बैरल में बिकता है तेल, फिर जहाजों में टन में क्यों लदता है? जानें एक मेट्रिक टन में कितने लीटर तेल

बिजनेस
Kusum Lata | Apr 22, 2026, 11:10 AM IST
1.Oil is Transported by Weight not Barrels
बैरल तेल की बिक्री का स्टैंडर्ड है. पूरी दुनिया में तेल बैरल के दाम पर बिकता है. ब्रेंट क्रूड या WTT क्रूड की ट्रेडिंग भी बैरल के भाव में ही होती है. लेकिन जब तेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो वज़न में नापकर भेजा जाता है. फोटो- AI Generated
2.Why Oil is transported by Weight
टैंकर जहाजों में आने वाला तेल मेट्रिक टन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इससे बैरलों को रखने की जगह बचती है और उतनी जगह में ज्यादा तेल आ जाता है. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पतीले की कैपेसिटी 5 कटोरी पानी की हो. इसमें अगर आप 5 अलग-अलग कटोरी में पानी भरकर रखेंगे तो पतीला कटोरियों से भर जाएगा और उसमें 5 कटोरी भर पाना पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन अगर आप उन 5 कटोरियों का पानी पतीले में उड़ेल देंगे तो पानी आसानी से उसमें आ जाएगा. यही लॉजिक लगता है तेल के ट्रांसपोर्टेशन में. जब तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो उसे वज़न से मापा जाता है. Photo- Canva
3.How many litre Crude Oil in 1 Metric Tonne
एक मेट्रिक टन में लगभग 7.33 बैरल तेल आता है. वहीं, एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है. माने 1 मेट्रिक टन में लगभग 7.33X159= 1165 लीटर कच्चा तेल आता है. यहां बता दें कि अलग-अलग क्रूड ऑयल के वज़न में अंतर होता है, तो अलग-अलग क्रूड ऑयल के वज़न vs बैरल कैल्कुलेशन में कुछ पॉइंट्स का फर्क आ सकता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1 मेट्रिक टन पानी का वज़न 1000 किलो होता है और लीटर में यह 1000 लीटर होता है. Photo- Canva
4.Why Barrel is standard for Oil Purchase
एक सवाल ये भी आता है कि जब एक देश से दूसरे देश जाने वाला तेल वज़न में ही जाता है तो बिक्री के लिए बैरल को स्टैंडर्ड क्यों माना गया है? एक वक्त था जब तेल अलग-अलग साइज़ के कंटेनर में खरीदा और बेचा जाता था. 1860 में 42 गैलन के बैरल (159 लीटर) को स्टैंडर्ड माना गया. तेल को वज़न में मापने की एक परेशानी ये भी थी कि भारी तेल की मात्रा कम होती और हल्के तेल की ज्यादा. तेल की मात्रा बराबर रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए बैरल को स्टैंडर्ड माना गया.
5.Oil changes Unit with Every Step
अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि तेल की यूनिट हर स्टेप पर बदलती है. क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग बैरल में होती है. उसे ट्रांसपोर्ट मेट्रिक टन में किया जाता है. लेकिन जब वही तेल रिफाइन होने के बाद आम ग्राहकों तक पहुंचता है तो पेट्रोल-डीज़ल के केस में वो लीटर में बिकता है और LPG के केस में किलो में.