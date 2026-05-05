8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

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Kusum Lata | May 05, 2026, 05:17 PM IST
1.Who will Benefit from 8th Pay Commission
किसे मिलेगा 8th Pay Commission का फायदा?
8th Pay Commission की सिफारिशों का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा. इन कर्मचारियों में पोस्ट ऑफिस, रेलवे, मंत्रालयों के कर्मचारी, सरकारी यूनिवर्सिटी, स्कूलों के कर्मचारी, डिफेंस, सिविल सर्वेंट आदि शामिल हैं. फोटो- AI Generated
2.Will Govt Bank Employees get Salary hike after 8th Pay Commission
क्या सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी?
भारत के सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को 8th Pay Commission का फायदा नहीं मिलेगा. बैंक कर्मियों की सैलरी सेंट्रल पे कमीशन के जरिए नहीं बढ़ती है. सेंट्रल पे कमीशन के तहत आमतौर पर हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों सैलरी रिवीजन होता है, जबकि बैंक कर्मियों का सैलरी रिवीजन हर 5 साल में होता है. फोटो- कैन्वा
3.How Bank Employee's Salary Revised
कैसे बढ़ती है बैंक कर्मियों की सैलरी?
भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों, कुछ प्राइवेट बैंकों और कुछ इंटरनेशनल बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी bipartite settlement के जरिये बढ़ती है. हिंदी में यह द्विपक्षीय समझौता है जो इंडियन बैंक असोसिएशन (IBA) और बैंकों के कर्मचारी संगठनों के बीच होता है. यह समझौता हर पांच साल में होता है. इसके तहत तय किया गया वेज रिवीजन सरकारी बैंकों जैसे SBI, Union Bank, PNB आदि में लागू होता है. कुछ पुराने प्राइवेट और इंटरनेशनल बैंक भी इस समझौते का पालन करते हैं. ICICI बैंक, HDFC बैंक, Axis बैंक जैसे बड़े प्राइवेट बैंक अपना अलग कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. फोटो- कैन्वा
4.When was Bank Employee's Salary Revised last
आखिरी बार कब बढ़ी थी बैंक कर्मियों की सैलरी?
IBA और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच 12वां bipartite settlement साल 2024 में फाइनल हुआ था. इस सेटलमेंट के तहत हुआ सैलरी रिवीजन साल 2022 से 2027 तक मान्य है. इसके तहत बैंक कर्मियों की सैलरी में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इस समझौते में बैंक कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के लिए 25 दिन की स्पेशल लीव और परिजन के निधन पर कर्मचारियों के लिए बिरीवमेंट लीव का प्रावधान किया गया था. फोटो- कैन्वा
5.Do Bank employees get Annual Appraisals?
क्या बैंक कर्मियों की सैलरी सालाना बढ़ती है?
हर 5 साल में होने वाले वेज रिवीज़न के अलावा बैंक कर्मचारियों का हर साल सैलरी अप्रेज़ल होता है. ये अप्रेज़ल उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर होता है. वेज रिवीजन का फैसला IBA और कर्मचारी यूनियन मिलकर लेते हैं, वहीं अप्रेसल पूरी तरह से बैंक मैनेजमेंट के हाथ में होता है. फोटो- कैन्वा
6.What all Bipartite Settlement Decide
सैलरी के अलावा और क्या तय करता है Bipartite Settlement
IBA और बैंक कर्मचारी यूनियन के बीच होने वाला Bipartite Settlement वेज रिवीजन के साथ-साथ कर्मचारियों के वर्किंग कंडीशन की भी बात करता है. जैसे 10वें Bipartite Settlement से पहले बैंकों में शनिवार की छुट्टी नहीं होती थी और सभी शनिवार को बैंक आधे दिन के लिए खुलते थे. 10वें Bipartite Settlement में यह तय हुआ कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी और पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को फुल वर्किंग डे रहेगा. फोटो- कैन्वा
7.When will Bank Employee salary revise next
अब कब बढ़ेगी बैंक कर्मियों की सैलरी
फिलहाल 12वां Bipartite Settlement लागू है. अगला यानी 13वां Bipartite Settlement अगले साल यानी साल 2027 में फाइनलाइज़ होने की उम्मीद है. इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दे दिया है कि वेज रिवीज़न की प्रक्रिया अप्रैल, 2027 तक पूरी कर लें.
यानी बैंक कर्मियों को 8th Pay Commission का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि Bipartite Settlement के जरिये हर 5 साल में उनकी सैलरी रिवाइज़ की जाती है. फोटो- कैन्वा