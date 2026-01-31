क्यों संसद में अधूरा रह गया था भारत का ये बजट भाषण? क्या होता है अगर वित्त मंत्री पूरा बजट पेश न कर पाएं तो?

बिजनेस
ऋतु सिंह | Jan 31, 2026, 06:55 PM IST
1.जब बजट संसद में पूरा पेश ही नहीं हो पाया था
संसद में बजट भाषण अक्सर एक लंबी और औपचारिक प्रक्रिया होती है. बजट का लंबा होना सरकार की आर्थिक मंशा का संवैधानिक ऐलान होता है. सवाल यह है कि अगर किसी कारणवश वित्त मंत्री बजट पूरा न पढ़ पाएं, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था ठहर जाती है? इतिहास में एक ऐसा ही दिलचस्प मामला दर्ज है जब बजट संसद में पूरा पेश ही नहीं हो पाया था.
2.कौन सा था वो साल जब बजट रह गया था अधूरा
भारत के संसदीय इतिहास में 1973 का बजट एक अनोखी घटना के रूप में दर्द है. उस समय वित्त मंत्री वाईबी चव्हाण बजट पेश कर रहे थे और भाषण के दौरान ही अचानक अस्वस्थ हो गए.स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि वो बजट पूरा पेश करने की स्थिति में नहीं थे और कार्यवाही बीच में रोकनी पड़ी.तब संसद में कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति बन गई थी.
3.फिर क्या हुआ था?
यहां रोचक बात यह है कि बजट प्रक्रिया रुकी नहीं. संविधान के अनुसार बजट का असली महत्व भाषण में नहीं बल्कि दस्तावेज़ों के संसद पटल पर रखे जाने में होता है. चव्हाण के अधूरे भाषण के बावजूद बजट के सभी दस्तावेज़ लोकसभा में पेश कर दिए गए थे और अगले सत्र में शेष औपचारिकताएं पूरी की गईं और बजट वैध माना गया.
4.अगर आज बजट पूरा न पढ़ा जाए तो क्या होगा?
संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी कारण से बजट भाषण अधूरा रह जाए या किसी तकनीकी समस्या हो या स्वास्थ्य के कारण व्यवधान पड़े तो भी बजट रद्द नहीं होता. बजट दस्तावेज़ संसद में पेश हो जाते हैं और बजट वैध मा लिया जाता है. असल में वित्त विधेयक पेश है करन एक प्रक्रिया होती है. मतलब ये कि भाषण प्रतीकात्मक है बजट पेश करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होते हैं.
5.बजट से जुड़े इन रोचक तथ्य को भी जान लें
6.व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी मानी गई है
कुल मिलाकर भारतीय संविधान में कोई भी व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी मानी गई है. भारत की बजट प्रणाली इस तरह बनाई गई है कि वह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे. चाहे भाषण पूरा हो या नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया चलती रहती है. यही लोकतंत्र की असली मजबूती है कि व्यवस्था रुकती नहीं.
