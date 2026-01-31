क्यों संसद में अधूरा रह गया था भारत का ये बजट भाषण? क्या होता है अगर वित्त मंत्री पूरा बजट पेश न कर पाएं तो?

4 . अगर आज बजट पूरा न पढ़ा जाए तो क्या होगा?

संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी कारण से बजट भाषण अधूरा रह जाए या किसी तकनीकी समस्या हो या स्वास्थ्य के कारण व्यवधान पड़े तो भी बजट रद्द नहीं होता. बजट दस्तावेज़ संसद में पेश हो जाते हैं और बजट वैध मा लिया जाता है. असल में वित्त विधेयक पेश है करन एक प्रक्रिया होती है. मतलब ये कि भाषण प्रतीकात्मक है बजट पेश करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होते हैं.

