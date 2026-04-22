बैरल में बिकता है तेल, फिर जहाजों में टन में क्यों लदता है? जानें एक मेट्रिक टन में कितने लीटर तेल

2 . Why Oil is transported by Weight

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टैंकर जहाजों में आने वाला तेल मेट्रिक टन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इससे बैरलों को रखने की जगह बचती है और उतनी जगह में ज्यादा तेल आ जाता है. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पतीले की कैपेसिटी 5 कटोरी पानी की हो. इसमें अगर आप 5 अलग-अलग कटोरी में पानी भरकर रखेंगे तो पतीला कटोरियों से भर जाएगा और उसमें 5 कटोरी भर पाना पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन अगर आप उन 5 कटोरियों का पानी पतीले में उड़ेल देंगे तो पानी आसानी से उसमें आ जाएगा. यही लॉजिक लगता है तेल के ट्रांसपोर्टेशन में. जब तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो उसे वज़न से मापा जाता है. Photo- Canva