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8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कब होगा खत्म? जानिए रिपोर्ट से लागू होने तक कितने पड़ाव बाकी

, 8th Pay Commission meeting dates: 8वें वेतन आयोग की कवायद अब दिल्ली से निकलकर कई राज्यों तक पहुंच रही है. अगस्त और सितंबर में होने वाली बैठकों में कर्मचारी, पेंशनर और यूनियन अपनी मांगें रखेंगे. इससे वेतन, भत्ते और पेंशन पर फैसले की दिशा तय होगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 17, 2026, 10:13 AM IST

8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कब होगा खत्म? जानिए रिपोर्ट से लागू होने तक कितने पड़ाव बाकी

8th Pay Commission का पूरा रोडमैप जानिए (फोटो एआई)

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8वें वेतन आयोग की कवायद अब दिल्ली से निकलकर कई राज्यों तक पहुंच रही है. अगस्त और सितंबर में होने वाली बैठकों में कर्मचारी, पेंशनर और यूनियन अपनी मांगें रखेंगे. इससे वेतन, भत्ते और पेंशन पर फैसले की दिशा तय होगी.

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं रह गया है. आयोग लगातार अलग-अलग राज्यों और शहरों में जाकर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर रहा है. दिल्ली में 7 से 10 अगस्त तक चार दिन का सत्र पूरा करने के बाद आयोग ने चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, मुंबई और पुडुचेरी में बैठकें तय की हैं. इन बैठकों में रखी जाने वाली मांगें आगे चलकर वेतन, भत्ते और पेंशन के ढांचे पर असर डाल सकती हैं. 

8वें वेतन आयोग की बैठकों का मतलब क्या है?

8वां केंद्रीय वेतन आयोग अभी कंसल्टेशन स्टेज में है. इसका मतलब है कि आयोग अंतिम सिफारिशों पर पहुंचने से पहले कर्मचारी और पेंशनर संगठनों, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियनों, फेडरेशनों और दूसरे संबधित पक्षों से जानकारी जुटा रहा है.

आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. पंकज जैन, पूर्व IAS, सदस्य-सचिव हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के सदस्य हैं. वह फाइनेंस के टेन्योर प्रोफेसर और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं. आयोग के Terms of Reference पिछले साल जारी किए गए थे. 

आयोग ने सुझाव देने की प्रक्रिया 15 जून को और डेटा जमा करने की प्रक्रिया 31 जुलाई को बंद कर दी है. इसके अलावा 31 अगस्त तक अलग-अलग अनुभव और पे-स्केल के लिए 23 फुल-टाइम और पार्ट-टाइम कंसल्टेंट्स के आवेदन भी मांगे गए हैं. 

जयपुर से चेन्नई तक कहां-कहां होगी बैठक?

आयोग की अगली गतिविधियां कई शहरों में होने वाली बैठकों के जरिए आगे बढ़ेंगी. जयपुर में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक आयोग का दौरा प्रस्तावित है. राजस्थान के वे स्टेकहोल्डर्स जिन्होंने मेमोरेंडम दिया है और आयोग से अभी बातचीत नहीं हुई है, वे 18 अगस्त तक अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध भेज सकते हैं. 

इसके बाद चेन्नई में 7 और 8 सितंबर 2026 को बैठक होगी. तमिलनाडु के संबंधित स्टेकहोल्डर्स के लिए अपॉइंटमेंट का अनुरोध 18 अगस्त तक करने की समयसीमा दी गई है.  पुडुचेरी में आयोग 9 सितंबर 2026 को पहुंचेगा. यहां केवल पुडुचेरी UT से संबंधित स्टेकहोल्डर्स आयोग से मुलाकात के लिए 18 अगस्त तक अनुरोध कर सकते हैं. चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर 2026 तक बैठक निर्धारित है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ UT से जुड़े संबंधित स्टेकहोल्डर्स के लिए अनुरोध की अंतिम तारीख 25 अगस्त बताई गई है. 

मुंबई के लिए अभी तारीख घोषित नहीं हुई है. हालांकि, रेलवे मंत्रालय ने पिछले महीने बताया था कि आयोग सेंट्रल रेलवे जोन के रेलवे विभागों का दौरा करना चाहता है, ताकि कर्मचारियों के काम करने की परिस्थितियों को करीब से समझा जा सके. 

कर्मचारी और पेंशनर्स की जेब से जुड़ा है पूरा मामला

इन बैठकों को सिर्फ औपचारिक दौरा मानना सही नहीं होगा. आयोग अलग-अलग प्रतिनिधि समूहों से मिलने के दौरान उन मुद्दों को समझ रहा है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की तरफ से लगातार उठाए जाते रहे हैं.

आयोग की जांच का दायरा वेतन, पे मैट्रिक्स, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, HRA और दूसरी सुविधाओं एवं लाभों तक फैला हुआ है. इसमें इंक्रीमेंट और प्रमोशन से जुड़े पहलू भी शामिल हैं. आयोग को इन बदलावों पर विचार करते समय कर्मचारियों की जरूरतों, मौजूदा कामकाजी परिस्थितियों और अलग-अलग विशेष जरूरतों को भी ध्यान में रखना है. 

यानी कर्मचारी के लिए असली सवाल केवल बेसिक पे बढ़ने का नहीं है. अगर सिफारिशों में वेतन के साथ भत्तों और दूसरे लाभों में बदलाव होता है तो कुल मासिक आय और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों पर भी इसका असर पड़ सकता है.

कितने लोगों पर पड़ेगा असर?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर एक करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ने की उम्मीद है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स शामिल हैं. इनमें रक्षा और रेलवे से जुड़े कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं. 

यह आंकड़ा इस पूरी प्रक्रिया को आम सरकारी कर्मचारी के लिए खास बनाता है. क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि पेंशन पाने वाले लोगों की आय से भी जुड़ती हैं.

साथ ही, बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आय में संभावित बदलाव का असर खर्च और खपत पर भी पड़ सकता है. हालांकि, किसी खास सेक्टर या बाजार पर कितना असर होगा, यह आयोग की अंतिम सिफारिश और उसके बाद सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा.

वेतन बढ़ेगा तो तुरंत पैसा मिलेगा? यहां समझना जरूरी है

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में सबसे अहम बात टाइमलाइन है. आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और उसे अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने की अवधि के भीतर काम पूरा करना है.

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक फरवरी या अप्रैल 2027 के आसपास आयोग के फैसलों पर आधिकारिक घोषणा की शुरुआती संभावना बनती है, जबकि रिपोर्ट जमा करने की अंतिम समयसीमा मई 2027 है. लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है. आयोग की सिफारिश आने का मतलब यह नहीं है कि अगले ही महीने बढ़ी हुई सैलरी हर कर्मचारी के खाते में आ जाएगी.

पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशों के बाद इन्हें लागू करने में दो से तीन साल और लग सकते हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2027 में घोषित होने वाली बढ़ोतरी पूरी तरह लागू होते-होते 2029 या 2030 तक का समय ले सकती है. 

असली बड़ा सवाल अभी भी फिटमेंट और अंतिम सिफारिशों का है

कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में होगी कि आयोग वेतन संरचना और पे मैट्रिक्स में किस तरह के बदलाव सुझाता है. लेकिन मौजूदा चरण में अंतिम वेतन बढ़ोतरी का आंकड़ा तय मान लेना जल्दबाजी होगी.

अभी आयोग का फोकस अलग-अलग पक्षों की मांगों, आंकड़ों और कामकाजी जरूरतों को समझने पर है. इसलिए अलग-अलग कर्मचारी संगठन जो मांग कर रहे हैं, उन्हें आयोग की अंतिम सिफारिश मान लेना सही नहीं होगा.

यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपुर्ण पहलू है. अभी जो बैठकें हो रही हैं, वे अंतिम फैसला नहीं हैं, लेकिन इन बैठकों में रखे जाने वाले मुद्दे आयोग की सोच और आगे की सिफारिशों को प्रभावित कर सकते हैं. 

कर्मचारी अभी क्या समझें

अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी या पेंशनर हैं तो फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंतिम वेतन वृद्धि अभी तय नहीं हुई है.

अगस्त और सितंबर की बैठकें इस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आयोग सीधे अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा है. इन बैठकों के जरिए क्षेत्रीय और विभागीय स्तर पर उठने वाले मुद्दे भी आयोग के सामने पहुंच सकते हैं.

इसलिए अभी किसी तय फिटमेंट फैक्टर या निश्चित सैलरी बढ़ोतरी के आधार पर अपनी आर्थिक योजना बनाना जोखिम भरा हो सकता है. अंतिम तस्वीर आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार के फैसले से ही साफ होगी.

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