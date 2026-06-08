भारत के 7 होम फर्निशिंग होलसेल बाजार, यहां से कौड़ियों के भाव माल खरीद 25 हजार में शुरू करें बिजनेस

Best Home Furnishing Markets in India: क्या आप कम पूंजी में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं? या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन होम डेकोर का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि सस्ता और अच्छा माल कहां से मिले.

7 होलसेल बाजार जहां कौड़ियों के भाव मिलता है घर का सजावटी सामान (फोटो एआई)

भारत में ऐसे कई थोक बाजार हैं जहां से परदे, बेडशीट, कुशन कवर, कार्पेट, वॉल डेकोर, फर्नीचर फैब्रिक और होम एक्सेसरीज बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर खरीदी जा सकती हैं. यही वजह है कि देशभर के हजारों छोटे कारोबारी, ई-कॉमर्स सेलर और इंस्टाग्राम स्टोर संचालक इन बाजारों से माल उठाकर अपना बिजनेस चला रहे हैं.

होम फर्निशिंग का बाजार क्यों बन रहा है कमाई का नया जरिया

पिछले कुछ वर्षों में लोगों का घर सजाने पर खर्च तेजी से बढ़ा है. नए फ्लैट, होम ऑफिस कल्चर, रेंटल प्रॉपर्टी और इंटीरियर डिजाइनिंग के बढ़ते ट्रेंड ने होम फर्निशिंग सेक्टर को नई गति दी है. सबसे खास बात यह है कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए बड़ी दुकान की भी जरूरत नहीं होती. कई लोग आज सिर्फ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी अच्छी कमाई कर रहे हैं.

पानीपत: भारत की होम टेक्सटाइल राजधानी

हरियाणा का पानीपत लंबे समय से होम टेक्सटाइल उद्योग का बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां बेडशीट, ब्लैंकेट, कार्पेट, रग्स, कुशन कवर, डोरमैट और कई तरह के फर्निशिंग उत्पाद तैयार होते हैं. कई फैक्ट्रियां सीधे थोक खरीददारों को माल उपलब्ध कराती हैं. शुरुआती स्तर पर कुछ उत्पादों की खरीदारी कुछ सौ रुपये से शुरू हो सकती है, जबकि बड़े ऑर्डर पर कीमतें और भी आकर्षक हो जाती हैं.

सूरत: पर्दों और फैब्रिक का बड़ा हब

सूरत को लोग आमतौर पर साड़ियों के लिए जानते हैं, लेकिन यहां होम फर्निशिंग फैब्रिक का भी बड़ा कारोबार होता है. यहां विभिन्न डिजाइनों के पर्दे, सोफा फैब्रिक, अपहोल्स्ट्री मैटेरियल और सजावटी कपड़े मिलते हैं. यदि कोई व्यक्ति कस्टमाइज्ड होम डेकोर या सिलाई आधारित बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सूरत उसके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

जयपुर: पारंपरिक डिजाइन की मांग सबसे ज्यादा

राजस्थान की राजधानी जयपुर हैंडब्लॉक प्रिंट, एथनिक बेड कवर, कुशन कवर, टेबल रनर और हस्तशिल्प आधारित होम डेकोर उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है. देश ही नहीं, विदेशों में भी जयपुर के डिजाइन की मांग रहती है. यही कारण है कि कई ऑनलाइन ब्रांड अपना माल यहीं से सोर्स करते हैं.

दिल्ली के बाजार: छोटे कारोबारियों की पहली पसंद

दिल्ली का सदर बाजार, गांधी नगर और आसपास के थोक बाजार होम डेकोर और फर्निशिंग उत्पादों की बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा हैं. यहां कम मात्रा में भी खरीदारी की सुविधा मिल जाती है, जो नए कारोबारियों के लिए फायदेमंद साबित होती है. कई दुकानदार पहली बार बिजनेस शुरू करने वालों को उत्पाद चयन और ट्रेंड की जानकारी भी देते हैं.

मुंबई: प्रीमियम ग्राहकों को टारगेट करने वालों के लिए

मुंबई के कुछ प्रमुख थोक बाजारों में आधुनिक और प्रीमियम होम डेकोर उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. यदि कोई व्यक्ति हाई-एंड ग्राहक वर्ग या इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े बिजनेस में उतरना चाहता है, तो यहां से बेहतर डिजाइन और प्रीमियम रेंज के उत्पाद मिल सकते हैं.

मोरादाबाद: ब्रास और मेटल डेकोर का खजाना

उत्तर प्रदेश का मोरादाबाद मेटल क्राफ्ट के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां लैंप, कैंडल स्टैंड, वॉल आर्ट, डेकोरेटिव आइटम और विभिन्न प्रकार के मेटल होम एक्सेसरीज तैयार किए जाते हैं. आज कई ई-कॉमर्स सेलर इन्हीं उत्पादों को ऑनलाइन बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.

करूर: दक्षिण भारत का टेक्सटाइल पावरहाउस

तमिलनाडु का करूर होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र है. यहां टेबल लिनेन, किचन टेक्सटाइल, बेडिंग उत्पाद और कई तरह की होम फर्निशिंग सामग्री तैयार होती है. यदि कोई व्यक्ति दक्षिण भारत के सप्लायर नेटवर्क से जुड़ना चाहता है तो करूर उसके लिए महत्वपूर्ण बाजार साबित हो सकता है.

कम पूंजी में कैसे शुरू करें यह कारोबार

विशेषज्ञों का मानना है कि आज होम फर्निशिंग बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपये की जरूरत नहीं है. कई लोग 25 हजार से 1 लाख रुपये के शुरुआती निवेश के साथ भी काम शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले किसी एक श्रेणी जैसे कुशन कवर, पर्दे, बेडशीट या होम डेकोर आइटम पर फोकस करना बेहतर माना जाता है. इसके बाद सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और स्थानीय ग्राहकों के जरिए बिक्री बढ़ाई जा सकती है.

यही वजह है कि होम फर्निशिंग सेक्टर आज सिर्फ घर सजाने का नहीं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता का भी बड़ा अवसर बनता जा रहा है. सही बाजार, सही उत्पाद और ग्राहकों की पसंद को समझकर इस क्षेत्र में अच्छी कमाई की संभावना बनाई जा सकती है.

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