LPG Crisis: LPG सिलेंडर का वजन 14.2kg ही क्यों है तय, 14 या 15 क्यों नहीं! जानें असली वजह

2 . सिलेंडर में सिर्फ 14.2 किलो गैस क्यों होती है?

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी कंपनियां अब रसोई गैस सिलेंडर के वजन को लेकर एक बड़े बदलाव की तैयारी में हैं. अभी जो सिलेंडर 14.2 किलो का मिलता है, उसमें आगे चलकर केवल 10 किलो गैस देने की योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य देश के ज्यादातर घरों में सिलेंडर को पहुंचाना है. भारत में 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 913 रुपये है, ऐसे में 10 किलो सिलेंडर की कीमत 642.90 रुपये के आसपास हो सकती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एलपीजी गैस सिलेंडर 14.2 किलो का ही क्यों होता है यानि इसमें 15 या 20 किलो गैस क्यों नहीं दी जाती है?

