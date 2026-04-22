FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Board Result 2026: हो गया कंफर्म! कल इतने बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

UP Board Result 2026: हो गया कंफर्म! कल इतने बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया नए वॉटर ATM का उद्घाटन, लोगों को हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पानी

शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया नए वॉटर ATM का उद्घाटन, लोगों को हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पानी

एक-एक कर खत्म हो रहे वैज्ञानिक! किसके टारगेट पर हैं अमेरिका के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट? क्या ये कोई साइलेंट वॉर

एक-एक कर खत्म हो रहे वैज्ञानिक! किसके टारगेट पर हैं अमेरिका के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट? क्या ये कोई साइलेंट वॉर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर

1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर

भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!

भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!

Train Ticket Rules: बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराएं नहीं, रेलवे का ये नियम बचाएगा जेल जाने से!

Train Ticket Rules: बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराएं नहीं, रेलवे का ये नियम बचाएगा जेल जाने से!

HomePhotos

बिजनेस

बैरल में बिकता है तेल, फिर जहाजों में टन में क्यों लदता है? जानें एक मेट्रिक टन में कितने लीटर तेल

अगर आपको भी लगता है कि जहाजों में बैरल-बैरल भरकर तेल आता होगा, तो गलत लगता है? तेल बिकता तो बैरल में है, लेकिन जब उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसका वज़न मेट्रिक टन (MT) में नापा जाता है. लेकिन ऐसा होता क्यों है? और एक मेट्रिक डन में कितने बैरल तेल आता है, चलिए समझते हैं पूरा गणित.

Kusum Lata | Apr 22, 2026, 11:10 AM IST

1.Oil is Transported by Weight not Barrels

Oil is Transported by Weight not Barrels
1

बैरल तेल की बिक्री का स्टैंडर्ड है. पूरी दुनिया में तेल बैरल के दाम पर बिकता है. ब्रेंट क्रूड या WTT क्रूड की ट्रेडिंग भी बैरल के भाव में ही होती है. लेकिन जब तेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वो वज़न में नापकर भेजा जाता है. फोटो- AI Generated
 

Advertisement

2.Why Oil is transported by Weight

Why Oil is transported by Weight
2

टैंकर जहाजों में आने वाला तेल मेट्रिक टन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है इससे बैरलों को रखने की जगह बचती है और उतनी जगह में ज्यादा तेल आ जाता है. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पतीले की कैपेसिटी 5 कटोरी पानी की हो. इसमें अगर आप 5 अलग-अलग कटोरी में पानी भरकर रखेंगे तो पतीला कटोरियों से भर जाएगा और उसमें 5 कटोरी भर पाना पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन अगर आप उन 5 कटोरियों का पानी पतीले में उड़ेल देंगे तो पानी आसानी से उसमें आ जाएगा. यही लॉजिक लगता है तेल के ट्रांसपोर्टेशन में. जब तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो उसे वज़न से मापा जाता है. Photo- Canva

3.How many litre Crude Oil in 1 Metric Tonne

How many litre Crude Oil in 1 Metric Tonne
3

एक मेट्रिक टन में लगभग 7.33 बैरल तेल आता है. वहीं, एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल आता है. माने 1 मेट्रिक टन में लगभग 7.33X159= 1165 लीटर कच्चा तेल आता है. यहां बता दें कि अलग-अलग क्रूड ऑयल के वज़न में अंतर होता है, तो अलग-अलग क्रूड ऑयल के वज़न vs बैरल कैल्कुलेशन में कुछ पॉइंट्स का फर्क आ सकता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1 मेट्रिक टन पानी का वज़न 1000 किलो होता है और लीटर में यह 1000 लीटर होता है. Photo- Canva

4.Why Barrel is standard for Oil Purchase

Why Barrel is standard for Oil Purchase
4

एक सवाल ये भी आता है कि जब एक देश से दूसरे देश जाने वाला तेल वज़न में ही जाता है तो बिक्री के लिए बैरल को स्टैंडर्ड क्यों माना गया है? एक वक्त था जब तेल अलग-अलग साइज़ के कंटेनर में खरीदा और बेचा जाता था. 1860 में 42 गैलन के बैरल (159 लीटर) को स्टैंडर्ड माना गया. तेल को वज़न में मापने की एक परेशानी ये भी थी कि भारी तेल की मात्रा कम होती और हल्के तेल की ज्यादा. तेल की मात्रा बराबर रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए बैरल को स्टैंडर्ड माना गया.

TRENDING NOW

5.Oil changes Unit with Every Step

Oil changes Unit with Every Step
5

अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि तेल की यूनिट हर स्टेप पर बदलती है. क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग बैरल में होती है. उसे ट्रांसपोर्ट मेट्रिक टन में किया जाता है. लेकिन जब वही तेल रिफाइन होने के बाद आम ग्राहकों तक पहुंचता है तो पेट्रोल-डीज़ल के केस में वो लीटर में बिकता है और LPG के केस में किलो में. 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर
1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर
भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!
भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!
Train Ticket Rules: बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराएं नहीं, रेलवे का ये नियम बचाएगा जेल जाने से!
Train Ticket Rules: बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराएं नहीं, रेलवे का ये नियम बचाएगा जेल जाने से!
यूरोप की सबसे 'सोशल' नदी, जो सबसे ज्यादा राजधानियों को जोड़ती है
यूरोप की सबसे 'सोशल' नदी, जो सबसे ज्यादा राजधानियों को जोड़ती है
1000Cr कमाने वाली लिस्ट में धुरंधर-पठान-जवान सहित ये 7 फिल्में शामिल, पर नहीं हिला 10 साल पुरानी इस फिल्म का सिंहासन
1000Cr कमाने वाली लिस्ट में धुरंधर-पठान-जवान सहित ये 7 फिल्में शामिल, पर नहीं हिला 10 साल पुरानी इस फिल्म का सिंहासन
MORE
Advertisement
धर्म
Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
Shankaracharya Jayanti 2026: आज है आदि शंकराचार्य जयंती, जानें इसका समय से लेकर महत्व, इतिहास और उनकी अहम भूमिका
आज है आदि शंकराचार्य जयंती, जानें इसका समय से लेकर महत्व, इतिहास और उनकी अहम भूमिका
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जानें अपना एंग्री रिएक्शन का सिग्नेचर डायलॉग
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जानें अपना एंग्री रिएक्शन का सिग्नेचर डायलॉग
Horoscope 21 April 2026: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें
ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें
MORE
Advertisement