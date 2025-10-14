FacebookTwitterYoutubeInstagram
डीएनए मनी

Gold Rate Rising: सोना क्यों तेजी से बढ़ रहा है और 2050 में गोल्ड की कीमत क्या होगी?, जान लें कब करें इसमें निवेश

अक्टूबर 2025 तक भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 11,942 रुपये प्रति ग्राम तक हो सकती है. यानी 1 किलो सोने की कीमत लगभग 1.19 करोड़ रुपये होगी. तो, क्या आप जानते हैं कि 2050 तक सोने की कीमत कितनी बढ़ सकती है...?

ऋतु सिंह | Oct 14, 2025, 07:46 AM IST

1.सोने को हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है

सोने को हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है
1

निवेशकों के विश्वास का प्रतीक सोना सदियों से अपना बाजार मूल्य बनाए हुए है. आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति और वैश्विक राजनीतिक तनाव के दौर में सोने को हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है. भारत में, सोने के प्रति प्रेम संस्कृति का हिस्सा है, और आभूषणों के साथ-साथ निवेश के रूप में सोना खरीदने वालों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है.
 

2.सोने के प्रति प्रेम सबसे ज्यादा है

सोने के प्रति प्रेम सबसे ज्यादा है
2

निवेशकों के विश्वास का प्रतीक सोना सदियों से अपना बाजार मूल्य बनाए हुए है. आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति और वैश्विक राजनीतिक तनाव के दौर में सोने को हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है. भारत में, सोने के प्रति प्रेम संस्कृति का हिस्सा है, और आभूषणों के साथ-साथ निवेश के रूप में सोना खरीदने वालों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है.
 

3.सोने की मौजूदा कीमत की स्थिति:

सोने की मौजूदा कीमत की स्थिति:
3

अक्टूबर 2025 तक, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 11,942 रुपये प्रति ग्राम है. यानी 1 किलो सोने की कीमत लगभग 1.19 करोड़ रुपये है. यह कीमत अलग-अलग शहरों में थोड़ी भिन्न हो सकती है. लेकिन अगर आप पिछले कुछ दशकों के सोने की कीमतों के इतिहास पर नज़र डालें, तो पता चलता है कि इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है.
 

4.सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है?

सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है?
4

सोने की कीमत बढ़ने के कई कारण हैं. वैश्विक आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी और मुद्रास्फीति इसके मुख्य कारण हैं. सोना नकद निवेश की तुलना में एक सुरक्षित संपत्ति है क्योंकि समय के साथ इसका मूल्य कम नहीं होता है.
 

5.2050 के लिए सोने की कीमत का पूर्वानुमान:

2050 के लिए सोने की कीमत का पूर्वानुमान:
5

पिछले 50 वर्षों में सोने की कीमतों में औसतन 8% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है. अगर आने वाले वर्षों में भी यही दर जारी रही, तो 2050 तक सोने की कीमत 25 गुना बढ़ने की संभावना है. यानी 1 किलो सोने की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. लेकिन अगर यह दर औसतन 10% बढ़ती है, तो 2050 तक सोने की कीमत 45 से 50 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है.
 

6.सोने में निवेश के लाभ:

सोने में निवेश के लाभ:
6

सोना मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है. बैंक ब्याज दरें कम होने पर भी सोने का मूल्य कम नहीं होता. इसके अलावा, सोने को दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखने से सेवानिवृत्ति या आपात स्थिति में अच्छा लाभ मिल सकता है.
 

7.सोने में निवेश के जोखिम:

सोने में निवेश के जोखिम:
7

हालाँकि सोने का मूल्य बढ़ा है, लेकिन इसका भंडारण एक चुनौती है. सुरक्षा के लिए बैंक लॉकर या सेफ डिपॉजिट बॉक्स ज़रूरी है. इसी तरह, नकद में सोना बेचते समय, समय और बाज़ार की परिस्थितियाँ मुनाफ़े को प्रभावित करती हैं.
 

8.सोने में निवेश का सही समय कब है?

सोने में निवेश का सही समय कब है?
8

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का चक्र लगातार चलता रहता है. अगर निवेशक लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है. महंगाई के दौरान सोना खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होता है.
 

9.भविष्य के लिए सोने में निवेश के विचार:

भविष्य के लिए सोने में निवेश के विचार:
9

2050 तक सोने का मूल्य चाहे कितना भी बढ़ जाए, इसे हमेशा एक सुरक्षित निवेश माना जाएगा. लेकिन निवेश करने से पहले लाभ-हानि दोनों की जाँच कर लेना और प्रमाणित संस्थानों से ही खरीदारी करना उचित है. सोने की शुद्धता और प्रमाणीकरण सुनिश्चित होना चाहिए.
 

10. सोने प्रति किलो 30 करोड़ रुपये तक हो सकता है

सोने प्रति किलो 30 करोड़ रुपये तक हो सकता है
10

2050 तक, एक किलो सोने की कीमत कम से कम 30 करोड़ रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ रुपये होने की संभावना है. यह सिर्फ़ एक अनुमान है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से, सोने ने हमेशा अपनी क़ीमत बनाए रखी है. इसलिए, लंबी अवधि में सोना ख़रीदना एक समझदारी भरा निवेश कहा जा सकता है.
 

