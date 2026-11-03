10%, 20% या 50%...हर महीने कितनी सैलरी बचानी चाहिए ? AI बताएगा किस तरह के सेवर हैं आप!

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निवेश का फैसला केवल सेवर की कैटेगरी देखकर नहीं करना चाहिए. अगर आपको अगले कुछ वर्षों में किसी बड़े खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उस रकम को पूरी तरह शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले विकल्पों में लगाना ठीक नहीं होगा.
Kwala Intel AI: महीने की पहली तारीख को सैलरी का इंतजार हर किसी को होता है. सैलरी आने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर इस महीने कितनी रकम बचानी चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि सैलरी का आधा हिस्सा बचत के तौर पर बैंक में जमा कर देना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि जिंदगी का आनंद लेना भी जरूरी है. इसलिए कुछ पैसे बचाकर बाकी खर्च करने चाहिए. हालांकि, बचत का एक ही फॉर्मूला हर किसी पर लागू नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की आमदनी, जरूरतें और लाइफस्टाइल अलग-अलग होती हैं.
इसी बात को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और स्मार्ट AI प्लेटफॉर्म Kwala Intel ने लोगों को उनकी बचत की आदतों के आधार पर तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आप इनमें से किस तरह के सेवर हैं और आपको अपनी मासिक सैलरी का कितना हिस्सा बचत के लिए रखना चाहिए.
इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से जल्द आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं. इनके लिए भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सबसे अहम होती है. इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा पूंजी जुटाना और भविष्य में पैसों की चिंता से मुक्त रहना होता है. आमतौर पर ये अपनी मासिक कमाई का 30 से 50 फीसदी हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखते हैं.
इस श्रेणी के लोग न तो अपनी जिंदगी को सिर्फ बचत तक सीमित रखते हैं और न ही बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करते हैं. ये रोजमर्रा की जरूरतों और मनोरंजन के लिए भी बजट बनाते हैं. इनके लिए आज की खुशियों के साथ आने वाले कल की तैयारी भी जरूरी है. ऐसे लोग अपनी कमाई का करीब 20 से 30 फीसदी हिस्सा हर महीने बचत के लिए रखते हैं.
इस कैटेगरी के लोगों की सोच होती है कि कमाई का इस्तेमाल अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी होना चाहिए. ये घूमने-फिरने, शॉपिंग, दोस्तों के साथ समय बिताने और अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने को अहमियत देते हैं. ये आमतौर पर अपनी मासिक आय का 10 से 15 फीसदी हिस्सा बचत के लिए रखते हैं.
Kwala Intel की सलाह है कि निवेश शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना जरूरी है. सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बकाया बिल और दूसरे महंगे कर्ज चुकाने की कोशिश करें. इसके साथ ही किसी अचानक आने वाली जरूरत या आर्थिक संकट से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड भी तैयार रखें. इसके बाद अपनी बचत और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश का बंटवारा कर सकते हैं.
हालांकि, निवेश का फैसला केवल सेवर की कैटेगरी देखकर नहीं करना चाहिए. अगर आपको अगले कुछ वर्षों में किसी बड़े खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उस रकम को पूरी तरह शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले विकल्पों में लगाना ठीक नहीं होगा. निवेश करते समय पैसे की जरूरत कब पड़ेगी और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
महंगाई का सीधा असर आपकी बचत की खरीदने की क्षमता पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, आज जिस सामान को खरीदने के लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, भविष्य में उसी सामान के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. यानी समय के साथ पैसे की वास्तविक वैल्यू कम होती जाती है.
ऐसे में अगर आप अपनी पूरी बचत सिर्फ बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं और उस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई की दर से कम है, तो आपकी रकम बढ़ने के बावजूद उसकी खरीदने की ताकत घट सकती है. इसलिए लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऐसे निवेश विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, जिनमें महंगाई को मात देने की क्षमता हो.