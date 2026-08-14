$88 Crude Oil का झटका: किन शेयरों पर बढ़ेगा दबाव और किन्हें मिल सकता है फायदा?

Crude oil price impact on Indian stocks: कच्चा तेल करीब $88 प्रति बैरल पर पहुंचने से भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर तेल संवेदनशील सेक्टर चर्चा में हैं. एविएशन, पेंट और टायर पर लागत दबाव बढ़ सकता है, जबकि अपस्ट्रीम तेल कंपनियों को ऊंची कीमतों का सीधा फायदा मिल सकता है.

Crude $88 पर, शेयर बाजार सतर्क

Aviation कंपनियों की लागत बढ़ेगी

Paints margins पर दिख सकता दबाव

Tyre कंपनियों की लागत बढ़ेगी

Upstream Oil को मिल सकता फायदा

14 अगस्त 2026 को कच्चे तेल की कीमत करीब $88 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होगा या नहीं, बल्कि यह है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर इस तेल की चाल से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं. MarketWatch के अनुसार 13 अगस्त को Brent crude करीब $87.07 प्रति बैरल पर सेटल हुआ था, जबकि 14 अगस्त की सुबह यह करीब $88.16 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. West Asia में जारी तनाव और Strait of Hormuz को लेकर जोखिम ने तेल बाजार को अस्थिर रखा है. Reuters के मुताबिक 13 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में भी महंगे crude ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई और Nifty 24,395.85 पर बंद हुआ.

भारत के लिए महंगा crude क्यों बड़ा खतरा है?

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने का असर सीधे देश के इंपोर्ट बिल, रुपये और महंगाई पर पड़ सकता है. इसका ताजा उदाहरण FY27 की पहली तिमाही में दिखा, जब क्रूड इंपोर्ट वोल्यूम 18 फीसदी घटने के बावजूद भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बि 26 फीसदी बढ़कर करीब 49 अरब डॉलर पहुंच गया. इसका मतलब आम आदमी के लिए भी साफ है. अगर तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो पेट्रोल-डीजल, हवाई यात्रा, माल ढुलाई और कई रोजमर्रा की चीजों की लागत पर दबाव आ सकता है. कंपनियों के लिए इसका मतलब है कि या तो लागत खुद सहनी होगी या फिर कीमतें बढ़ानी होंगी.

एविएशन शेयरों पर सबसे पहले पड़ सकता है दबाव

Crisil Intelligence के अनुसार क्रूड ऑयल महंगा होने का सबसे सीधा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ता है क्योंकि ATF यानी Aviation Turbine Fuel एयरलाइंस की सबसे बड़ी लागत में शामिल है. Crisil के मुताबिक ऐतिहासिक तौर पर फ्यूल कॉस्ट एयरलाइंस के operating cost का करीब 35 से 50 फीसदी तक हिस्सा रही है. इसलिए IndiGo जैसे aviation stocks में crude की लगातार तेजी को बाजार अक्सर नकारात्मक तरीके से देखता है. महंगा ATF एयरलाइन की margin को दबा सकता है. कंपनी टिकट के दाम बढ़ाकर कुछ लागत यात्रियों पर डाल सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के कारण पूरी लागत तुरंत पास करना आसान नहीं होता. यानी crude अगर कुछ दिन $88 पर रहकर वापस नीचे आ जाता है तो असर सीमित हो सकता है, लेकिन यह स्तर लंबे समय तक बना रहा तो aviation कंपनियों की कमाई पर ज्यादा दबाव दिख सकता है.

पेंट्स कंपनियों की कमाई पर कच्चे तेल का रंग चढ़ेगा

पेंट कंपनियों के लिए क्रूड की तेजी एक अलग तरह की चिंता है. सॉल्वैंट्स, रेजिन, बाइंडर और अन्य पेट्रोकेमिकल-लिंक्ड इनपुट की कीमतें तेल से प्रभावित होती हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंट निर्माताओं के कच्चे माल की लागत में क्रूड-लिंक्ड इनपुट्स की कीमत करीब 30 से 35 फीसदी बताई गई है. वहीं मार्च में क्रिसिल से जुड़े सारांश में क्रूड-लिंक्ड आइटम्स को रॉ-मटेरियल बास्केट के 60 प्रतिशत हिस्से से जोड़ा गया था.

रॉयटर्स के मुताबिक इसका असर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक और इंडिगो पेंट्स जैसे शेयरों पर पड़ सकता है. हालांकि कंपनियां कीमतें बढ़ाकर लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल सकती हैं. Asian Paints ने भी FY27 में इनपुट-लागत का दबावसे निपटने के लिए प्राइसिंग और कॉस्ट इफिशिएंसी पर जोर दिया है.

यानी क्रूड बढ़ना पेंट स्टॉक्स के लिए तुरंत नुकसान का मतलब नहीं है, लेकिन अगर तेल महंगा बना रहा तो margins बचाने के लिए प्राइस हाइक की जरूरत बढ़ सकती है. इसका असर डिमांड पर भी पड़ सकता है.

टायर शेयरों के लिए भी बढ़ सकती है लागत

टायर कंपनियां भी क्रूड के प्रति काफी संवेदनशील हैं. सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और प्रोसेसिंग ऑयल जैसे कई इनपुट क्रूड-लिंक्ड हैं. Moneycontrol के मुताबिकटायर प्रोडक्शन में कच्चे तेल से जुड़े डेरिवेटिव्स से कच्चे माल की लागत का करीब 60 से 70 फीसदी तक हिस्सा हो सकते हैं. इसलिए MRF, CEAT, Apollo Tyres और JK Tyre जैसे शेयर crude की तेज चाल में दबाव में आ सकते हैं. खासकर तब, जब natural rubber की कीमतें भी ऊंची हों.

यहां भी असली खेल मार्जिन का है. कंपनी अगर टायर की कीमत बढ़ाती है तो लागत का असर कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन कीमत बढ़ने से रिप्लेसमेंट और OEM demand पर असर पड़ने का जोखिम रहता है.

OMCs में कहानी इतनी सीधी नहीं है

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसे ओएमसी स्टॉक को क्रूड के बढ़ने पर सीधे तौर पर फायदा मानना सही नहीं होगा. इनके लिए महंगा कच्चे तेल की इनपुट लागत बढ़ती है और अगर खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं तो उसी अनुपात में नहीं बढ़तीं तो मार्केटिंग मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है. [Business Standard की रिपोर्ट बताती है कि नोमुरा के जुलाई 2026 के असेसमेंट के हिसाब से क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतें OMCs के मार्केटिंग मार्जिन के लिए नेगेटिव हैं.

हालांकि OMCs के लिए रिफाइनिंग मार्जिन, इन्वेंट्री गेन या लॉस, सरकारी पॉलिसी और फ्यूल प्राइसिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए सिर्फ क्रूड देखकर IOC, BPCL या HPCL पर बुलिश या बेयरिश फैसला लेना ठीक नहीं होगा.

अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियों को मिल सकता है सीधा फायदा

क्रूड की कीमत बढ़ने वालों में सबसे साफ संभावित अपस्ट्रीम तेल की लाभार्थी कंपनियां होती हैं. ONGC और Oil India जैसी कंपनियां कच्चे तेल और गैस का उत्पादन करती हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत बढ़ने पर इनकी प्राप्ति में सुधार की संभावना रहती है. यही वजह है कि crude-sensitive stocks में upstream oil को aviation, paints और tyres के उलट देखा जाता है. हालांकि यहां भी उत्पादन की मात्रा, वास्तविक मूल्य, सरकारी शुल्क और गैस मूल्य निर्धारण जैसे अन्य कारकअहम हैं.

रिन्यूएबल एनर्जी को मिल सकता है रिलेटिव फायदा

रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को $88 crude से सीधे तौर पर कोई बड़ा ऑपरेशनल फायदा नहीं मिलता. लेकिन महंगा क्रूड एक बड़ा रिलेटिव एडवांटेज जरूर पैदा कर सकता है. जब पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की लागत बढ़ती है तो दीर्घकालिक निवेशक स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. इस नजरिए से NTPC Green Energy, Tata Power और JSW Energy जैसे renewable और power-transition themes वाले stocks sentiment के स्तर पर फायदा उठा सकते हैं. लेकिन इन्हें crude बढ़ने का direct beneficiary कहना सही नहीं होगा.

सबसे बड़ा संकेत रुपये और महंगाई का है

क्रूड की कहानी सिर्फ oil companies और fuel-consuming sectors तक सीमित नहीं है. महंगा तेल भारत के import bill को बढ़ाता है और रुपये पर दबाव डाल सकता है. रुपये में कमजोरी होने पर imported raw materials और डॉलर में खरीदी जाने वाली commodities और महंगी हो सकती हैं.

यही वजह है कि $88 क्रूड का असर paint, tyre और aviation से निकलकर कई दूसरी कंपनियों की earnings तक पहुंच सकता है. 13 अगस्त को Reuters ने भी महंगे crude को भारत के fiscal और inflation outlook के लिए चिंता का कारण बताया था.

आम निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है?

अगर क्रूड सिर्फ कुछ दिनों के लिए $88 के आसपास रहता है तो इसका असर सीमित रह सकता है. लेकिन अगर $88 से ऊपर की कीमत कई हफ्तों तक बनी रहती है और $90 से $100 की तरफ बढ़ती है, तो aviation, paints, tyres और OMCs में margin pressure ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है.

इसके उलट अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियां Better realisation की उम्मीद में relative outperform कर सकती हैं. Renewable Energy का फायदा ज्यादा sentiment और long-term energy transition theme से जुड़ेगा.

इसलिए 14 अगस्त 2026 की स्थिति में crude को सिर्फ तेल की कीमत के तौर पर नहीं देखना चाहिए. असली सवाल यह है कि यह कीमत कितने समय तक बनी रहती है. एक-दो दिन का $88 crude और कई महीनों का $88 crude, दोनों का शेयर बाजार पर असर बिल्कुल अलग हो सकता है.

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