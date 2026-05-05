8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

3 . How Bank Employee's Salary Revised

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कैसे बढ़ती है बैंक कर्मियों की सैलरी?

भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों, कुछ प्राइवेट बैंकों और कुछ इंटरनेशनल बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी bipartite settlement के जरिये बढ़ती है. हिंदी में यह द्विपक्षीय समझौता है जो इंडियन बैंक असोसिएशन (IBA) और बैंकों के कर्मचारी संगठनों के बीच होता है. यह समझौता हर पांच साल में होता है. इसके तहत तय किया गया वेज रिवीजन सरकारी बैंकों जैसे SBI, Union Bank, PNB आदि में लागू होता है. कुछ पुराने प्राइवेट और इंटरनेशनल बैंक भी इस समझौते का पालन करते हैं. ICICI बैंक, HDFC बैंक, Axis बैंक जैसे बड़े प्राइवेट बैंक अपना अलग कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. फोटो- कैन्वा