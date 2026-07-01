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108 करोड़ का वो सीक्रेट प्लान जिसने भारत के इस स्कूल को बनाया दुनिया में बेस्ट, हर किसी को जाननी चाहिए ये कहानी

बेंगलुरु के एक स्कूल ने वह कर दिखाया है जिसने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है. इन्वेंचर अकादमी को दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में जगह मिली है, जो दिखाता है कि सही सोच से शिक्षा के स्तर को कितना सुधारा जा सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 01, 2026, 12:57 PM IST

108 करोड़ का वो सीक्रेट प्लान जिसने भारत के इस स्कूल को बनाया दुनिया में बेस्ट, हर किसी को जाननी चाहिए ये कहानी

ये School 'वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2026' के लिए दुनिया के शीर्ष 10 स्कूलों में शामिल (फोटो एआई+सोशल मीडिया)

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सोचिए, क्या एक प्राइवेट स्कूल किसी सरकारी स्कूल की किस्मत बदल सकता है? बेंगलुरु के एक स्कूल ने न सिर्फ ऐसा सोचा, बल्कि इसे सच कर दिखाया है. आज जब हम और आप अपने बच्चों के लिए महंगे स्कूलों की फीस भरते हैं, तब देश के एक स्कूल ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है. बेंगलुरु की इन्वेंचर अकादमी को 'वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2026' के लिए दुनिया के शीर्ष 10 स्कूलों की लिस्ट में शामिल किया गया है. यह अवॉर्ड इन्हें कम्युनिटी को साथ लेकर चलने और उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए मिला है.

ANI के अनुसार, सामुदायिक विद्यालयों के साथ साझेदारी के अलावा इन्वेंचर का व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र नागरिक संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और वैश्विक नेटवर्क के साथ सहयोग पर आधारित है. इनमें बी. पीएसी, व्हाइटफील्ड राइजिंग, आईआईटी गांधीनगर, न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज, प्रयोगा, राउंड स्क्वायर और यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (सीईआरएन) शामिल हैं. इन साझेदारियों के जरिए छात्रों और शिक्षकों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से जुड़ने और कक्षा से बाहर समुदायों में योगदान देने का अवसर मिलता है.

एक ऐसा फॉर्मूला जिसने सरकारी स्कूल को प्राइवेट जैसा बना दिया

आज आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए. लेकिन इस खबर के पीछे छिपा असली सच आपको हैरान कर देगा. साल 2019 में इन्वेंचर अकादमी ने रामगोंडनहल्ली के एक सरकारी स्कूल की जिम्मेदारी संभाली थी. उस समय वहां 200 से भी कम बच्चे पढ़ते थे. आज इस स्कूल में करीब 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं और 350 से ज्यादा बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के दसवीं क्लास के बच्चों का रिजल्ट 100 प्रतिशत रहा है. इसका सीधा असर आम परिवारों पर पड़ा है, जिन्हें अब बेहतर पढ़ाई के लिए अपनी गाढ़ी कमाई प्राइवेट स्कूलों में लुटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है.

शिक्षा के नाम पर सिर्फ बातें नहीं, 108 करोड़ का बड़ा दांव

अक्सर देखा जाता है कि बड़ी-बड़ी संस्थाएं समाज सेवा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती हैं. लेकिन यहां कहानी बिल्कुल अलग है. इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेस्टीज ग्रुप और नवोदय फाउंडेशन जैसे बड़े नामों के साथ मिलकर आने वाले सालों में 108 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट तय किया गया है. इसका मतलब साफ है कि बेंगलुरु के तीन और सरकारी स्कूलों की किस्मत अब बदलने वाली है. यह पहल उन मां-बाप के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो देना चाहते हैं, लेकिन जेब की तंगी के कारण मजबूर हो जाते हैं.

क्या कहा एकेडमी के फाउंडर ने...

इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए इन्वेंचर एकेडमी (इंडिया लर्निंग फाउंडेशन) के संस्थापक और अध्यक्ष तथा प्रेस्टीज ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इरफान रजाक ने कहा कि यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि किसी विद्यालय की पहचान केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आसपास के समुदायों पर उसके सकारात्मक प्रभाव से भी होती है.

उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही इन्वेंचर को ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई थी, जो अपने परिसर से आगे बढ़कर भी समाज में योगदान दे. उनके मुताबिक, सामुदायिक विद्यालयों के साथ किया जा रहा कार्य इसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर इस सोच को मिली पहचान संतोषजनक है और इससे हर बच्चे के लिए अवसरों का विस्तार करने वाली साझेदारियों को और मजबूत करने का संकल्प भी बढ़ा है.

वहीं, इन्वेंचर एकेडमी (इंडिया लर्निंग फाउंडेशन) की संस्थापक और प्रबंध न्यासी नूरैन फजल ने कहा कि यह सम्मान उन सभी समुदायों को समर्पित है, जिन्होंने वर्षों से इन्वेंचर को आकार देने और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं होते, बल्कि वे जुड़ाव, अवसर और सकारात्मक बदलाव के केंद्र भी बन सकते हैं. उनके अनुसार, जब स्कूल, परिवार, समुदाय और सार्वजनिक संस्थान एक साझा उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं, तब युवाओं के लिए असाधारण संभावनाएं पैदा होती हैं.

उन्होंने आगे कहा कि यह सम्मान इस विश्वास को और मजबूत करता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव तब दिखाई देता है, जब वह विद्यालय की चारदीवारी से बाहर निकलकर व्यापक समुदाय के कल्याण और सफलता में योगदान देती है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि छात्रों, शिक्षकों, परिवारों, भागीदारों और समुदायों के साथ साझा करने योग्य है, जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे अधिक विद्यालय और समुदाय शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, परिवर्तन लाने वाले युवाओं को तैयार करने और अधिक न्यायसंगत तथा टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित होंगे.

विभिन्न देशों से प्राप्त हजारों आवेदनों में इस एकेडमी ने बनाई जगह

ANI के मुताबिक, विश्व के विभिन्न देशों से प्राप्त हजारों आवेदनों में से शीर्ष 10 विद्यालयों का चयन किया गया है. विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की पांचों श्रेणियों के विजेताओं की घोषणा इस वर्ष के अंत में टी4 एजुकेशन की निर्णायक अकादमी करेगी. इसके अलावा चयनित विद्यालय सार्वजनिक मतदान के जरिए दिए जाने वाले कम्युनिटी चॉइस अवॉर्ड के लिए भी पात्र होंगे.

इन्वेंचर एकेडमी के बारे में जानिए

साल 2005 में स्थापित इन्वेंचर एकेडमी भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विद्यालयों में से एक है. इसके परिसर व्हाइटफील्ड-सरजापुर और यशवंतपुर, बेंगलुरु में स्थित हैं. संस्थान का उद्देश्य शिक्षार्थियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने, परिवर्तन लाने और सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए प्रेरित करना है. इसके तहत अकादमिक, कला, खेल, उद्यमिता और सेवा के क्षेत्रों में समग्र शिक्षा प्रदान की जाती है. सामुदायिक और सरकारी विद्यालयों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से यह संस्थान जिम्मेदार नागरिक तैयार करने और 100,000 परिवर्तनकारी व्यक्तियों के निर्माण का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है.

टी4 एजुकेशन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार

टी4 एजुकेशन ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की शुरुआत की थी. इन पुरस्कारों के माध्यम से उन विद्यालयों को सम्मानित किया जाता है, जो कक्षाओं के भीतर और बाहर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं. पुरस्कारों में सामुदायिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों को मान्यता दी जाती है. 

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