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World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक

आपके शरीर और मन की सेहत अच्छी है तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. लेकिन महंगाई के इस दौर में ये भी ज़रूरी है कि आपकी जेब की सेहत भी अच्छी रहे ताकि आप पर गैरज़रूरी स्ट्रेस न आए. स्ट्रेस कई बीमारियों की जड़ है. 5 सवाल जिनके जवाब में छुपा है आपकी फाइनेंशियल सेहत का रिपोर्ट कार्ड.

Kusum Lata | Apr 07, 2026, 09:26 AM IST

1.Net Worth

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कितनी है आपकी नेटवर्थ?

नेटवर्थ केवल अमीरों की नहीं, आम लोगों की भी होती है. नेटवर्थ कैल्कुलेट करने का सिंपल फॉर्मुला है, आपके पास जितनी संपत्ति है उससे अपनी देनदारियों को घटा दो, जो बचेगा वो आपकी नेटवर्थ होगी. अगर आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है, माने आपके पास जितना भी पैसा और प्रॉपर्टी है, वो आपके कर्ज से ज्यादा है तो आपकी फाइनेंशियल सेहत अच्छी है. अगर कमाई और संपत्ति से ज्यादा कर्ज आप पर है तो अपने खर्च कम करें और लोन कर्ज से मुक्त होने पर फोकस करें. फोटो-  AI Generated

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2.Emergency Fund

Emergency Fund
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आपके पास कितना इमरजेंसी फंड है?

इमरजेंसी फंड यानी आड़े वक्त के लिए संभालकर रखे गए पैसे. ये पैसे लिक्विड होने चाहिए, माने ऐसी जगह रखे हों जहां से आप इसे तुरंत निकाल सकें. ये फंड किसी बड़ी पर्सनल या मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटने की स्थिति में काम आता है. आइडियली इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीनों के खर्च के बराबर पैसे होने चाहिए. उदाहरण के लिए अगर आपके एक महीने का खर्च 20,000 है तो आपके इमरजेंसी फंड में 60 हजार से 1,20,000 रुपये तक होना आइडियल है. अगर आपके पास ये फंड है तो आपकी फाइनेंशियल सेहत अच्छी मानी जाएगी. Photo- Canva
 

3.Debt to Income ratio

Debt to Income ratio
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कमाई के मुकाबले आप पर कर्ज कितना है?

महीने में आप जितना कमाते हैं उसके मुकाबले कर्ज में कितना चुकाते हैं? कर्ज में क्रेडिट कार्ड बिल और EMI को गिना जाता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कमाई के 30 प्रतिशत से ज्यादा क्रेडिट कार्ड या EMI में नहीं जाना चाहिए. अगर आप महीने के 3000 हजार रुपये कमाते हैं तो आपकी EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल 9 हजार रुपये से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. इससे ज्यादा होने का मतलब है कि आपमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है.  Photo- Canva

4.Cash Flow

Cash Flow
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आपका कैश फ्लो कैसा है?

कैश फ्लो मतलब आप अपनी कमाई के मुकाबले खर्च कितना करते हैं? अगर आपका खर्च आपकी कमाई के दायरे में है और उसमें आप सेविंग और इनवेस्टमेंट भी कर पा रहे हैं तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है. यह अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ की निशानी है. अगर आपके खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हैं तो आपको खुद को डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है.  Photo- Canva

TRENDING NOW

5.Insurance Coverage

Insurance Coverage
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आपका इंश्योरेंस कवरेज कैसा है?

जिरोधा के फाउंडर नितिन कामथ का एक कोट फेमस है- ज्यादातर भारतीय बैंकरप्सी से बस एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर हैं. भारत में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है. इससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपने परिवार के लिए एक अच्छे कवरेज वाला मेडिकल इंश्योरेंस हो, ताकि अस्पताल में होने वाला खर्च इंश्योरेंस से कवर हो जाए और आप पर गैरज़रूरी बर्डन न आए. इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपके नहीं होने की स्थिति में प्रोटेक्ट करता है. अगर आपके पास एक अच्छे कवरेज वाला हेल्थ इंश्योरेंस और एक बढ़िया रिटर्न देने वाला लाइफ इंश्योरेंस है तो आपकी फाइनेंशियल सेहत अच्छी है.  Photo- Canva

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