Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख

डीएनए मनी
नितिन शर्मा | Aug 20, 2025, 04:49 PM IST
1.भारतीय रुपये की वैल्यू है हाई
दरअसल हम बात कर रहे हैं ईरान में चलने वाली करेंसी रियाल की. ईरान की करेंसी रियाल दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है. भारतीय 1000 रुपये की वैल्यू ईरान में 5 लाख रुपये रियाल है.
2.दुनिया का सबसे कमजोर करेंसी है रियाल
भारतीय करेंसी और ईरान के रियाल में बड़ा अंतर देखकर आप यहां जाने का विचार बना रहे हैं तो पहले पूरी बात जान लें. असल में करेंसी कमजोर होने का अर्थ यह नहीं है कि आप वहां पर मिलने वाली हर चीज को फ्री के भाव ले लेंगे. यहां जितनी करेंसी कमजोर है. चीजों की कीमत उतनी ही हाई है.
3.चाय और खाने में खर्च होते हैं इतने रियाल
आपको बता दें कि ईरान की करेंसी सबसे कमजोर है, लेकिन यहां उतनी ही ज्यादा महंगाई है. यहां एक कप चाय के लिए करीब 15 से 20 हजार रुपये देने पड़ते हैं. वहीं लंच की बात करें तो यह 2 लाख रुपये रियाल है. भारतीय रुपये के अनुसार यह 200 से 250 रुपये हो सकती है.
4.महंगाई है सबसे ज्यादा
ईरानी में महंगाई बहुत ज्यादा है. यहां छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए हजारों रियाल खर्च करने पड़ते हैं. चाय से लेकर खानपान तक बेहद महंगा है. यही वजह है कि यहां छोटी मोटी चीज लेने के लिए नोटों की गड्डियां लगती है.
5.क्यों इतनी कमजोर है ईरानी करेंसी
किसी भी देश की करेंसी कमजोर होने की वजह आर्थिक और राजनीतिक होती है. ईरान में भी ऐसा ही है. ईरान में इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर रोक है. अमेरिका ने ही इस पर पाबंदी लगाई हुई है. इसके चलते ईरान का विदेशी व्यापार लगभग बंद पड़ा है. यहां राजनीतिक अस्थितरता बनी रहती है. इसके चलते यहां की करेंसी लगातार गिरती जा रही है.
6.घूमने का बना रहे हैं प्लान तो रखें ध्यान
अगर आप ईरान घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह जरूर ध्यान रखें कि यह भले ही ईरानी रियाल देश की सबसे कमजोर करेंसी हो, लेकिन यहां की महंगाई भी कम नहीं है. आपको यहां रहने से लेकर खानेपीने पर मोटा खर्च करना पड़ सकता है.