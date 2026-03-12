LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

बिजनेस
Pragya Bharti | Mar 12, 2026, 12:39 PM IST
1.LPG Cylinder Code
रसोई गैस आज हर घर की जरूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखे सिलेंडर पर लिखे नंबर्स का क्या मतलब है.. दरअसल, सिलेंडर के ऊपर की तीन चौड़ी पट्टियों में से एक पर 'A-26' या 'C-24' जैसा एक विशेष कोड लिखा होता है. ये कोड आपकी सुरक्षा की गारंटी है या कुछ और, चलिए हम आपको LPG Cylinder पर लिखे कोड का मतलब बताते हैं.
2.LPG Cylinder पर क्यों लिखे होते हैं कोड?
सिलेंडर पर लिखे इन कोड्स का सीधा संबंध उसकी 'स्टैच्यूटरी टेस्टिंग डेट' (Statutory Testing Date) से होता है. इसे आसान भाषा में समझने के लिए अक्षरों और अंकों के बारे में आगे समझें.
3.अक्षरों का क्या अर्थ होता है?
गैस कंपनियों ने पूरे साल के 12 महीनों को चार श्रेणियों में बांटा है-
A: जनवरी से मार्च (पहली तिमाही)
B: अप्रैल से जून (दूसरी तिमाही)
C: जुलाई से सितंबर (तीसरी तिमाही)
D: अक्टूबर से दिसंबर (चौथी तिमाही)
4.LPG Cylinder पर लिखे अंकों का क्या मतलब है?
अक्षरों के बाद लिखे गए दो अंक उस साल को दर्शाते हैं जिसमें सिलेंडर की टेस्टिंग होनी अनिवार्य है. जैसे '26' का मतलब है साल 2026 और '28' का मतलब है 2028.
यानी यदि आपके सिलेंडर पर B-26 लिखा है, तो इसका मतलब है कि जून 2026 तक इस सिलेंडर की सुरक्षा जांच हो जानी चाहिए. यदि यह समय बीत चुका है, तो वह सिलेंडर एक्सपायर माना जाएगा.
5.सिलेंडर की उम्र और टेस्टिंग
आमतौर पर एक गैस सिलेंडर की अधिकतम लाइफ 15 साल होती है. इस जीवनकाल के दौरान कंपनी दो बार इसकी गहन जांच करती है.
पहला टेस्ट: 5 साल पूरे होने पर.
दूसरा टेस्ट: 10 साल पूरे होने पर.
यदि आपके पास ऐसा सिलेंडर आता है जिसकी टेस्टिंग डेट निकल चुकी है, तो उसे तुरंत बदलने के लिए कहें, क्योंकि ऐसे सिलेंडर से गैस रिसाव या विस्फोट का खतरा रहता है.
6.सिलेंडर लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
घरेलू सिलेंडर में गैस का वजन 14.2 किलोग्राम होना चाहिए. कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो या उससे ज्यादा के होते हैं.
सुनिश्चित करें कि सिलेंडर की सील टूटी हुई न हो.
सिलेंडर के कंधे पर गैस का नाम, निर्माता और कुल वजन की जानकारी साफ लिखी होनी चाहिए.
