सोना सस्ता होगा या और महंगा? अगले 5 साल में गोल्ड का कैसा रहने वाला है फ्यूचर 

2 . अगले 5 साल में कीमतें किस पर निर्भर करेंगी?

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सोने की कीमतों का भविष्य कई बड़े फैक्टर्स पर टिका हुआ है:

* वैश्विक महंगाई (Inflation)

* ब्याज दरें (Interest Rates)

* डॉलर की मजबूती

* भू-राजनीतिक तनाव (जैसे युद्ध या संकट)

अगर दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है, तो सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है. वहीं, अगर अर्थव्यवस्था स्थिर होती है और ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है. Photo Credit: AI