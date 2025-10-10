8th Pay Commission देगा कर्मचारियों को बड़ी राहत, सैलरी में हो जाएगी इतने की वृद्धि...

8th Pay Commission को लेकर चर्चा तेज है. यदि प्रोसेस अपने तय समय पर पूरा हुआ तो जुलाई 2027 से नई सैलरी लागू हो सकती है, साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलेगा.

केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले लाखों कर्मचारी इसी उम्मीद में हैं कि सरकार जल्द ही 8 वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी. ध्यान रहे कि वर्तमान में 8th Pay Commission पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और माना यही जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को भविष्य में बड़ा फायदा मिलेगा. बताते चलें कि गुजरे सप्ताह 8 वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का ऐलान तो हुआ, लेकिन 8th Pay Commission कब लागू होगा इसपर कोई सही जानकारी नहीं दी गई.

माना जा रहा है कि यदि प्रोसेस अपने तय समय पर पूरा हुआ तो जुलाई 2027 से नई सैलरी लागू हो सकती है, साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलेगा.

क्यों हो रही है देरी ?

देरी क्यों हो रही है यदि इसे देखें और इसका अवलोकन करें तो मिलता है कि ऐसा ही कुछ हमें पिछले आयोगों में भी देखने को मिलता है. ध्यान रहे कि किसी भी वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने की एक तय समय जो कि 18 से 24 महीने है.

बताते चलें कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने तक इसकी समीक्षा करती है. इसे हम 7वें वेतन आयोग से भी समझ सकते हैं. 7 वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में निर्मित हुआ था और नवंबर 2015 में इसी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गयीथी. पूर्व की तरह यदि सरकार इस बार भी ऐसा ही करती है तो 8वां आयोग पूर्ण रूप से अप्रैल 2027 से ही लागू हो पाएगा.

बहरहाल कर्मचारियों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है माना यही जा रहा है कि इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेजी से शुरू हो सकती है और रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ जाएगी.

कर्मचारियों को क्या फायदा देगा 8 वां वेतन आयोग

क्योंकि इस बार मूल वेतन में महंगाई भत्ते को जोड़ने की बात भी की जा रही है इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा. इसके अलावा फिटमेंट फैक्‍टर को लेकर भी चर्चा तेज है.

भले ही 8वें वेतन आयोग का अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है. मगर कुछ रिपोर्ट्स में 1.92 तो कुछ में 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है. संभावना ये जताई जा रही है कि आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है.

किसकी कितना बढ़ेगा वेतन?

चूंकि वेतन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्‍टर को लागू किया जाता है. और जैसा कि हम ऊपर ही इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि, इस बार फिटमेंट फैक्‍टर 2.46 रहेगा.

तो यदि हम इसे के अनुरूप इसे कैलकुलेट करें तो यदि वर्तमान में किसी का वेतन 18,000 रुपये है, वो बढ़ कर 44,000 रुपये हो सकता है. बता दें कि यह लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी. इसमें महंगाई भत्ता तो नहीं जुड़ेगा.