शिपिंग की सुरक्षा पर ईरान से बात की-MEA, जयशंकर ने अराघची से 3 बार बात की-MEA, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान, ईरान में हमारे 9 हजार नागरिक फंसे-MEA, ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की- MEA, ईरान से हमारा संवाद लगातार जारी- MEA

T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा बयान, बताया दबाव वाली स्थिति में क्यों हो जाते हैं घातक

T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा बयान, बताया दबाव वाली स्थिति में क्यों हो जाते हैं घातक

अब रेस्टोरेंट में खाना हुआ और महंगा, बिल में जुड़ने लगा गैस चार्ज

अब रेस्टोरेंट में खाना हुआ और महंगा, बिल में जुड़ने लगा गैस चार्ज

Monalisa Love Story: मोनालिसा ने केरल के मंदिर में मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, क्या लव जिहाद में फंसी महाकुंभ की वायरल गर्ल?

Monalisa Love Story: मोनालिसा ने केरल के मंदिर में मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग रचाई शादी, क्या लव जिहाद में फंसी महाकुंभ की वायरल गर्ल?

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन

'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

बिजनेस

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

LPG Gas Cylinder Code: सिलेंडर की पट्टी पर लिखे A, B, C, D कोड टेस्टिंग के महीने और नंबर क्या दर्शाते हैं. इसकी जांच क्यों जरूरी है, चलिए हम आपको LPG Gas सिलेंडर के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti | Mar 12, 2026, 12:39 PM IST

1.LPG Cylinder Code

LPG Cylinder Code
1

रसोई गैस आज हर घर की जरूरत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखे सिलेंडर पर लिखे नंबर्स का क्या मतलब है.. दरअसल, सिलेंडर के ऊपर की तीन चौड़ी पट्टियों में से एक पर 'A-26' या 'C-24' जैसा एक विशेष कोड लिखा होता है. ये कोड आपकी सुरक्षा की गारंटी है या कुछ और, चलिए हम आपको LPG Cylinder पर लिखे कोड का मतलब बताते हैं.

2.LPG Cylinder पर क्यों लिखे होते हैं कोड?

LPG Cylinder पर क्यों लिखे होते हैं कोड?
2

सिलेंडर पर लिखे इन कोड्स का सीधा संबंध उसकी 'स्टैच्यूटरी टेस्टिंग डेट' (Statutory Testing Date) से होता है. इसे आसान भाषा में समझने के लिए अक्षरों और अंकों के बारे में आगे समझें. 

3.अक्षरों का क्या अर्थ होता है?

अक्षरों का क्या अर्थ होता है?
3

गैस कंपनियों ने पूरे साल के 12 महीनों को चार श्रेणियों में बांटा है-
A: जनवरी से मार्च (पहली तिमाही)
B: अप्रैल से जून (दूसरी तिमाही)
C: जुलाई से सितंबर (तीसरी तिमाही)
D: अक्टूबर से दिसंबर (चौथी तिमाही)

4.LPG Cylinder पर लिखे अंकों का क्या मतलब है?

LPG Cylinder पर लिखे अंकों का क्या मतलब है?
4

अक्षरों के बाद लिखे गए दो अंक उस साल को दर्शाते हैं जिसमें सिलेंडर की टेस्टिंग होनी अनिवार्य है. जैसे '26' का मतलब है साल 2026 और '28' का मतलब है 2028.   
यानी यदि आपके सिलेंडर पर B-26 लिखा है, तो इसका मतलब है कि जून 2026 तक इस सिलेंडर की सुरक्षा जांच हो जानी चाहिए. यदि यह समय बीत चुका है, तो वह सिलेंडर एक्सपायर माना जाएगा.

5.सिलेंडर की उम्र और टेस्टिंग

सिलेंडर की उम्र और टेस्टिंग
5

आमतौर पर एक गैस सिलेंडर की अधिकतम लाइफ 15 साल होती है. इस जीवनकाल के दौरान कंपनी दो बार इसकी गहन जांच करती है.
पहला टेस्ट: 5 साल पूरे होने पर.
दूसरा टेस्ट: 10 साल पूरे होने पर.
यदि आपके पास ऐसा सिलेंडर आता है जिसकी टेस्टिंग डेट निकल चुकी है, तो उसे तुरंत बदलने के लिए कहें, क्योंकि ऐसे सिलेंडर से गैस रिसाव या विस्फोट का खतरा रहता है.

6.सिलेंडर लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

सिलेंडर लेते समय इन बातों का रखें ध्यान
6

घरेलू सिलेंडर में गैस का वजन 14.2 किलोग्राम होना चाहिए. कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो या उससे ज्यादा के होते हैं.
सुनिश्चित करें कि सिलेंडर की सील टूटी हुई न हो.
सिलेंडर के कंधे पर गैस का नाम, निर्माता और कुल वजन की जानकारी साफ लिखी होनी चाहिए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब
LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
धर्म
Surya Gochar 2026: मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
Horoscope 11 March: ​तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
Numerology: पापा की 'लकी चार्म' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
Zodiac Sign: ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
