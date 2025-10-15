सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

4 . 18,22,24 कैरेट का क्या होता है मतलब?

22 कैरेट सोने में 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग दूसरी धातु होती है यानी यह सोना लगभग 92 प्रतिशत शुद्ध होता है. 18 कैरेट सोने में 18 भाग शुद्ध सोना होता है यानी यह सोना 75 प्रतिशत शुद्ध होता है. 18 कैरेट सोना अधिक मजबूत होता है इसलिए इसका इस्तेमाल फैशनेबल डिजाइन वाले आभूषणों में किया जाता है. 24 कैरेट केवल सिक्कों के लिए उपयुक्त है और इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते.