बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान

बिजनेस
राजा राम | Dec 18, 2025, 04:23 PM IST
1.बैंक लॉकर को पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं
बैंक लॉकर में सोना, चांदी और जरूरी दस्तावेज रखना आम बात है. लोग मान लेते हैं कि लॉकर में रखा सामान पूरी तरह सुरक्षित है और नुकसान होने पर बैंक उसकी भरपाई करेगा.
2.बैंक और ग्राहक का रिश्ता सिर्फ लॉकर किराए पर देने तक
लेकिन नियमों के मुताबिक, बैंक और ग्राहक का रिश्ता सिर्फ लॉकर किराए पर देने तक सीमित होता है. बैंक यह नहीं जानता कि लॉकर में क्या रखा है और उसकी कीमत कितनी है.
3.क्या है RBI का दिशानिर्देश ?
RBI के दिशानिर्देश बताते हैं कि बैंक सिर्फ तभी जिम्मेदार होता है, जब नुकसान उसकी लापरवाही, चूक या किसी कर्मचारी की धोखाधड़ी से हुआ हो.
4.बैंक का मुआवजा सीमित होता है
ऐसी स्थिति में भी बैंक का मुआवजा सीमित होता है. बैंक अधिकतम लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक ही भुगतान करता है, जो लाखों के नुकसान के सामने बहुत कम है.
5.इंश्योरेंस करवाना जरूरी
इसी वजह से बैंक लॉकर में रखे कीमती सामान का अलग से इंश्योरेंस करवाना जरूरी हो जाता है. यह बीमा चोरी, आग, बाढ़, भूकंप जैसी घटनाओं में आर्थिक सुरक्षा देता है.
6.कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज मिल जाता है
इंश्योरेंस में सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी, कीमती दस्तावेज और महंगी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, हालांकि कवरेज बीमा कंपनी पर निर्भर करता है. लॉकर इंश्योरेंस ग्राहक को खुद लेना होता है. कुछ बैंक ग्रुप पॉलिसी भी देते हैं, जिससे कम प्रीमियम में बड़ा कवरेज मिल जाता है.
7.कम खर्च में लाखों की सुरक्षा
कम खर्च में लाखों की सुरक्षा और मानसिक शांति पाने के लिए बैंक लॉकर इंश्योरेंस आज के समय में एक समझदारी भरा फैसला माना जा रहा है.