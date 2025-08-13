Worlds Top Most Currency: ये हैं दुनिया की 10 सबसे मजबूत करेंसी, जानें भारत से लेकर अमेरिकी डॉलर का है कौन सा स्थान

9 . अमेरिकी डॉलर

हालाँकि अमेरिकी डॉलर (USD) अपनी सबसे मज़बूत स्थिति से नीचे चला गया है, फिर भी USD अभी भी दुनिया की शीर्ष रिज़र्व और व्यापारिक मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है.

लोग अक्सर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत जानने में रुचि रखते हैं. वर्तमान में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82-83 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक नहीं बनाता है. हालांकि, देश की स्थिर अर्थव्यवस्था और बढ़ी हुई रिजर्व मुद्रा भविष्य में रुपये की स्थिति में सुधार कर सकती है.