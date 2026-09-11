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5 मिनट में डूबे 6 लाख करोड़, सेंसेक्स-निफ्टी में ऐसा क्यों आया भूचाल? ये 3 वजहें हैं सबसे बड़ी

US bond yield impact on Indian stock market: शेयर बाजार में शुक्रवार सुबह अचानक तेज गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी. सेंसेक्स 700 अंक और निफ्टी 200 अंक से ज्यादा टूट गया है. क्या है इसके पीछे वजह चलिए समझते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 11, 2026, 10:43 AM IST

5 मिनट में डूबे 6 लाख करोड़, सेंसेक्स-निफ्टी में ऐसा क्यों आया भूचाल? ये 3 वजहें हैं सबसे बड़ी

शेयर बाजार में शुक्रवार को क्यों आया भूचाल? (फोटो एआई)

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  • सेंसेक्स सात सौ अंक से ज्यादा टूटा
  • निफ्टी दो सौ अंक से ज्यादा लुढ़का
  • पांच मिनट में छह लाख करोड़ घटे
  • कच्चा तेल पहुंचा एक सौ आठ डॉलर
  • अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पांच फीसदी करीब

11 सितंबर की सुबह भारतीय शेयर बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव इतना तेज रहा कि शुरुआती सिर्फ पांच मिनट में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 6 लाख करोड़ रुपये घट गया. पिछले कारोबारी सत्र में यह करीब 484 लाख करोड़ रुपये था, जो गिरकर लगभग 478 लाख करोड़ रुपये रह गया. सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा यानी करीब 1 फीसदी टूटकर 74200 के आसपास आ गया. वहीं निफ्टी 50 में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट दिखी और इंडेक्स 23231 के इंट्राडे लो तक पहुंच गया.

कमोडिटी एंड शेयर मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय कहते हैं कि गिरावट सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही. बीएसई 150 मिडकैप और बीएसई 250 स्मॉलकैप इंडेक्स भी करीब 1.20 फीसदी तक टूट गए. यानी जोखिम सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयर रखने वालों के लिए भी बढ़ा.

सबसे बड़ा डर 108 डॉलर वाला कच्चा तेल

शुक्रवार की गिरावट की सबसे बड़ी वजहों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को माना जा रहा है. ब्रेंट क्रूड 108 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को फिर पार कर गया है. इसके पीछे यमन स्थित हूती लड़ाकों और सऊदी समर्थित बलों के बीच बढ़ती लड़ाई को अहम वजह बताया गया है. इससे मध्य पूर्व से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की चिंता बढ़ी है.

लाइवमिंट की रिपोर्ट में जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी के विजयकुमार ने बताया है कि मध्य पूर्व संघर्ष बढ़ने के साथ बाजार के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही हैं. उनके मुताबिक अगर कच्चा तेल 108 डॉलर के आसपास लंबे समय तक बना रहता है या और ऊपर जाता है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ और कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है.

देव कहते हैं आम निवेशक के लिए इसका मतलब सीधा है. महंगा कच्चा तेल भारत के लिए आयात बिल बढ़ा सकता है. इससे रुपये पर दबाव, महंगाई की चिंता और कंपनियों की लागत में बढ़ोतरी जैसे असर सामने आ सकते हैं. यही वजह है कि बाजार कच्चे तेल की हर बड़ी चाल पर नजर रख रहा है.

अमेरिका की बॉन्ड यील्ड ने बढ़ाई शेयर बाजार की बेचैनी

दूसरा बड़ा दबाव अमेरिकी बॉन्ड मार्केट से आया. अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड शुक्रवार को 4.98 फीसदी तक पहुंच गई और 5 फीसदी के बेहद करीब आ गई. बॉन्ड यील्ड बढ़ने का असर दुनियाभर के शेयर बाजारों पर पड़ता है, क्योंकि निवेशकों के लिए अमेरिकी बॉन्ड जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं. ऐसे माहौल में उभरते बाजारों से विदेशी पैसा निकलने का खतरा बढ़ जाता है.

वी के विजयकुमार के मुताबिक अमेरिकी 10 साल की यील्ड का 5 फीसदी के करीब पहुंचना ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए अहम मोड़ हो सकता है. उन्होंने बाजार में करेक्शन की संभावना जताई, हालांकि इसका सही समय बताना मुश्किल है. यानी भारतीय बाजार की गिरावट को केवल घरेलू खबर मानना ठीक नहीं होगा. इस समय वैश्विक ब्याज दरों, बॉन्ड यील्ड और विदेशी निवेशकों के रुख का असर भी सेंसेक्स और निफ्टी पर पड़ रहा है.

ईरान युद्ध ने खत्म की बाजार की राहत की उम्मीद

तीसरा बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने से जल्द समाधान की उम्मीदों को झटका लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें जारी ईरान युद्ध को लेकर कोई पछतावा नहीं है. दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती समूह ने यमन के बंदरगाह शहर मोचा पर नियंत्रण हासिल किया और लाल सागर के तट की तरफ बढ़ा.

इससे बाजार की चिंता सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है. निवेशक अब यह भी देख रहे हैं कि कहीं तेल की सप्लाई में व्यवधान स्ट्रेट ऑफ होरमुज से आगे दूसरे इलाकों तक तो नहीं फैलता. भारत के लिए यह चिंता इसलिए अहम है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है. लंबे समय तक महंगा तेल रहा तो इसका असर अर्थव्यवस्था से लेकर कंपनियों के मुनाफे और आम आदमी के खर्च तक पहुंच सकता है.

आईपीओ में जा रहा पैसा भी शेयर बाजार पर भारी

बाजार की कमजोरी के बीच एक घरेलू कारण भी चर्चा में है और वह है आईपीओ का बढ़ता आकर्षण. वी के विजयकुमार के अनुसार भारतीय आईपीओ बाजार इस समय निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. भारी ओवरसब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की उम्मीद ने बड़ी संख्या में निवेशकों को आईपीओ की तरफ खींचा है.

इसका एक असर यह हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट यानी पहले से लिस्टेड शेयरों से पैसा निकलकर नए आईपीओ में जा रहा है. इससे बाजार के पुराने शेयरों पर अतिरिक्त बिकवाली का दबाव बन सकता है. यानी एक तरफ वैश्विक बाजार में डर है और दूसरी तरफ घरेलू निवेशक नए आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं. दोनों चीजें मिलकर मौजूदा शेयरों में लिक्विडिटी और मांग को प्रभावित कर रही हैं.

रुपया भी कमजोर, फेड की अगली चाल पर नजर

शुक्रवार की सुबह भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे कमजोर होकर 95.79 पर पहुंच गया. कमजोर रुपया भी बाजार की चिंता बढ़ाने वाला फैक्टर है, खासकर तब जब कच्चा तेल महंगा हो रहा हो. इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगले सप्ताह संभावित दर बढ़ोतरी को लेकर भी बाजार सतर्क है. महंगाई बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने से ब्याज दरों को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है.

इसका असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर विदेशी पूंजी के जरिए पड़ सकता है. अगर अमेरिकी ब्याज दरें ज्यादा समय तक ऊंची रहती हैं तो निवेशकों के लिए डॉलर आधारित एसेट्स ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं.

दुनिया के दूसरे बाजार भी गिरे

भारतीय बाजार की गिरावट अकेली नहीं थी. गुरुवार रात अमेरिकी बाजारों में भी कमजोरी रही. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसएंडपी 500 में 0.6 फीसदी की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.65 फीसदी नीचे रहा.

एमएससीआई का ग्लोबल स्टॉक इंडेक्स भी 0.66 फीसदी गिरा. एशियाई बाजारों में दबाव और ज्यादा रहा. जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और ताइवान वेटेड इंडेक्स 3 फीसदी तक टूटे. यानी शुक्रवार की भारतीय गिरावट के पीछे एक साथ कई वैश्विक संकेत काम कर रहे थे. यही वजह है कि शुरुआती बिकवाली का असर बाजार के कई हिस्सों में दिखाई दिया.

आम निवेशक को अब क्या समझना चाहिए?

आज की गिरावट का सबसे अहम संदेश यह है कि बाजार में सिर्फ शेयर की कीमत नहीं, बल्कि दुनिया की घटनाएं भी आपके निवेश को प्रभावित करती हैं. कच्चा तेल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, डॉलर, युद्ध और विदेशी पूंजी जैसे फैक्टर कुछ ही घंटों में बाजार का मूड बदल सकते हैं.

इसलिए सिर्फ एक दिन की गिरावट देखकर घबराकर निवेश बेच देना या गिरावट को देखकर बिना सोचे नई खरीदारी कर देना दोनों ही जोखिम भरे फैसले हो सकते हैं.

खासकर मिडकैप और स्मॉलकैप निवेशकों को यह देखना जरूरी है कि उनके शेयर की कीमत में गिरावट कंपनी के फंडामेंटल की वजह से है या पूरे बाजार में आई बिकवाली का असर है.

फिलहाल बाजार के लिए तीन नंबर बेहद अहम हो गए हैं. कच्चे तेल का 108 डॉलर के ऊपर टिकना, अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड का 5 फीसदी के करीब रहना और भारत के बाजार में विदेशी पूंजी का रुख. इन तीनों में राहत नहीं आई तो उतार-चढ़ाव आगे भी तेज रह सकता है.

निवेशक के लिए सीधा निष्कर्ष

11 सितंबर की बाजार गिरावट को केवल एक सामान्य करेक्शन मानना जल्दबाजी होगी. इसके पीछे वैश्विक महंगाई की चिंता, महंगा कच्चा तेल, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड, ईरान युद्ध, कमजोर रुपया, संभावित अमेरिकी दर बढ़ोतरी और आईपीओ में बढ़ता निवेश जैसे कई कारण एक साथ मौजूद हैं.

इसका मतलब यह नहीं है कि बाजार हर हाल में और गिरेगा. लेकिन मौजूदा माहौल में जल्दबाजी से खरीदारी करने के बजाय शेयर की गुणवत्ता, वैल्यूएशन और अपने निवेश की अवधि को देखना ज्यादा जरूरी हो गया है.

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