Gold Rate Rising: सोना क्यों तेजी से बढ़ रहा है और 2050 में गोल्ड की कीमत क्या होगी?, जान लें कब करें इसमें निवेश

5 . 2050 के लिए सोने की कीमत का पूर्वानुमान:

पिछले 50 वर्षों में सोने की कीमतों में औसतन 8% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है. अगर आने वाले वर्षों में भी यही दर जारी रही, तो 2050 तक सोने की कीमत 25 गुना बढ़ने की संभावना है. यानी 1 किलो सोने की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. लेकिन अगर यह दर औसतन 10% बढ़ती है, तो 2050 तक सोने की कीमत 45 से 50 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है.

