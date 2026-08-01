सेबी के स्ट्रेस टेस्ट में फेल हुईं 44 डेट म्यूचुअल फंड स्कीमें, क्या बाजार में संकट आया तो फंसा पैसा सुरक्षित वापस मिल पाएगा?

SEBI stress test debt funds liquidity crisis 2026; डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले आम लोगों के लिए बड़ी खतरे की घंटी बजी है. सेबी के नए स्ट्रेस टेस्ट से खुलासा हुआ है कि बाजार में संकट आने पर करीब 28 फंड हाउस की 44 स्कीमें निवेशकों का पैसा तुरंत लौटाने की स्थिति में नहीं होंगी.

क्या आपका इमरजेंसी फंड भी खतरे में है जानिए म्यूचुअल फंड्स की नई रिपोर्ट का कड़वा सच (फोटो एआई)

डेट फंड्स में बढ़ा तरलता संकट

44 स्कीमों ने तोड़े सेबी नियम

मार्च 2026 में बिगड़े हालात

सीडीएमडीएफ की क्षमता पर उठे सवाल

रिटेल निवेशकों के पैसे पर खतरा

अगर आपने अपनी गाढ़ी कमाई बैंक एफडी के सुरक्षित विकल्प के तौर पर डेट म्यूचुअल फंड्स में लगा रखी है, तो यह खबर आपको गहरा झटका दे सकती है. आमतौर पर माना जाता है कि शेयर बाजार गिरे भी तो डेट फंड्स में पैसा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत निकाला जा सकता है. लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के हालिया स्ट्रेस टेस्ट के आंकड़ों ने इस भरोसे की धज्जियां उड़ा दी हैं. सेबी की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि बाजार में अचानक मंदी या बिकवाली का दबाव आने पर देश के कई बड़े फंड हाउस निवेशकों को उनका पैसा समय पर लौटाने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो सकते हैं.

सेबी का स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है?

सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) का स्ट्रेस टेस्ट एक तरह का "आपातकालीन परीक्षा" है, जिसमें यह जांचा जाता है कि अगर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आ जाए या बड़ी संख्या में निवेशक एक साथ अपना पैसा निकालने लगें, तो कोई म्यूचुअल फंड उस स्थिति को कितनी आसानी से संभाल पाएगा. सरल शब्दों में कहें तो यह टेस्ट बताता है कि किसी फंड की वित्तीय मजबूती और लिक्विडिटी (नकदी उपलब्धता) कितनी है.

आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी डेट म्यूचुअल फंड में 10,000 निवेशकों का पैसा लगा है. अचानक किसी आर्थिक संकट की वजह से 3,000–4,000 निवेशक एक ही दिन पैसा निकालना चाहें, तो क्या फंड के पास इतना कैश या जल्दी बिकने वाली संपत्ति है कि वह सभी को समय पर भुगतान कर सके? अगर जवाब हां है, तो फंड स्ट्रेस टेस्ट में बेहतर माना जाता है. अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस फंड में लिक्विडिटी का जोखिम ज्यादा है.

सेबी स्ट्रेस टेस्ट क्यों कराता है?

निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे. म्यूचुअल फंड की जोखिम उठाने की क्षमता पता चले. बाजार में घबराहट फैलने पर फंड के डूबने का खतरा कम हो. फंड हाउस समय रहते अपनी कमजोरियां सुधार सकें. स्ट्रेस टेस्ट में किन बातों की जांच होती है? अगर ब्याज दरें अचानक बढ़ जाएं तो फंड पर क्या असर होगा? अगर बॉन्ड की कीमतें गिर जाएं तो क्या होगा? अगर हजारों निवेशक एक साथ पैसा निकाल लें तो फंड कितना भुगतान कर पाएगा? क्या फंड के पास पर्याप्त लिक्विडिटी (कैश या जल्दी बिकने वाली संपत्ति) है?

स्ट्रेस टेस्ट का ओवरऑल विश्लेषण (मार्च 2026)

विवरण आंकड़े / स्थिति कुल जांची गई एएमसी (AMCs) 42 कुल जांची गई स्कीमें 326 मानकों का उल्लंघन करने वाली एएमसी 28 मानकों का उल्लंघन करने वाली स्कीमें 44 जोखिम के दायरे में कुल एयूएम (AUM) ₹ 3.18 ट्रिलियन

क्या है यह नया संकट और क्यों बिगड़े हालात?

टीसीएस की बीएफएसआई इकाई के वरिष्ठ उद्योग सलाहकार इंद्र चौरासिया के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की जून 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने डेट म्यूचुअल फंडों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट बताती है कि कई डेट फंड बाजार में अचानक आने वाले बड़े झटकों को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं. मार्च 2026 में 42 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) ने अपनी 326 ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं का स्ट्रेस टेस्ट किया. इन योजनाओं में कुल 16.25 लाख करोड़ रुपये (₹16.25 ट्रिलियन) की निवेशकों की पूंजी लगी हुई थी. स्ट्रेस टेस्ट में पता चला कि 28 एएमसी की 44 योजनाएं, जिनमें करीब 3.18 लाख करोड़ रुपये (₹3.18 ट्रिलियन) का निवेश है, वे ब्याज दरों में बदलाव, कर्ज से जुड़े जोखिम और जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा उपलब्ध कराने (लिक्विडिटी) के मामले में AMFI द्वारा तय सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरीं.

आंकड़ों के मुताबिक, कुल 326 योजनाओं में से 44 योजनाओं (करीब 13.5%) में तय सीमा का उल्लंघन पाया गया. वहीं, इन योजनाओं में कुल निवेश डेट फंड उद्योग की संपत्ति का करीब 19.6% है.सबसे ज्यादा चिंता लिक्विड फंडों को लेकर सामने आई, जहां लिक्विडिटी जोखिम तय सीमा से काफी ऊपर पाया गया. इसके अलावा अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और क्रेडिट रिस्क फंड भी निर्धारित सुरक्षा मानकों से आगे निकल गए. सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि अगर बाजार में अचानक बड़ा संकट आता है और बड़ी संख्या में निवेशक एक साथ अपना पैसा निकालने लगें, तो कुछ डेट म्यूचुअल फंडों को सभी निवेशकों को समय पर भुगतान करने में मुश्किल आ सकती है. यही वजह है कि स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों को बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी माना जा रहा है. आम निवेशक जिस लिक्विड फंड को सबसे सेफ मानकर इमरजेंसी फंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसी में सबसे बड़ा तरलता घाटा देखा गया है.

बैकस्टॉप सुविधा या सिर्फ एक छलावा?

जब साल 2020 में फ्रैंकलिन टेम्पलटन का संकट आया था, तब सेबी ने बाजार को संभालने के लिए कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड यानी सीडीएमडीएफ का गठन किया था. इसका काम संकट के समय म्यूचुअल फंड्स से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदकर उन्हें नकद उपलब्ध कराना है. लेकिन सच्चाई यह है कि यह सुरक्षा तंत्र अब बहुत छोटा पड़ रहा है.

अगस्त 2022 के मुकाबले आज डेट फंड्स का कुल आकार 49 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 17.62 ट्रिलियन रुपये से ऊपर निकल चुका है, जबकि सीडीएमडीएफ का कुल कोष आज भी बेहद सीमित है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी फरवरी 2025 की अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि सीडीएमडीएफ सिर्फ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बॉन्ड संकट को कुछ हद तक झेल सकता है. अगर कोई बड़ा वैश्विक या व्यापक आर्थिक संकट आया, तो यह छोटा सा फंड पूरे बाजार को डूबने से नहीं बचा पाएगा.

समय के साथ स्थिति की तुलना (नवंबर 2025 vs मार्च 2026)

समय प्रभावित एयूएम (AUM) का प्रतिशत स्थिति का विवरण नवंबर 2025 8.9% (5.6% स्कीमें) तरलता जोखिम अपेक्षाकृत कम था मार्च 2026 19.6% स्थिति तेजी से खराब हुई और जोखिम दोगुने से अधिक बढ़ा

आम निवेशकों की जेब पर सीधा असर

इस पूरी अव्यवस्था का सबसे व्यावहारिक नुकसान मध्यम वर्ग और छोटे निवेशकों को भुगतना पड़ सकता है. अगर आप अपने बच्चों की फीस, घर की डाउन पेमेंट या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए डेट फंड्स में पैसा जमा कर रहे हैं, तो संकट के वक्त आपका रिडेम्प्शन रुक सकता है. यानी आप ऐप पर बटन तो दबाएंगे, लेकिन पैसा आपके बैंक खाते में आने के बजाय हफ्तों या महीनों के लिए फ्रीज हो सकता है.

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि फंड हाउस और रेगुलेटर दोनों ही इस बात को छुपा रहे हैं कि इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. वित्तीय रिपोर्टों के पन्नों में इस जानकारी को दबा दिया जाता है, जिससे आम निवेशक को यह पता ही नहीं चलता कि उसकी चुनी हुई स्कीम कितनी सुरक्षित है.

सबसे ज्यादा प्रभावित फंड श्रेणियां

फंड की श्रेणी तरलता संकट का प्रभाव मुख्य चिंता का कारण लिक्विड फंड्स (Liquid Funds) सबसे अधिक घाटा दर्ज किया गया इमरजेंसी फंड के रूप में इस्तेमाल होने के कारण आम निवेशकों पर सीधा जोखिम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन (Ultra Short Duration) सीमा का उल्लंघन कम समय की जरूरत वाले पैसों पर संकट क्रेडिट रिस्क फंड्स (Credit Risk Funds) सीमा

पारदर्शिता की सख्त जरूरत और आगे का रास्ता

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय का कहना है कि अब समय आ गया है जब सेबी को केवल रिपोर्ट जारी करने के बजाय कड़े कदम उठाने होंगे. म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे हर महीने अपनी वेबसाइट और फैक्टशीट में स्पष्ट रूप से बताएं कि उनकी योजना का लिक्विडिटी रेशियो क्या है. जैसे किसी दवा के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है, वैसे ही हर डेट फंड के रिस्कमीटर के साथ उसकी तरलता स्थिति दर्ज होनी चाहिए.

अगर आगामी त्रिवार्षिक समीक्षा में एम्फी और सेबी ने नियमों को सख्त नहीं बनाया, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की सट्टेबाजी और वैश्विक तनाव के इस दौर में भारतीय डेट बाजार को भारी चोट पहुंच सकती है. निवेशकों को भी सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ रिटर्न देखकर किसी भी डेट स्कीम में पैसा न लगाएं, बल्कि उस फंड की लिक्विडिटी और क्रेडिट क्वालिटी की भी नियमित जांच करते रहें.

तो क्या आपका फंसा हुआ पैसा सुरक्षित वापस मिल पाएगा?

सीए सुदेशना बताती हैं कि आपका पैसा रातों-रात नहीं डूबेगा. स्ट्रेस टेस्ट में 'फेल' होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां बंद हो गई हैं या उन्होंने आपके पैसे गंवा दिए हैं. सीए सुदेशना कहती हैंकि इस खबर के बाद पैनिक करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि सेबी (SEBI) के इस टेस्ट का असल में क्या मतलब है और एक आम निवेशक के रूप में आपको क्या कदम उठाने चाहिए:

1. 'स्ट्रेस टेस्ट में फेल' होने का असली मतलब क्या है?

क्रेडिट फ्रॉड नहीं, तरलता (Liquidity) का संकट: इसका मतलब यह नहीं है कि जिन कंपनियों के बॉन्ड्स में फंड ने पैसा लगाया था, वे डिफ़ॉल्ट (डूब) हो गई हैं.

पैसे तुरंत लौटाने में असर्मथता: टेस्ट से यह पता चला है कि अगर बाजार में अचानक भारी बिकवाली (Panic Selling) आ जाए और बहुत सारे निवेशक एक साथ अपना पैसा निकालने लगें, तो इन 44 स्कीमों के पास तुरंत (30 दिनों के भीतर) निवेशकों को देने के लिए पर्याप्त कैश या आसानी से बिकने वाले बॉन्ड्स नहीं होंगे.

अचानक लॉक-इन जैसी स्थिति: यदि ऐसी स्थिति बनती है, तो फंड हाउस आपका रिडेम्प्शन (पैसा निकालने की अर्जी) अटका सकते हैं या उसमें देरी हो सकती है.

2. क्या आपको तुरंत अपना पैसा निकाल लेना चाहिए?

बिना सोचे-समझे तुरंत पैसा निकालना सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि:

एग्जिट लोड और टैक्स: पैनिक में आकर तुरंत पैसा निकालने पर आपको एग्जिट लोड (Exit Load) और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है.

सेबी का रुख सख्त है: सेबी और एम्फी (AMFI) ने यह टेस्ट इसीलिए कराया है ताकि फंड हाउस अपनी लिक्विडिटी सुधारें. अब कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा कैश और लिक्विड एसेट्स बनाए रखने पर काम करेंगी.

3. एक आम निवेशक को अभी क्या करना चाहिए?

अपनी स्कीम की कैटेगरी चेक करें: सबसे ज्यादा जोखिम लिक्विड फंड्स (Liquid Funds), अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन (Ultra Short Duration) और क्रेडिट रिस्क फंड्स (Credit Risk Funds) में देखा गया है.

फंड की पोर्टफोलियो क्वालिटी देखें: अगर आपने किसी ऐसे डेट फंड में पैसा लगाया है जो कम रेटिंग (जैसे AA या उससे नीचे) वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ज्यादा निवेश करता है, तो वहां रिस्क थोड़ा ज्यादा है.

इमरजेंसी फंड का बंटवारा करें: अगर आपने अपने पूरे इमरजेंसी फंड को केवल एक ही लिक्विड या डेट फंड में रखा है, तो उसे 2-3 अलग-अलग टॉप-रेटेड फंड हाउस या बैंक एफडी (FD) में डायवर्सिफाई (विभाजित) कर लें.

फैक्टशीट पर नजर रखें: फंड हाउस हर महीने अपनी फैक्टशीट जारी करते हैं. उसमें यह देखें कि फंड के पास सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) या कैश का अनुपात कितना है. जितना ज्यादा कैश/जी-सेक होगा, फंड उतना ही सुरक्षित होगा.

आपका पैसा डूबा नहीं है, लेकिन 'तरलता जोखिम' (Liquidity Risk) बढ़ गया है. अगर आपको उस पैसे की तुरंत जरूरत नहीं है, तो घबराकर निर्णय न लें. अपने वित्तीय सलाहकार से अपनी स्कीम की क्रेडिट क्वालिटी जांचने को कहें और जरूरत पड़ने पर धीरे-धीरे अधिक सुरक्षित विकल्पों (जैसे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स या जी-सेक फंड्स) में स्विच करें.

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