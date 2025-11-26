Zero Returns Funds: 18 इक्विटी फंड में निवेशकों के पैसों में नहीं हुई बढ़ोतरी, 12 महीनों में मिला Zero रिटर्न

4 . विभिन्न श्रेणियों में अन्य फंडों का निराशाजनक प्रदर्शन

4

अन्य श्रेणियों के फंडों ने भी निवेशकों को झकझोर दिया. क्वांट मल्टी-कैप फंड ने मात्र 0.14% का लाभ दिया, जबकि क्वांट मिड-कैप फंड -0.15% गिरा. जेएम फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड -0.83% और न्यू एनजे फ्लेक्सिबल कैपिटल फंड -1.26% गिरे. स्मॉल-कैप सेगमेंट में, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 0.63% का लाभ दिया, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड -1.01% गिरा. जेएम वैल्यू फंड 0.16% धीमा पड़ा. इन फंडों की संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच है, जिससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार का यह प्रदर्शन निवेश रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने पर मजबूर कर रहा है.