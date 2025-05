Good Financial Habits: समय तेज़ी से बदल रहा है. समय के साथ इकॉनमी भी तेज़ी से बदल रही है. जॉब लॉस-लेऑफ की खबरें आम लगने लगी हैं. ऐसे में खुद को को फाइनेंशियली तैयार रखना ज़रूरी है. ताकि, मुश्किल समय में हड़बड़ाने की जगह आप संयम से काम ले सकें.

जिस तरह खान-पान और समय पर सोने-उठने की अच्छी आदतें सेहत दुरुस्त रखती हैं, उसी तरह अच्छी फाइनेंशियल आदतें बड़े आर्थिक झटकों से बचाकर रखती हैं.

1.कम से कम इतना सेव करके रखें कि आपकी दो महीने की सैलरी आपके अकाउंट में हो. इससे मंथ एंड में होने वाली पैसों के क्रंच से आप बचे रहेंगे.

2. एक इमरजेंसी फंड बनाएं. इस फंड में धीरे-धीरे करके अपनी तीन से 6 महीने तक की सैलरी जमा करके रखें. ये पैसे आड़े वक्त में काम आएंगे.

3. अपनी सैलरी का 5-7 प्रतिशत लग्जरी के लिए रखें. छोटी सी ज़िंदगी है, कुछ पसंद आ जाए तो ले लेने में बुराई नहीं है. पर ये सुनिश्चित करें कि वो आपके लग्जरी बजट से बाहर न जाए.

