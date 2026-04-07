World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक

5 . Insurance Coverage

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आपका इंश्योरेंस कवरेज कैसा है?

जिरोधा के फाउंडर नितिन कामथ का एक कोट फेमस है- ज्यादातर भारतीय बैंकरप्सी से बस एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर हैं. भारत में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है. इससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपने परिवार के लिए एक अच्छे कवरेज वाला मेडिकल इंश्योरेंस हो, ताकि अस्पताल में होने वाला खर्च इंश्योरेंस से कवर हो जाए और आप पर गैरज़रूरी बर्डन न आए. इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपके नहीं होने की स्थिति में प्रोटेक्ट करता है. अगर आपके पास एक अच्छे कवरेज वाला हेल्थ इंश्योरेंस और एक बढ़िया रिटर्न देने वाला लाइफ इंश्योरेंस है तो आपकी फाइनेंशियल सेहत अच्छी है. Photo- Canva