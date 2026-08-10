8th Pay Commission; 18 हजार बेसिक से कितनी बढ़ सकती है सैलरी? 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर सस्पेंस बरकरार, आज बैठक पर टिकी नजर

8th Central Pay Commission employee meeting: 8वें वेतन आयोग की 10 अगस्त को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ अहम बातचीत हो रही है. वेतन, पेंशन, भत्ते और फिटमेंट फैक्टर पर मांगें सामने रखी जा रही हैं. हालांकि नई सैलरी या फिटमेंट फैक्टर पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

10 अगस्त को दिल्ली में बैठक

फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं

18 हजार बेसिक पर नजर

एरियर का फैसला बाद में होगा

सैलरी बढ़ोतरी अभी बाकी है

8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 10 अगस्त की तारीख अहम है. आज दिल्ली में आयोग कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर रहा है. लेकिन क्या इस बैठक से तुरंत सैलरी बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा?

फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. असल में आज की बातचीत वेतन, पेंशन, भत्तों और सर्विस कंडीशन से जुड़ी मांगों को समझने की प्रक्रिया का हिस्सा है. यानी कर्मचारियों के लिए खबर बड़ी है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी का आंकड़ा अभी तय नहीं हुआ है.

आज 10 अगस्त की बैठक क्यों है महत्वपूर्ण?

8th Central Pay Commission ने 23 जुलाई 2026 को जारी नोटिस में दिल्ली में 7 अगस्त और 10 अगस्त को कर्मचारी संगठनों, फेडरेशन और यूनियनों के साथ बातचीत का कार्यक्रम जारी किया था. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 10 अगस्त की दिल्ली बैठक की सूचना दर्ज है. इस चरण में उन संगठनों को बातचीत का मौका दिया जा रहा है, जिन्होंने अपना मेमोरेंडम जमा किया है, लेकिन अभी तक दिल्ली या किसी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में आयोग के साथ बातचीत नहीं की है.

इसका सीधा मतलब यह है कि 10 अगस्त की बैठक को सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा वाली बैठक समझना सही नहीं होगा. आयोग अभी अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांग और उनके तर्क सुन रहा है. यही इन बैठकों से निकलने वाला सबसे महत्वपुर्ण संकेत है.

कर्मचारियों की जेब से जुड़ी कौन सी मांगें अहम?

8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ बेसिक पे तक सीमित नहीं रहने वाला है. कर्मचारी संगठन वेतन के साथ पेंशन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, प्रमोशन, करियर प्रोग्रेशन और सर्विस कंडीशन जैसे मुद्दे भी उठा रहे हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है. यही वह संख्या है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नए वेतन ढांचे में बदलने का गणित तैयार होगा. लेकिन अभी आयोग ने कोई फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है.

इसलिए 2.57, 2.86, 3 या इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी जो संख्याएं सोशल मीडिया और अलग-अलग रिपोर्टों में दिखाई दे रही हैं, उन्हें फाइनल सरकारी आंकड़ा मानना ठीक नहीं होगा. हाल की रिपोर्टों में भी साफ कहा गया है कि अभी फिटमेंट फैक्टर या सैलरी रिविजन का अंतिम आंकड़ा घोषित नहीं हुआ है.

18 हजार बेसिक वालों को कितना फायदा होगा?

सीए सुदेशना बसु कहती हैं कि 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये तय किया गया था. अब 8वें वेतन आयोग में इसी आधार को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि नया न्यूनतम वेतन कितना होगा.

उदाहरण के लिए अगर भविष्य में किसी फिटमेंट फैक्टर को 2.57 मानकर सिर्फ बेसिक पे का गणित लगाया जाए तो 18,000 रुपये का बेसिक 46,260 रुपये बनता है. लेकिन यह पूरी सैलरी नहीं होगी. HRA, TA, DA और दूसरे भत्तों की गणना तथा नए वेतन ढांचे के नियम अलग से तय होंगे. यही वह जगह है जहां कर्मचारियों को सावधान रहने की जरुरत है. बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके मिलने वाली रकम को सीधे इन हैंड सैलरी बताना सही नहीं है.

आयोग के पास अभी कितना काम बाकी है?

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के जरिए किया था. आयोग की अध्यक्ष Justice Ranjana Prakash Desai हैं. Prof. Pulak Ghosh पार्ट टाइम मेंबर और Shri Pankaj Jain मेंबर-सेक्रेटरी हैं. आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है. आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनरों, यूनियनों और दूसरे हितधारकों से मेमोरेंडम और सुझाव भी मांगे थे. इसकी अंतिम तारीख 15 जून 2026 थी और अब वह प्रक्रिया बंद हो चुकी है. यानी अभी बातचीत, डेटा जुटाने और अलग-अलग पक्षों की मांग समझने का चरण चल रहा है. इसके बाद आयोग अपनी समीक्षा और सिफारिशों की दिशा में आगे बढ़ेगा.

क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा फायदा?

यह सवाल हर केंद्रीय कर्मचारी की जेब से जुड़ा है. भारत सरकार के Terms of Reference में कहा गया है कि सामान्य तौर पर पिछले वेतन आयोगों की तरह 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी तुरंत बैंक खाते में आने लगेगी.

अगर सिफारिशें बाद में लागू होती हैं और सरकार उन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो उस स्थिति में बकाया यानी एरियर का सवाल पैदा होगा. लेकिन एरियर की रकम, भुगतान का तरीका और समय अभी तय नहीं हुआ है.

सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा फैसला

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर नहीं पड़ेगा. सरकार के Terms of Reference में आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, विकास और कल्याणकारी खर्च के लिए उपलब्ध संसाधन तथा पेंशन योजनाओं की लागत जैसे पहलुओं को ध्यान में रखने की बात कही गई है. इसके अलावा आयोग को राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर संभावित असर और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और सुविधाओं को भी ध्यान में रखना है. इसका मतलब साफ है कि कर्मचारी जितनी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, सरकार को उसके वित्तीय असर का भी हिसाब लगाना होगा.

आज की बैठक से कर्मचारियों को क्या समझना चाहिए?

10 अगस्त की बैठक को लेकर सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि 8वां वेतन आयोग अब भी सक्रिय कंसल्टेशन प्रोसेस में है. आयोग कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर रहा है और आगे भी दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बैठकें निर्धारित हैं. आधिकारिक कार्यक्रम में सितंबर 2026 में Chennai और Puducherry की यात्राओं की सूचना भी दी गई है.

इसलिए अभी सबसे सुरक्षित बात यही है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन की समीक्षा का काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक पे और अंतिम वेतन वृद्धि पर अभी कोई फाइनल सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आया है.

कर्मचारियों के लिए असली फायदा तभी साफ होगा जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और उसके बाद सरकार उन सिफारिशों पर फैसला करेगी. तब जाकर पता चलेगा कि मौजूदा बेसिक पे, DA, HRA और दूसरे भत्तों को मिलाकर इन हैंड सैलरी में वास्तव में कितना बदलाव आता है.

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