. इस बीच, कई एम्प्लॉई यूनियन और पेंशनर्स की बॉडीज़ ने मौजूदा TOR को लेकर कई चिंताएं जताई हैं.

टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स अब 8वें CPC के डेवलपमेंट्स को करीब से फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइनल रिकमेंडेशन रिवाइज़्ड पे, अलाउंस और पेंशन तय करेंगी, जिसमें कोई भी संभावित DA/DR मर्जर भी शामिल है.

