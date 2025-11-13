आखिर कैसे 8 वें वेतन आयोग ने ग्रामीण डाक सेवकों को दिया है जश्न मनाने का मौका? 

काफी इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की घोषणा कर दी है, जिससे तमाम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशियां मनाने का मौका मिल गया है. आइये जानें क्या आया है बड़ा अपडेट.

लंबे विलंब के बाद, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की घोषणा कर दी है, जिससे उसके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है. न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय वेतन आयोग वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों में संशोधन के लिए सिफारिशें करेगा.

आयोग को अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. यदि आवश्यक हो, तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है.

जीडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग

इस बीच, अपस्टॉक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सांसद अंबिका जी लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) में शामिल करने का अनुरोध किया है.

अपस्टॉक्स द्वारा उद्धृत अपने पत्र में, सांसद ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) ग्रामीण भारत में आवश्यक डाक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और 'शहरी क्षेत्रों में अपने समकक्षों के समान' कार्य करते हैं.

उन्होंने बताया कि सरकार जीडीएस के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग समितियां गठित करती रहती है. उन्होंने कहा कि इस समानांतर व्यवस्था के कारण, जीडीएस उन प्रमुख वेतन और भत्ते के लाभों से वंचित रह जाते हैं जो नियमित कर्मचारियों को प्रत्येक केंद्रीय वेतन आयोग के माध्यम से मिलते हैं.

क्या है वर्तमान स्थिति ?

जीडीएस केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए वे सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आते हैं.

ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण डाक कर्मचारी होते हैं जो गांवों में छोटे शाखा डाकघरों का संचालन और प्रबंधन करते हैं. वे डाक वितरण, मनीऑर्डर, बैंकिंग सेवाएं, आधार-संबंधी कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं जैसी बुनियादी डाक सेवाएं संभालते हैं.

उन्हें अलग वेतन और सेवा संरचना वाले 'अतिरिक्त-विभागीय कर्मचारी' माना जाता है. उनका वेतन केंद्रीय वेतन आयोग के माध्यम से नहीं, बल्कि विशेष विभागीय समितियों द्वारा निर्धारित किया जाता है.

आयोग ने दस्तावेज़ तैयार करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन प्रभावित लोगों की ओर से बदलाव और परिवर्धन की मांगें सामने आई हैं.

इसका मतलब है कि आठवें वेतन आयोग को अप्रैल 2027 तक अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करनी होंगी. हालांकि, यह आयोग पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करता है. सिफ़ारिशें प्रस्तुत होने के बाद, सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए वेतन आयोग की समीक्षा करेगी, उसे स्वीकार करेगी और फिर उसे लागू करेगी.