LPG Crisis: LPG सिलेंडर का वजन 14.2kg ही क्यों है तय, 14 या 15 क्यों नहीं! जानें असली वजह

बिजनेस
1.वेस्ट एशिया में जारी युद्ध से गैस संकट
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से वेस्ट एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं. इसकी वजह से दुनियाभर के कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई सही मात्रा में नहीं मिल पा रही है. इसी कड़ी में भारत ने सरकार देश में गैस संभावित कमी की कमी को ध्यान में रखते हुए, एक अहम फैसला लिया है. (Images: pinterest)
2.सिलेंडर में सिर्फ 14.2 किलो गैस क्यों होती है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी कंपनियां अब रसोई गैस सिलेंडर के वजन को लेकर एक बड़े बदलाव की तैयारी में हैं. अभी जो सिलेंडर 14.2 किलो का मिलता है, उसमें आगे चलकर केवल 10 किलो गैस देने की योजना है. इसका मुख्य उद्देश्य देश के ज्यादातर घरों में सिलेंडर को पहुंचाना है. भारत में 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 913 रुपये है, ऐसे में 10 किलो सिलेंडर की कीमत 642.90 रुपये के आसपास हो सकती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एलपीजी गैस सिलेंडर 14.2 किलो का ही क्यों होता है यानि इसमें 15 या 20 किलो गैस क्यों नहीं दी जाती है?
3.इस विदेशी कंपनी ने तय किया सिलेंडर वजन
भारत में घरेलू गैस यानि एलपीजी का इस्तेमाल 1950 दशक में आखिरी सालों में हुआ था. बताया जाता है कि सिलेंडर का साइज और वजन एक बर्मा शेल नाम की एक विदेशी कंपनी ने तय किया था. आज के समय में इस कंपनी नाम भारत पेट्रोलियम है, लेकिन फिर भी सिलेंडर का वजन तब से लेकर आज तक 14.2 किलो ही बना हुआ है.
4.घरेलू सिलेंडर वजन सीमित रखने की खास वजह
हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला का वजन टैंक समेत 29 से 30 किलोग्राम के आसपास रहता है. इस जुड़ी रिसर्च बताती है कि एक आम शख्स के लिए इतना वजन उठाना आसान होता है. वहीं अगर इससे ज्यादा वजन हो, तो घरों और डिलीवरी एजेंटों के लिए सिलेंडर उठाने और संभालने में परेशानी हो सकती है.
5.मिडिल क्लास परिवार के लिए होती है पर्याप्त गैस
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 14 किलोग्राम एलपीजी एक मिडिल क्लास फैमिली की 30 से 45 दिनों तक खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होता है. इसमें इतनी मात्रा में गैस होने का फायदा यह मिलता है कि लोगों को बार-बार बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है.
6.सुरक्षा कारणों से सिलेंडर में 14.2 किलो की लिमिट
एलपीजी गैस को सिलेंडरों में बेहद प्रेशर के साथ भरा जाता है. यही वजह है कि सिलेंडर की बनावट बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ताकि यह इस दबाव झेल सके. अगर सिलेंडर में गैस की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो इससे एक बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है. इसलिए, 14.2 किलो की लिमिट एकदम संतुलित माना जाता है.