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Business Idea: 5 लाख से कम में मिलने वाली 10 फ्रेंचाइजी, जिनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है

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Business Idea: 5 लाख से कम में मिलने वाली 10 फ्रेंचाइजी, जिनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है

Low investment franchise business: क्या अपना बिजनेस शुरू करने का सपना सिर्फ पैसों की कमी से अधूरा रह गया है? अब ऐसा जरूरी नहीं. ₹5 लाख से कम के निवेश में मिलने वाली कई फ्रेंचाइजी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और हजारों लोग इन्हें कमाई का नया जरिया बना रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 20, 2026, 11:37 AM IST

Business Idea: 5 लाख से कम में मिलने वाली 10 फ्रेंचाइजी, जिनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है

कम निवेश में खुद का कारोबार शुरू करने का मौका (फोटो एआई)

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अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन करोड़ों के निवेश का डर आपको रोक देता है, तो अब तस्वीर बदल रही है. देश में ऐसे कई फ्रेंचाइजी मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं जिन्हें ₹5 लाख से कम की शुरुआती पूंजी से शुरू किया जा सकता है. खास बात यह है कि इनकी मांग छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक लगातार बढ़ रही है.

महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता और अतिरिक्त आय की चाह ने हजारों लोगों को स्वरोजगार की ओर मोड़ा है. ऐसे में कम निवेश वाली फ्रेंचाइजी उन लोगों के लिए आकर्षक विकल्प बन रही है जो बिना पूरी तरह नया ब्रांड खड़ा किए कारोबार शुरू करना चाहते हैं.

कम पूंजी में बिजनेस शुरू करने का नया रास्ता

बीते कुछ वर्षों में फ्रेंचाइजी मॉडल ने छोटे उद्यमियों के लिए एंट्री आसान बनाई है. पहले जहां अपना ब्रांड स्थापित करने में समय और भारी खर्च लगता था, वहीं अब पहले से पहचान बना चुके ब्रांड के साथ काम शुरू करने का अवसर मिल रहा है. इससे मार्केटिंग पर कम मेहनत करनी पड़ती है और ग्राहकों का भरोसा भी जल्दी बन सकता है. यही वजह है कि युवा, रिटायर्ड प्रोफेशनल, गृहिणियां और नौकरी के साथ अतिरिक्त कमाई चाहने वाले लोग भी ऐसे अवसर तलाश रहे हैं.

किन सेक्टरों की फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा चर्चा में हैं?

कम निवेश वाले फ्रेंचाइजी विकल्पों में फूड एंड बेवरेज, टी और कॉफी आउटलेट, आइसक्रीम, एजुकेशन सर्विस, डिजिटल प्रिंटिंग, लॉन्ड्री, हेल्थ एंड वेलनेस, पैकेजिंग, मोबाइल एक्सेसरी और क्विक सर्विस रिटेल जैसे सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. कई कंपनियां ₹2 लाख से ₹5 लाख के बीच शुरुआती निवेश में पार्टनर बनाने की पेशकश कर रही हैं. हालांकि हर मॉडल की फीस, रॉयल्टी, लोकेशन की जरूरत और कमाई की संभावना अलग-अलग हो सकती है. इसलिए किसी भी समझौते से पहले शर्तों को ध्यान से समझना जरूरी है.

सिर्फ ब्रांड नहीं, सही लोकेशन भी तय करती है सफलता?

कई लोग यह मान लेते हैं कि मशहूर नाम की फ्रेंचाइजी मिलते ही मुनाफा तय है, लेकिन हकीकत इससे अलग हो सकती है. बिजनेस विशेषज्ञों के अनुसार सही लोकेशन, स्थानीय मांग, ग्राहक व्यवहार और संचालन की गुणवत्ता सफलता में बड़ी भूमिका निभाते हैं. अगर किसी इलाके में पहले से प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है या ग्राहकों की जरूरत अलग है, तो अच्छी फ्रेंचाइजी भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती.

यही छिपा पहलू अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं नए निवेशक?

फ्रेंचाइजी लेते समय अधिकतर लोग केवल शुरुआती निवेश पर ध्यान देते हैं, जबकि वास्तविक खर्च में दुकान का किराया, इंटीरियर, कर्मचारियों का वेतन, बिजली, लाइसेंस और रोजमर्रा का संचालन भी शामिल होता है. कई मामलों में शुरुआती पूंजी के अलावा अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले कम से कम 6 से 12 महीने के संभावित खर्च और नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना समझदारी होगी.

आम लोगों के लिए क्यों अहम है यह मौका?

आज जब स्थायी नौकरी की गारंटी पहले जैसी नहीं रही और लोग आय के नए स्रोत तलाश रहे हैं, तब कम लागत वाली फ्रेंचाइजी एक व्यावहारिक विकल्प बन सकती है. यह उन लोगों के लिए खास अवसर है जो सीमित बजट में उद्यमिता की शुरुआत करना चाहते हैं और पहले से स्थापित बिजनेस मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं.

फिर भी अंतिम फैसला लेने से पहले कंपनी की विश्वसनीयता, बाजार की मांग, कानूनी दस्तावेज और निवेश पर संभावित रिटर्न का स्वतंत्र मूल्यांकन करना जरूरी है. सही तैयारी के साथ चुना गया छोटा निवेश भविष्य में बड़े कारोबार की नींव बन सकता है.

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