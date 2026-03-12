LPG सिलेंडर पर क्यों लिखा होता है A-24 या B-26? जानें इस सीक्रेट कोड का सही मतलब

6 . सिलेंडर लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

6

घरेलू सिलेंडर में गैस का वजन 14.2 किलोग्राम होना चाहिए. कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो या उससे ज्यादा के होते हैं.

सुनिश्चित करें कि सिलेंडर की सील टूटी हुई न हो.

सिलेंडर के कंधे पर गैस का नाम, निर्माता और कुल वजन की जानकारी साफ लिखी होनी चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से