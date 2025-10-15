FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

एक्टर पंकज धीर की कैंसर रीकरेन्स से हुई मौत, जानें कब इलाज के बाद भी जानलेवा हो जाती है ये बीमारी 

Pankaj Dheer Death: नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

SSC CGL Answer Key 2025: एसएससी सीजीएल की आंसर की पर अपडेट, ssc.gov.in पर ऐसे कर सकेंगे ऑब्जेक्शन

High Blood Pressure: आंखें देती हैं हाई ब्लड प्रेशर का पहला संकेत, दिखने लगे ऐसे संकेत तुरंत करें बीपी चेक

शाहरुख खान की वायरल हुई 'सीक्रेट रील', क्या आर्यन खान के प्रोजेक्ट से है कोई कनेक्शन?

Mental Health Risk: क्या रात में नींद नहीं आती या लगातार गुस्से में रहते हैं? यहां जानें मानसिक बीमारी के ये 7 बड़े संकेत

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

दिवाली की साफ-सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो शरीर में घर कर जाएंगी गंभीर बीमारियां

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर

HomePhotos

डीएनए मनी

सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना

24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है हालांकि भारत में 22 कैरेट सबसे ज़्यादा प्रचलित है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोना 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है, 19, 21 कैरेट में क्यों नहीं?

जया पाण्डेय | Oct 15, 2025, 12:14 PM IST

1.भारतीय संस्कृति में सोने की है खास जगह

भारतीय संस्कृति में सोने की है खास जगह
1

सदियों से भारतीय संस्कृति में सोने की खास जगह रह है. शादी-ब्याह, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में सोने के गहनों की चमक हर मौके को और भी खास बना देती है. सोना न केवल आभूषण के रूप में बल्कि एक निवेश के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 

Advertisement

2.18, 22 या 24 कैरेट में क्यों पाया जाता है सोना?

18, 22 या 24 कैरेट में क्यों पाया जाता है सोना?
2

लेकिन जब सोने की शुद्धता की बात आती है तो हम अक्सर 18, 22 या 24 कैरेट जैसे शब्द सुनते हैं. आखिर ये कैरेट क्या होते हैं और इन्हें इन्हीं मानकों तक सीमित क्यों रखा जाता है?

3.24 कैरेट को क्यों कहा जाता है खरा सोना?

24 कैरेट को क्यों कहा जाता है खरा सोना?
3

कैरेट सोने की शुद्धता मापने की इकाई है. 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है यानी इसमें कोई दूसरी धातु नहीं मिलाई जाती. लेकिन शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है इसलिए इसे गहनों को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए इसमें तांबा, चांदी या जस्ता जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं. यही वजह है कि बाजार में 18 कैरेट (75% शुद्ध) और 22 कैरेट (91.67% शुद्ध) जैसे विकल्प उपलब्ध हैं.

4.18,22,24 कैरेट का क्या होता है मतलब?

18,22,24 कैरेट का क्या होता है मतलब?
4

22 कैरेट सोने में 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग दूसरी धातु होती है यानी यह सोना लगभग 92 प्रतिशत शुद्ध होता है. 18 कैरेट सोने में 18 भाग शुद्ध सोना होता है यानी यह सोना 75 प्रतिशत शुद्ध होता है. 18 कैरेट सोना अधिक मजबूत होता है इसलिए इसका इस्तेमाल फैशनेबल डिजाइन वाले आभूषणों में किया जाता है. 24 कैरेट केवल सिक्कों के लिए उपयुक्त है और इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते.

TRENDING NOW

5.19, 21 या 25 कैरेट सोना क्यों नहीं बनता?

19, 21 या 25 कैरेट सोना क्यों नहीं बनता?
5

लेकिन सवाल यह है कि 19, 21 या 25 कैरेट सोना क्यों नहीं बनता, तो हम आपको बता दें कि भारत में BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) केवल 14, 18, 22 और 24 कैरेट ही स्वीकार करता है. 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों में हॉलमार्किंग की अनुमति है. हॉलमार्क बीआईएस द्वारा जारी किया गया एक गुणवत्ता प्रमाणपत्र है जो किसी विशेष आभूषण में सोने की शुद्धता की गारंटी देता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना
सिर्फ 18, 22 या 24 कैरेट में ही क्यों मिलता है Gold? जानें 19, 21 या 25 कैरेट में क्यों नहीं मिलता सोना
पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी
पिता के सपने को पूरा करने के लिए 9-10 घंटे की पढ़ाई, जानें 95वीं रैंक लाकर IPS बनने वालीं सृष्टि मिश्रा की कहानी
पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर
पैरों में दर्द या खिंचाव से चलना हो गया है मुश्किल तो समझ लें टांगों में ब्लड सर्कुलेशन है बाधित, इन संकेतों पर रखें नजर
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है
Vivah Shubh Muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
चार्तुमास खत्म होते ही इस दिन से बजेगी शहनाई, जानें विवाह की तारीख और शुभ मुहूर्त
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE