T20 WC 2026: तिलक और वाशिंगटन की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी वापसी

आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 नियम है आसान, जानें इसे अपनाने के फायदे

Budget 2026: 1 अप्रैल से लागू होंगे नए इनकम टैक्स एक्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत

T20I में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम

वो गाना जिसे गाते वक्त सिंगर के मुंह से बहने लगा था खून, फूट-फूटकर रोया था पूरा स्टूडियो...

आम लोगों के लिए इस बजट में क्या बदला? जानिए क्या हुआ सस्ता-महंगा, देखें पूरी लिस्ट

Photos

बिजनेस

क्यों संसद में अधूरा रह गया था भारत का ये बजट भाषण? क्या होता है अगर वित्त मंत्री पूरा बजट पेश न कर पाएं तो?

Incomplete budget speech in India: क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास में एक बजट अधूरा रह जाना भी दर्ज है.ये बजट पूरा नहीं पढ़ा जा सकता था. ऐसी स्थिति में जब बजट पूरा नहीं पढ़ा जा पाता तो क्या होता है? इतिहास की ये अनोखी घटना क्या थी और अगर बजट अधूरा रह जाए तो क्या है नियम ये समझते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 31, 2026, 06:55 PM IST

1.जब बजट संसद में पूरा पेश ही नहीं हो पाया था

जब बजट संसद में पूरा पेश ही नहीं हो पाया था
1

संसद में बजट भाषण अक्सर एक लंबी और औपचारिक प्रक्रिया होती है. बजट का लंबा होना सरकार की आर्थिक मंशा का संवैधानिक ऐलान होता है. सवाल यह है कि अगर किसी कारणवश वित्त मंत्री बजट पूरा न पढ़ पाएं, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था ठहर जाती है? इतिहास में एक ऐसा ही दिलचस्प मामला दर्ज है जब बजट संसद में पूरा पेश ही नहीं हो पाया था.
 

2.कौन सा था वो साल जब बजट रह गया था अधूरा  

कौन सा था वो साल जब बजट रह गया था अधूरा  
2

भारत के संसदीय इतिहास में 1973 का बजट एक अनोखी घटना के रूप में दर्द है. उस समय वित्त मंत्री वाईबी चव्हाण बजट पेश कर रहे थे और भाषण के दौरान ही अचानक अस्वस्थ हो गए.स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि वो बजट पूरा पेश करने की स्थिति में नहीं थे और कार्यवाही बीच में रोकनी पड़ी.तब संसद में कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति बन गई थी.
 

3.फिर क्या हुआ था?

फिर क्या हुआ था?
3

यहां रोचक बात यह है कि बजट प्रक्रिया रुकी नहीं. संविधान के अनुसार बजट का असली महत्व भाषण में नहीं बल्कि दस्तावेज़ों के संसद पटल पर रखे जाने में होता है. चव्हाण के अधूरे भाषण के बावजूद बजट के सभी दस्तावेज़ लोकसभा में पेश कर दिए गए थे और अगले सत्र में शेष औपचारिकताएं पूरी की गईं और बजट वैध माना गया.
 

4.अगर आज बजट पूरा न पढ़ा जाए तो क्या होगा?

अगर आज बजट पूरा न पढ़ा जाए तो क्या होगा?
4

संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि किसी कारण से बजट भाषण अधूरा रह जाए या किसी तकनीकी समस्या हो या स्वास्थ्य के कारण व्यवधान पड़े तो भी बजट रद्द नहीं होता. बजट दस्तावेज़ संसद में पेश हो जाते हैं और बजट वैध मा लिया जाता है. असल में वित्त विधेयक पेश है करन एक प्रक्रिया होती है. मतलब ये कि भाषण प्रतीकात्मक है बजट पेश करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होते हैं.
 

5.बजट से जुड़े इन रोचक तथ्य को भी जान लें

बजट से जुड़े इन रोचक तथ्य को भी जान लें
5

  1. 1950 के दशक में बजट शाम 5 बजे पेश होता था लेकिन 2001 से बजट सुबह 11 बजे होने लगा.
  2. बजट भाषण न पढ़े जाने से पहले भी टैक्स बदलाव लागू हो सकते हैं.
  3. अंतरिम बजट में अक्सर भाषण छोटा रखा जाता है, लेकिन प्रक्रिया वही रहती है,
     

6.व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी मानी गई है

व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी मानी गई है
6

कुल मिलाकर भारतीय संविधान में कोई भी व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी मानी गई है. भारत की बजट प्रणाली इस तरह बनाई गई है कि वह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे. चाहे भाषण पूरा हो या नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया चलती रहती है. यही लोकतंत्र की असली मजबूती है कि व्यवस्था रुकती नहीं.

