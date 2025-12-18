बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान

6 . कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज मिल जाता है

इंश्योरेंस में सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी, कीमती दस्तावेज और महंगी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, हालांकि कवरेज बीमा कंपनी पर निर्भर करता है. लॉकर इंश्योरेंस ग्राहक को खुद लेना होता है. कुछ बैंक ग्रुप पॉलिसी भी देते हैं, जिससे कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज मिल जाता है.