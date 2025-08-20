Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख

5 . क्यों इतनी कमजोर है ईरानी करेंसी

किसी भी देश की करेंसी कमजोर होने की वजह आर्थिक और राजनीतिक होती है. ईरान में भी ऐसा ही है. ईरान में इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर रोक है. अमेरिका ने ही इस पर पाबंदी लगाई हुई है. इसके चलते ईरान का विदेशी व्यापार लगभग बंद पड़ा है. यहां राजनीतिक ​अस्थितरता बनी रहती है. इसके चलते यहां की करेंसी लगातार गिरती जा रही है.