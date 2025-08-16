Bank Rules: बैंक में किया हुआ सिग्नेचर भूल जाने के बाद बंद हो जाएगा अकाउंट? जानें क्या है नियम

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
डीएनए मनी
राजा राम | Aug 16, 2025, 11:08 PM IST
1.क्या है नियम
बैंक में जब भी खाता खुलवाने जाते हैं तो सिग्नेचर एक बेहद ही जरूरी हिस्सा माना जाता हैं. अकाउंट खुलवाते समय ये आपकी पहचान का एक अहम हिस्सा होता है. लेकिन कई बार ऐसा होते है कि लोग अपना सिग्नेचर भूल जाते हैं या उसमें कुछ गलतियाँ कर बैठते का देते हैं.जिसके कारण उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि क्या इस गलती के कारण आपका अकाउंट बंद तो नहीं हो जाएगा? तो चलिये जानते हैं क्या है नियम और प्रक्रिया.
2.बैंकिंग लेन-देन के लिए ग्राहक इस्तेमाल करते हैं
खाता खुलवाते वक़्त सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है सिग्नेचर. बाद में यही सिग्नेचर आगे चलकर बैंकिंग लेन-देन के लिए ग्राहक इस्तेमाल करते हैं.
3.कामकाज में दिक्कत
कई बार ऐसा होता है कि, समय के साथ लोगों का सिग्नेचर बदल जाता है या वे पुराने सिग्नेचर याद नहीं रख पाते. ऐसे हालात में अक्सर कामकाज में दिक्कत होने लगते हैं.
4.धोखाधड़ी से बचा जा सके
उदाहरण के तौर पर अगर चेक पर सिग्नेचर मैच नहीं हुआ या किसी दूसरे डॉकयुमेंट में कुछ अंतर दिखा तो भारी मुसीबत सकता है. यह बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा होता है ताकि किसी भी धोखाधड़ी से बचा जा सके.
5.बैंक खाता को बंद तो नहीं कर देगा?
ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि क्या ऐसे मामलों में हमारा बैंक खाता को बंद तो नहीं कर देगा.
6.नया सिग्नेचर दर्ज कराने का मौका
इस तरह के मामलों में बैंक अपने ग्राहक को ये जानकारी देता है कि सिग्नेचर में अंतर पाया गया है. इसके बाद उन्हें फिर से अपनी पहचान साबित करके नया सिग्नेचर दर्ज कराने का मौका दिया जाता है.
7.नजदीकी बैंक के ब्रांच में जाना होगा
ग्राहक को इसके लिए अपने नजदीकी बैंक के ब्रांच में जाना होगा. बैंक जाकर अपना वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी प्रूफ दिखाने होते हैं. जिसके बाद बैंक वेरिफिकेशन करके अपने सिस्टम में नया सिग्नेचर अपडेट कर देता है. बहरहाल, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी बैंक नियम के अनुसार प्रक्रिया पूरी करके उसे अपडेट करा सकते हैं.