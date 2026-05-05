FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जिस-जिस नेता ने नारी शक्ति का अपमान किया, उसे मुंह की खानी पड़ीः रेखा गुप्ता

जिस-जिस नेता ने नारी शक्ति का अपमान किया, उसे मुंह की खानी पड़ीः रेखा गुप्ता

Hantavirus: लग्जरी क्रूज पर कर रहे थे सफर... हंता वायरस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत! क्या आपको भी है इससे खतरा? 

Hantavirus: लग्जरी क्रूज पर कर रहे थे सफर... हंता वायरस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत! क्या आपको भी है इससे खतरा?

108 सीटें, लेकिन बहुमत से दूर... विजय बनेंगे सीएम या बिहार-महाराष्ट्र जैसा होगा 'खेला'? समझें समीकरण

108 सीटें, लेकिन बहुमत से दूर... विजय बनेंगे सीएम या बिहार-महाराष्ट्र जैसा होगा 'खेला'? समझें समीकरण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग

भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग

Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक

Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक

HomePhotos

बिजनेस

8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम

8th Pay Commission की चर्चा तेज़ है. इसका फायदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या इसका फायदा Indian Railways और Post Office के कर्मचारियों की तरह सरकारी बैंक कर्मियों को भी मिलेगा? चलिए जानते हैं कि बैंक कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन को लेकर क्या नियम हैं

Kusum Lata | May 05, 2026, 05:17 PM IST

1.Who will Benefit from 8th Pay Commission

Who will Benefit from 8th Pay Commission
1

किसे मिलेगा 8th Pay Commission का फायदा?

8th Pay Commission की सिफारिशों का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा. इन कर्मचारियों में पोस्ट ऑफिस, रेलवे, मंत्रालयों के कर्मचारी, सरकारी यूनिवर्सिटी, स्कूलों के कर्मचारी, डिफेंस, सिविल सर्वेंट आदि शामिल हैं. फोटो- AI Generated

Advertisement

2.Will Govt Bank Employees get Salary hike after 8th Pay Commission

Will Govt Bank Employees get Salary hike after 8th Pay Commission
2

क्या सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी?

भारत के सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को 8th Pay Commission का फायदा नहीं मिलेगा. बैंक कर्मियों की सैलरी सेंट्रल पे कमीशन के जरिए नहीं बढ़ती है. सेंट्रल पे कमीशन के तहत आमतौर पर हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों सैलरी रिवीजन होता है, जबकि बैंक कर्मियों का सैलरी रिवीजन हर 5 साल में होता है. फोटो- कैन्वा

3.How Bank Employee's Salary Revised

How Bank Employee's Salary Revised
3

कैसे बढ़ती है बैंक कर्मियों की सैलरी?

भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकों, कुछ प्राइवेट बैंकों और कुछ इंटरनेशनल बैंकों के कर्मचारियों की सैलरी bipartite settlement के जरिये बढ़ती है. हिंदी में यह द्विपक्षीय समझौता है जो इंडियन बैंक असोसिएशन (IBA) और बैंकों के कर्मचारी संगठनों के बीच होता है. यह समझौता हर पांच साल में होता है. इसके तहत तय किया गया वेज रिवीजन सरकारी बैंकों जैसे SBI, Union Bank, PNB आदि में लागू होता है. कुछ पुराने प्राइवेट और इंटरनेशनल बैंक भी इस समझौते का पालन करते हैं. ICICI बैंक, HDFC बैंक, Axis बैंक जैसे बड़े प्राइवेट बैंक अपना अलग कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. फोटो- कैन्वा

4.When was Bank Employee's Salary Revised last

When was Bank Employee's Salary Revised last
4

आखिरी बार कब बढ़ी थी बैंक कर्मियों की सैलरी?

IBA और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच 12वां bipartite settlement साल 2024 में फाइनल हुआ था. इस सेटलमेंट के तहत हुआ सैलरी रिवीजन साल 2022 से 2027 तक मान्य है. इसके तहत बैंक कर्मियों की सैलरी में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इस समझौते में बैंक कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के लिए 25 दिन की स्पेशल लीव और परिजन के निधन पर कर्मचारियों के लिए बिरीवमेंट लीव का प्रावधान किया गया था. फोटो- कैन्वा

TRENDING NOW

5.Do Bank employees get Annual Appraisals?

Do Bank employees get Annual Appraisals?
5

क्या बैंक कर्मियों की सैलरी सालाना बढ़ती है?

हर 5 साल में होने वाले वेज रिवीज़न के अलावा बैंक कर्मचारियों का हर साल सैलरी अप्रेज़ल होता है. ये अप्रेज़ल उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर होता है. वेज रिवीजन का फैसला IBA और कर्मचारी यूनियन मिलकर लेते हैं, वहीं अप्रेसल पूरी तरह से बैंक मैनेजमेंट के हाथ में होता है.  फोटो- कैन्वा

6.What all Bipartite Settlement Decide

What all Bipartite Settlement Decide
6

सैलरी के अलावा और क्या तय करता है Bipartite Settlement

IBA और बैंक कर्मचारी यूनियन के बीच होने वाला Bipartite Settlement वेज रिवीजन के साथ-साथ कर्मचारियों के वर्किंग कंडीशन की भी बात करता है. जैसे 10वें Bipartite Settlement से पहले बैंकों में शनिवार की छुट्टी नहीं होती थी और सभी शनिवार को बैंक आधे दिन के लिए खुलते थे. 10वें Bipartite Settlement में यह तय हुआ कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी और पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को फुल वर्किंग डे रहेगा. फोटो- कैन्वा
 

7.When will Bank Employee salary revise next

When will Bank Employee salary revise next
7

अब कब बढ़ेगी बैंक कर्मियों की सैलरी

फिलहाल 12वां Bipartite Settlement लागू है. अगला यानी 13वां Bipartite Settlement अगले साल यानी साल 2027 में फाइनलाइज़ होने की उम्मीद है. इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश दे दिया है कि वेज रिवीज़न की प्रक्रिया अप्रैल, 2027 तक पूरी कर लें.

यानी बैंक कर्मियों को 8th Pay Commission का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि Bipartite Settlement के जरिये हर 5 साल में उनकी सैलरी रिवाइज़ की जाती है. फोटो- कैन्वा

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम
8th Pay Commission: रेलवे-Post Office के साथ क्या सरकारी बैंक कर्मियों की भी बढ़ेगी सैलरी? जानें नियम
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग
भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आती है आंधी? हर साल 120 दिन तक यहां गरज-चमक से जूझते हैं लोग
Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक
Train Ticket Booking: ट्रेन में हर बार मिलेगा लोअर बर्थ! जानिए IRCTC का सीक्रेट ट्रिक
महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन
महंगी कोचिंग- ट्यूशन पर नहीं करना पड़ेगा भारी खर्च! ये 5 फ्री 'ई-लर्निंग ऐप्स' हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑप्शन
Plants Attract Money: घर में इन 5 पौधों को लगाने से होता है मां लक्ष्मी का आगमन, कर्ज दरिद्रता और रोग से मिलती है मुक्ति
घर में इन 5 पौधों को लगाने से होता है मां लक्ष्मी का आगमन, कर्ज दरिद्रता और रोग से मिलती है मुक्ति
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj Ka Rashifal: वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृषभ और कर्क राशि वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
इस मूलांक के लोग होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट, लेकिन इनकी सिर्फ एक कमी से दूर हो जाते हैं अपने
Numerology: लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन  
लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन
Aaj Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज धनु राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला 
Numerology: इस महीने संभलकर रहें इन तारीखों पर जन्मे लोग, वरना मुसीबत पड़ जाएगी गले! सोच-समझकर ही लें फैसला
MORE
Advertisement