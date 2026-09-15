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आज से 18 सितंबर के बीच खुलेंगे 11 IPO, NSE से लेकर Hero Motors तक में पैसा लगाने के लिए जानिए कितना कैश चाहिए

Upcoming IPOs September 2026: 15 से 18 सितंबर के बीच भारतीय प्राइमरी मार्केट में 11 नए IPO खुलेंगे. NSE का 22,561.57 करोड़ रुपये का IPO सबसे बड़ा होगा. Hero Motors, Jindal Supreme, SS Retail और Sonaselection India भी निवेशकों को मौके देंगे. कई लिस्टिंग के चलते बाजार काफी व्यस्त रहेगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Sep 15, 2026, 05:37 AM IST

आज से 18 सितंबर के बीच खुलेंगे 11 IPO, NSE से लेकर Hero Motors तक में पैसा लगाने के लिए जानिए कितना कैश चाहिए

15 से 18 सितंबर के बीच खुलेंगे 11 IPO (फोटो एआई)

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How much IPO investment amount retail investors: अगले हफ्ते IPO की लाइन में आपका पैसा भी फंस सकता है, इसलिए सिर्फ बड़े नाम देखकर आवेदन करना भारी पड़ सकता है. 15 से 18 सितंबर के बीच 11 नए IPO खुलने वाले हैं. इनमें NSE का करीब 22,561.57 करोड़ रुपये का IPO सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा. लेकिन असली सवाल यह है कि इतने विकल्पों में आम निवेशक के लिए कौन सा IPO कितना पैसा मांगेगा और जोखिम कहां ज्यादा है.

15 से 18 सितंबर के बीच IPO की बाढ़, NSE सबसे बड़ा नाम

गणेश चतुर्थी के कारण 14 सितंबर को शेयर बाजार बंद रहेगा और इसके अगले दिन से प्राइमरी मार्केट में लगातार हलचल देखने को मिलेगी. 15 से 18 सितंबर के बीच कुल 11 नए IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे. इनमें 5 IPO मेनबोर्ड सेगमेंट और 6 IPO SME सेगमेंट के होंगे.

इससे पहले पिछले हफ्ते भी IPO बाजार में जोरदार गतिविधि रही थी. उस दौरान 12 मेनबोर्ड और 10 SME IPO बाजार में आए थे. यानी निवेशकों के सामने एक साथ कई कंपनियों में पैसा लगाने के विकल्प मौजूद हैं.

आम निवेशक के लिए इसका मतलब सिर्फ ज्यादा मौके नहीं है. एक साथ कई IPO आने पर पैसा अलग-अलग इश्यू में बांटने का दबाव भी बन सकता है. ऐसे में हर IPO को सिर्फ लिस्टिंग गेन की उम्मीद से देखना जोखिम भरा हो सकता है.

NSE IPO में 14,280 रुपये से शुरू होगा रिटेल निवेश

अगले हफ्ते सबसे ज्यादा नजर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के IPO पर रहने वाली है. कंपनी करीब 22,561.57 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है और पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल यानी OFS होगा. इसमें 12.64 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखे जाएंगे.

यह IPO भारत का दूसरा सबसे बड़ा IPO होगा. इससे पहले Hyundai Motor India का 27,859 करोड़ रुपये का IPO सबसे बड़ा रहा है. NSE का IPO 17 सितंबर से 21 सितंबर तक खुला रहेगा. अलॉटमेंट 22 सितंबर को होने की उम्मीद है. इसका प्राइस बैंड 1,700 से 1,785 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. लॉट साइज 8 शेयरों का है.

ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से रिटेल निवेशक को एक लॉट के लिए कम से कम 14,280 रुपये लगाने होंगे. यहां एक अहम बात यह भी है कि NSE अपने ही शेयर को NSE पर लिस्ट नहीं कर सकता. इसलिए इसके शेयर केवल BSE पर लिस्ट होने की संभावना है.

यानी NSE का नाम बड़ा होने के बावजूद निवेशक को यह समझना होगा कि यह पूरी तरह OFS इश्यू है. इसका मतलब IPO से मिलने वाला पैसा कंपनी के कारोबार में नया पैसा लगाने के बजाय मौजूदा शेयरधारकों के शेयर बेचने में जाएगा.

Hero Motors से Jindal Supreme तक, कितना पैसा लगेगा

NSE के साथ Hero Motors का IPO भी निवेशकों की नजर में रहेगा. Hero Motors 1,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए IPO ला रही है. यह इश्यू 16 सितंबर को खुलेगा और 18 सितंबर को बंद होगा.

इसमें 600 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 400 करोड़ रुपये का OFS शामिल है. प्राइस बैंड 79 से 84 रुपये और लॉट साइज 178 शेयरों का है. ऊपरी कीमत पर एक लॉट के लिए 14,952 रुपये लगाने होंगे. कंपनी के शेयरों की NSE और BSE पर 23 सितंबर को लिस्टिंग संभावित है.

Jindal Supreme का IPO भी 16 से 18 सितंबर तक खुला रहेगा. कंपनी इसके जरिए 124.88 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसमें 99.89 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और 24.99 करोड़ रुपये का OFS होगा.

इसका प्राइस बैंड 88 से 93 रुपये और लॉट साइज 161 शेयरों का है. ऊपरी प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए अधिकतम 14,973 रुपये का निवेश करना होगा.

SS Retail और Sonaselection India भी देंगे मौका

SS Retail का 500 करोड़ रुपये का IPO 16 से 18 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. इसका प्राइस बैंड 403 से 424 रुपये है और लॉट साइज 35 शेयरों का रखा गया है. ऊपरी कीमत पर एक लॉट खरीदने के लिए 14,840 रुपये की जरूरत होगी.

वहीं Sonaselection India का 141.57 करोड़ रुपये का IPO 17 से 21 सितंबर तक खुला रहेगा. यह पूरा फ्रेश इश्यू है. इसका प्राइस बैंड 94 से 99 रुपये और लॉट साइज 150 शेयरों का है. एक लॉट के लिए अधिकतम 14,850 रुपये लगाने होंगे.

इन आंकड़ों से एक बात साफ होती है कि कई IPO में रिटेल निवेशक का शुरुआती निवेश करीब 15 हजार रुपये के आसपास रहेगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर इश्यू में 15 हजार रुपये लगाना आसान या जरूरी फैसला है. कई IPO में एक साथ आवेदन करने पर कुल पूंजी तेजी से बढ़ सकती है.

पुराने IPO और नई लिस्टिंग भी बनाएंगी बाजार को व्यस्त

अगले हफ्ते सिर्फ नए IPO ही चर्चा में नहीं रहेंगे. Veegaland Developers और Manika Plastech के IPO में भी सब्सक्रिप्शन का मौका जारी रहेगा. इसके अलावा 11 मेनबोर्ड और 8 SME IPO की लिस्टिंग भी होने वाली है. इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ नए IPO में पैसा लगाने के मौके मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ पहले से आए IPO के शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू करेंगे.

यही इस पूरे हफ्ते का सबसे दिलचस्प पहलू है. नए IPO का सब्सक्रिप्शन, पुराने IPO की लिस्टिंग और NSE जैसे बड़े इश्यू की मौजूदगी बाजार में निवेशकों का ध्यान लगातार प्राइमरी मार्केट की तरफ खींच सकती है.

निवेशक के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ IPO खुलने का नहीं

इतने सारे IPO एक साथ आने पर सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि निवेशक सिर्फ कंपनी के नाम या IPO के आकार को देखकर फैसला कर ले. किसी भी इश्यू में पैसा लगाने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, वित्तीय स्थिति, वैल्यूएशन और जोखिम देखना जरूरी है.

खासकर SME IPO में कारोबार का आकार, शेयरों में लिक्विडिटी और जोखिम जैसे पहलुओं को समझना और भी जरूरी हो सकता है. वहीं बड़े मेनबोर्ड IPO में भी सिर्फ बड़ा ब्रांड नाम निवेश की गारंटी नहीं देता.

इसलिए अगले हफ्ते IPO बाजार में सबसे ज्यादा जरूरी चीज मौका पकड़ना नहीं, बल्कि सही मौका चुनना होगी. करीब 15 हजार रुपये का एक आवेदन छोटा लग सकता है, लेकिन कई IPO में एक साथ पैसा लगाने पर यही रकम काफी बड़ी हो सकती है.

निवेशक के लिए सीधी बात

15 से 18 सितंबर का सप्ताह भारतीय IPO बाजार के लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है. NSE का 22,561.57 करोड़ रुपये का IPO इस हलचल का सबसे बड़ा केंद्र होगा. इसके साथ Hero Motors, Jindal Supreme, SS Retail और Sonaselection India जैसे इश्यू भी निवेशकों के सामने होंगे.

लेकिन IPO की संख्या बढ़ने का मतलब निवेश का मौका बढ़ना जरूर है, मुनाफा तय होना नहीं. इसलिए आवेदन करने से पहले कंपनी के बिजनेस, वित्तीय आंकड़ों, वैल्यूएशन और जोखिम को समझना ही सबसे अहम कदम रहेगा.

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