10%, 20% या 50%...हर महीने कितनी सैलरी बचानी चाहिए ? AI बताएगा किस तरह के सेवर हैं आप!

निवेश का फैसला केवल सेवर की कैटेगरी देखकर नहीं करना चाहिए. अगर आपको अगले कुछ वर्षों में किसी बड़े खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उस रकम को पूरी तरह शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले विकल्पों में लगाना ठीक नहीं होगा.

Kwala Intel AI: महीने की पहली तारीख को सैलरी का इंतजार हर किसी को होता है. सैलरी आने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर इस महीने कितनी रकम बचानी चाहिए? कुछ लोगों का मानना है कि सैलरी का आधा हिस्सा बचत के तौर पर बैंक में जमा कर देना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि जिंदगी का आनंद लेना भी जरूरी है. इसलिए कुछ पैसे बचाकर बाकी खर्च करने चाहिए. हालांकि, बचत का एक ही फॉर्मूला हर किसी पर लागू नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की आमदनी, जरूरतें और लाइफस्टाइल अलग-अलग होती हैं.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और स्मार्ट AI प्लेटफॉर्म Kwala Intel ने लोगों को उनकी बचत की आदतों के आधार पर तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आप इनमें से किस तरह के सेवर हैं और आपको अपनी मासिक सैलरी का कितना हिस्सा बचत के लिए रखना चाहिए.

कितने तरह के होते हैं पैसे बचाने वाले लोग?

एग्रेसिव सेवर्स: भविष्य के लिए ज्यादा बचत करने वाले

इस कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से जल्द आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं. इनके लिए भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सबसे अहम होती है. इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा पूंजी जुटाना और भविष्य में पैसों की चिंता से मुक्त रहना होता है. आमतौर पर ये अपनी मासिक कमाई का 30 से 50 फीसदी हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखते हैं.

मॉडरेट सेवर्स: बचत और खर्च में तालमेल रखने वाले

इस श्रेणी के लोग न तो अपनी जिंदगी को सिर्फ बचत तक सीमित रखते हैं और न ही बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करते हैं. ये रोजमर्रा की जरूरतों और मनोरंजन के लिए भी बजट बनाते हैं. इनके लिए आज की खुशियों के साथ आने वाले कल की तैयारी भी जरूरी है. ऐसे लोग अपनी कमाई का करीब 20 से 30 फीसदी हिस्सा हर महीने बचत के लिए रखते हैं.

लाइफस्टाइल-फोकस्ड सेवर्स: आज की जिंदगी को प्राथमिकता देने वाले

इस कैटेगरी के लोगों की सोच होती है कि कमाई का इस्तेमाल अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी होना चाहिए. ये घूमने-फिरने, शॉपिंग, दोस्तों के साथ समय बिताने और अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने को अहमियत देते हैं. ये आमतौर पर अपनी मासिक आय का 10 से 15 फीसदी हिस्सा बचत के लिए रखते हैं.

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इन सवालों से करें अपने सेविंग स्टाइल की पहचान

Kwala Intel के स्मार्ट AI प्लेटफॉर्म के मुताबिक, अपनी बचत की आदतों को समझने के लिए खुद से तीन आसान सवाल पूछने चाहिए. इनके जवाब से आप जान सकते हैं कि आप किस तरह के सेवर हैं.

क्या आप जल्द रिटायर होकर आर्थिक चिंता से मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है और आप इसके लिए आज ज्यादा बचत करने को तैयार हैं, तो आप एग्रेसिव सेवर की कैटेगरी में आते हैं.

क्या आप अगले 3 से 5 साल में घर, कार या कोई दूसरी बड़ी संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं? अगर हां, तो आप मॉडरेट सेवर हो सकते हैं, जो अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए नियमित बचत करते हैं.

क्या आप अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल और सुविधाओं से समझौता किए बिना भविष्य के लिए भी कुछ रकम बचाना चाहते हैं? ऐसी सोच रखने वाले लोग लाइफस्टाइल-फोकस्ड सेवर कहलाते हैं.

अपनी बचत को कहां निवेश करें?

Kwala Intel की सलाह है कि निवेश शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना जरूरी है. सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बकाया बिल और दूसरे महंगे कर्ज चुकाने की कोशिश करें. इसके साथ ही किसी अचानक आने वाली जरूरत या आर्थिक संकट से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड भी तैयार रखें. इसके बाद अपनी बचत और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश का बंटवारा कर सकते हैं.

अलग-अलग कैटेगरी के सेवर के लिए एसेट एलोकेशन का संभावित तरीका

एग्रेसिव सेवर: कुल निवेश का 80 फीसदी हिस्सा इक्विटी यानी शेयरों और म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है. वहीं, बाकी 20 फीसदी डेट जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों में रखा जा सकता है.

कुल निवेश का 80 फीसदी हिस्सा इक्विटी यानी शेयरों और म्यूचुअल फंड में लगाया जा सकता है. वहीं, बाकी 20 फीसदी डेट जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों में रखा जा सकता है. मॉडरेट सेवर: इनके लिए 60 फीसदी निवेश इक्विटी में और 40 फीसदी डेट या दूसरे सुरक्षित निवेश विकल्पों में रखने का सुझाव है.

इनके लिए 60 फीसदी निवेश इक्विटी में और 40 फीसदी डेट या दूसरे सुरक्षित निवेश विकल्पों में रखने का सुझाव है. लाइफस्टाइल-फोकस्ड सेवर: इस कैटेगरी के लोग 30 फीसदी रकम इक्विटी में और 70 फीसदी हिस्सा डेट या बैंक जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों में रख सकते हैं.

हालांकि, निवेश का फैसला केवल सेवर की कैटेगरी देखकर नहीं करना चाहिए. अगर आपको अगले कुछ वर्षों में किसी बड़े खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो उस रकम को पूरी तरह शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले विकल्पों में लगाना ठीक नहीं होगा. निवेश करते समय पैसे की जरूरत कब पड़ेगी और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

महंगाई से बचने के लिए निवेश क्यों जरूरी?

महंगाई का सीधा असर आपकी बचत की खरीदने की क्षमता पर पड़ता है. उदाहरण के लिए, आज जिस सामान को खरीदने के लिए 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, भविष्य में उसी सामान के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. यानी समय के साथ पैसे की वास्तविक वैल्यू कम होती जाती है.

ऐसे में अगर आप अपनी पूरी बचत सिर्फ बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हैं और उस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई की दर से कम है, तो आपकी रकम बढ़ने के बावजूद उसकी खरीदने की ताकत घट सकती है. इसलिए लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऐसे निवेश विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, जिनमें महंगाई को मात देने की क्षमता हो.