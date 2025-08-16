Bank Rules: बैंक में किया हुआ सिग्नेचर भूल जाने के बाद बंद हो जाएगा अकाउंट? जानें क्या है नियम

Twitter
Advertisement
Headlines

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पन्नों की चार्जशीट में SIT ने कहा- टूलकिट की तरह यूज हो रही थी यूट्यूबर

Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे

Pradosh Vrat: किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत? जान लें शाम को शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ज़िम्मेदार कौन? चुनाव आयोग ने आख़िरकार दिया जवाब, सब हैरान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

HomePhotos

डीएनए मनी

Bank Rules: बैंक में किया हुआ सिग्नेचर भूल जाने के बाद बंद हो जाएगा अकाउंट? जानें क्या है नियम

बैंक में जब भी खाता खुलवाने जाते हैं तो सिग्नेचर एक बेहद ही जरूरी हिस्सा माना जाता हैं. अकाउंट खुलवाते समय ये आपकी पहचान का एक अहम हिस्सा होता है. लेकिन कई बार ऐसा होते है कि लोग अपना सिग्नेचर भूल जाते हैं या उसमें कुछ गलतियाँ कर बैठते का देते हैं. 

राजा राम | Aug 16, 2025, 11:08 PM IST

1.क्या है नियम

क्या है नियम
1

बैंक में जब भी खाता खुलवाने जाते हैं तो सिग्नेचर एक बेहद ही जरूरी हिस्सा माना जाता हैं. अकाउंट खुलवाते समय ये आपकी पहचान का एक अहम हिस्सा होता है. लेकिन कई बार ऐसा होते है कि लोग अपना सिग्नेचर भूल जाते हैं या उसमें कुछ गलतियाँ कर बैठते का देते हैं.जिसके कारण उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि क्या इस गलती के कारण आपका अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा? तो चलिये जानते हैं क्या है नियम और प्रक्रिया.

Advertisement

2.बैंकिंग लेन-देन के लिए ग्राहक इस्तेमाल करते हैं

बैंकिंग लेन-देन के लिए ग्राहक इस्तेमाल करते हैं
2

खाता खुलवाते वक़्त सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है सिग्नेचर. बाद में यही सिग्नेचर आगे चलकर बैंकिंग लेन-देन के लिए ग्राहक इस्तेमाल करते हैं.
 

3.कामकाज में दिक्कत

कामकाज में दिक्कत
3

कई बार ऐसा होता है कि, समय के साथ लोगों का सिग्नेचर बदल जाता है या वे पुराने सिग्नेचर याद नहीं रख पाते. ऐसे हालात में अक्सर कामकाज में दिक्कत होने लगते हैं.
 

4.धोखाधड़ी से बचा जा सके

धोखाधड़ी से बचा जा सके
4

उदाहरण के तौर पर अगर चेक पर सिग्नेचर मैच नहीं हुआ या किसी दूसरे डॉकयुमेंट में कुछ अंतर दिखा तो भारी मुसीबत सकता है. यह बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा होता है ताकि किसी भी धोखाधड़ी से बचा जा सके.
 

TRENDING NOW

5.बैंक खाता को बंद तो नहीं कर देगा?

बैंक खाता को बंद तो नहीं कर देगा?
5

ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या ऐसे मामलों में हमारा बैंक खाता को बंद तो नहीं कर देगा. 
 

6.नया सिग्नेचर दर्ज कराने का मौका

नया सिग्नेचर दर्ज कराने का मौका
6

इस तरह के मामलों में बैंक अपने ग्राहक को ये जानकारी देता है कि सिग्नेचर में अंतर पाया गया है. इसके बाद उन्हें फिर से अपनी पहचान साबित करके नया सिग्नेचर दर्ज कराने का मौका दिया जाता है.

7.नजदीकी बैंक के ब्रांच में जाना होगा

नजदीकी बैंक के ब्रांच में जाना होगा
7

ग्राहक को इसके लिए अपने नजदीकी बैंक के ब्रांच में जाना होगा. बैंक जाकर अपना वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी प्रूफ दिखाने होते हैं. जिसके बाद बैंक वेरिफिकेशन करके अपने सिस्टम में नया सिग्नेचर अपडेट कर देता है. बहरहाल, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी बैंक नियम के अनुसार प्रक्रिया पूरी करके उसे अपडेट करा सकते हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भारत का वो गांव जिसकी है White House पर पैनी नजर, Kamala Harris से है सीधा कनेक्शन 
भारत का वो गांव जिसकी है White House पर पैनी नजर, Kamala Harris से है सीधा कनेक्शन
Pakistan के बलूचिस्तान में विस्फोट, 5 स्कूली बच्चों समेत 7 की मौत, 22 घायल, मोटरसाइकिल से दिया घटना को अंजाम
Pakistan के बलूचिस्तान में विस्फोट, 5 स्कूली बच्चों समेत 7 की मौत, 22 घायल, मोटरसाइकिल से दिया घटना को अंजाम
Uttar Pradesh News: रिश्ते हुए शर्मसार, यूपी में नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, बिहार में भी 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
शर्मनाक: नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, चाचा ने किया 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
Juice For Health: इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी
रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
60,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है कारोबार; आप भी शुरू कर सकते हैं काम
60,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है कारोबार; आप भी शुरू कर सकते हैं काम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE