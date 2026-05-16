Silver Import: दुनिया के किन देशों के पास है चांदी का सबसे बड़ा खजाना? जानें किस नंबर पर है भारत

4 . भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा चांदी?

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत अपनी वार्षिक घरेलू मांग (लगभग 6,000-7,000 टन) का 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है. इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो यहां चांदी का अधिकांश भाग (लगभग 86%) प्राकृतिक अयस्क के रूप में राजस्थान में पाया जाता है और 5% झारखंड में, 3% आंध्र प्रदेश में और 2% कर्नाटक में स्थित है. बताते चलें कि देश में मुख्य रूप से चांदी के लिए कोई स्वतंत्र खदानें नहीं हैं, इसका 90 फीसदी से अधिक हिस्सा जस्ता, लीड और तांबा निकालने की प्रक्रिया में 'उप-उत्पाद' (By-product) के रूप में निकलता है. (AI Image)

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