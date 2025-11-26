Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

डीएनए मनी
नितिन शर्मा | Nov 26, 2025, 08:44 AM IST
1.1.29 लाख करोड़ को करते हैं मैनेज
31 अक्टूबर, 2025 तक एसीई म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के अनुसार, ये फंड लघु, मध्यम, लचीली पूंजी, कर बचत योजना, बहु पूंजी, मध्यम पूंजी आदि श्रेणियों में फैले हुए हैं. कुल मिलाकर, ये फंड 1.29 लाख करोड़ रुपये का प्रबंधन करते हैं, जिससे निवेशकों का बड़ा पैसा जोखिम में पड़ जाता है.
2.नकारात्मक उपज वाले फंड
जिन 18 फंडों को नुकसान हुआ, उनमें से 12 ने शून्य लाभ दिया, जो इक्विटी क्षेत्र के असंतुलित प्रदर्शन को दर्शाता है. स्मॉल-कैप श्रेणी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहां सात फंड शून्य लाभ की निराशाजनक सूची में शामिल थे. इन फंडों ने निवेशकों की उम्मीदों को निराश किया क्योंकि बाजार में अचानक गिरावट के कारण उनके पोर्टफोलियो ध्वस्त हो गए. यह समस्या बड़े फंडों में भी देखी गई.
3.इन्होंने 12 महीने में दिया रिटर्न
उदाहरण के लिए, 36945 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले सबसे बड़े एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 15 नवंबर, 2025 तक सिर्फ़ 0.6% का रिटर्न दिया. कोटक स्मॉल कैप फंड में -2.70% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड में -2.20% की गिरावट दर्ज की गई. फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 0.94% और टाटा स्मॉल कैप फंड में -6.25% की भारी गिरावट दर्ज की गई. ये आँकड़े निवेशकों के भरोसे को झटका देने वाले हैं.
4.विभिन्न श्रेणियों में अन्य फंडों का निराशाजनक प्रदर्शन
अन्य श्रेणियों के फंडों ने भी निवेशकों को झकझोर दिया. क्वांट मल्टी-कैप फंड ने मात्र 0.14% का लाभ दिया, जबकि क्वांट मिड-कैप फंड -0.15% गिरा. जेएम फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड -0.83% और न्यू एनजे फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड -1.26% गिरे. स्मॉल-कैप सेगमेंट में, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 0.63% का लाभ दिया, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड -1.01% गिरा. जेएम वैल्यू फंड 0.16% धीमा पड़ा. इन फंडों की संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच है, जिससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार का यह प्रदर्शन निवेश रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर कर रहा है.
5.सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले फंडों की रैंकिंग
शून्य-उपज श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन सैमको फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड का रहा, जो पिछले एक साल में -11.32% गिरा. इसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड, सैमको टैक्स-सेविंग्स स्कीम, सैमको मल्टी-कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड का स्थान रहा. सैमको की इन योजनाओं में 2025 में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये जोखिम में पड़ गए. इन फंडों के गलत बाज़ार चयन से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. कुल मिलाकर, ये आँकड़े म्यूचुअल फंड बाज़ार में मौजूद जोखिमों को दर्शाते हैं.
6.अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: पिछले 12 महीनों में कितने म्यूचुअल फंडों ने शून्य या नकारात्मक रिटर्न दिया है?
उत्तर: 31 अक्टूबर, 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 12 महीनों में कुल 18 इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने शून्य या उससे कम (नकारात्मक) रिटर्न दिया है. इनमें से 12 फंड तो पूरी तरह घाटे में चले गए हैं.
7.ऐसे खराब प्रदर्शन करने वाले फंडों में कुल कितनी राशि निवेश की गई है
इन 18 फंडों का कुल मिलाकर प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) लगभग 1.29 लाख करोड़ रुपये है. इसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड जैसे 36,945 करोड़ रुपये के बड़े फंड भी शामिल हैं. इससे लाखों निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है.
