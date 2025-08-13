जीवन की कठिन राह को आसान करेंगे Neem Karoli Baba के ये 5 विचार, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा
Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड, punjabpolice.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड
गूगल को क्यों बेचना पड़ रहा है Chrome? ये है अंदर की कहानी... भारतीय की कंपनी ने दिया 3023566200000 रुपये में खरीदने का ऑफर
इंसानों से बेहतर आपदा को भांप लेते हैं ये 5 जानवर, प्रकृति से मिला है Sixth Sense का वरदान
Pet Dog: घर में पाल रखे हैं पालतू कुत्ते? जान लें कितनी बार उन्हें एंटी रेबीज टीका लगवाना है जरूरी
Hair Fall Remedy: बालों के झड़ने और सफेदी से हैं परेशान तो आजमा लें ये 4 उपाय, कुछ ही दिनों में मिलेंगे काले घने बाल
Independence Day 2025 Wishes: स्वतंत्रता दिवस पर यहां से शेयर करें खास मैसेज, मन में भरेगा देशभक्ति का जोश
BIGG BOSS 19 में दिखेगी संसद की झलक? जानें कैसा होगा BB House का लुक
Worlds Top Most Currency: ये हैं दुनिया की 10 सबसे मजबूत करेंसी, जानें भारत से लेकर अमेरिकी डॉलर का है कौन सा स्थान
क्या है Weekend Marriage Plan? मॉडर्न कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड, यहां समझें
डीएनए मनी
नितिन शर्मा | Aug 13, 2025, 11:27 AM IST
1.कुवैती दीनार
कुवैती दीनार (KWD) तेल से समृद्ध कुवैती मुद्रा दुनिया में सबसे मूल्यवान है. 1 KWD ≈ 3 अमेरिकी डॉलर, इसकी कम आपूर्ति और उच्च विनिमय दर के कारण है. यह वैश्विक निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है.
2.बहरीन दीनार
बहरीन दीनार (BHD) बहरीन की मुद्रा है, जो कुवैत के बाद दूसरे स्थान पर है. 1 BHD 2.65 USD के बराबर है. विनिमय में इस स्थिरता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहरीन की भागीदारी को बढ़ाया है.
3.ओमानी रियाल
ओमानी रियाल (OMR) तेल पर निर्भर ओमान में रियाल की मुद्रा मजबूत बनी हुई है. भविष्य में यह और भी मजबूत हो सकती है क्योंकि अर्थव्यवस्था विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
4.जॉर्डनियन दीनार
जॉर्डनियन दीनार (JOD) यह मुद्रा जॉर्डन की रणनीतिक स्थिति और पड़ोसी देशों के साथ मजबूत व्यापार के कारण USD के मुकाबले स्थिर है.
5.ब्रिटेन पाउंड
ब्रिटेन के आर्थिक इतिहास और वैश्विक आर्थिक उपस्थिति की बदौलत ब्रिटिश पाउंड (GBP) ने ब्रेक्सिट के बाद भी अपनी मजबूती बरकरार रखी है.
6.केमैन आइलैंड्स डॉलर
केमैन आइलैंड्स डॉलर (KYD) 1972 में बनाई गई इस मुद्रा ने कैरिबियन क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति हासिल कर ली है, जिससे यह दुनिया की सातवीं सबसे मजबूत और पांचवीं सबसे मूल्यवान मुद्रा बन गई है.
7.स्विस फ़्रैंक
स्विस फ़्रैंक (CHF) 1 CHF ≈ 1.17 USD. स्विट्ज़रलैंड को अपनी मज़बूत अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के कारण वैश्विक "सुरक्षित आश्रय" माना जाता है.
8.यूरो
यूरो (EUR) यूरो 19 देशों की वैध मुद्रा है, और यह दूसरी सबसे बड़ी वैश्विक आरक्षित मुद्रा है. 1 EUR ≈ 1.05 USD के मूल्य पर, इसने खुद को दुनिया की सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्राओं में से एक के रूप में स्थापित किया है.
9.अमेरिकी डॉलर
हालाँकि अमेरिकी डॉलर (USD) अपनी सबसे मज़बूत स्थिति से नीचे चला गया है, फिर भी USD अभी भी दुनिया की शीर्ष रिज़र्व और व्यापारिक मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है.
लोग अक्सर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत जानने में रुचि रखते हैं. वर्तमान में, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82-83 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक नहीं बनाता है. हालांकि, देश की स्थिर अर्थव्यवस्था और बढ़ी हुई रिजर्व मुद्रा भविष्य में रुपये की स्थिति में सुधार कर सकती है.