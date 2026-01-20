FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

बिजनेस

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना आज सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि एक स्मार्ट फैसला माना जा रहा है. नियम, नीतियां और बाजार की सोच इसमें अलग तरह की सहूलियतें देती हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है. 

राजा राम | Jan 20, 2026, 06:07 PM IST

1.कुल खर्च को काफी कम कर देती हैं

कुल खर्च को काफी कम कर देती हैं
1

भारत में घर खरीदना अब केवल सपनों का सौदा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी वित्तीय योजना बन चुका है. खास बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर खरीदी जाए, तो सरकार, बैंक और रियल एस्टेट सेक्टर की ओर से कई तरह की आर्थिक रियायतें मिलती हैं, जो कुल खर्च को काफी कम कर देती हैं.

2.लाखों रुपये की बचत में बदल जाती है

लाखों रुपये की बचत में बदल जाती है
2

घर खरीदते समय सबसे बड़ा खर्च स्टांप ड्यूटी का होता है. कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने पर पुरुषों की तुलना में कम स्टांप ड्यूटी ली जाती है. यह छूट 1 से 2 प्रतिशत तक हो सकती है, जो महंगी प्रॉपर्टी में लाखों रुपये की बचत में बदल जाती है. 
 

3.लोन में इससे अच्छी-खासी सेविंग हो जाती है

लोन में इससे अच्छी-खासी सेविंग हो जाती है
3

होम लोन के मामले में भी महिलाओं को अतिरिक्त फायदा मिलता है. कई बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन ऑफर करती हैं. भले ही यह अंतर मामूली लगे, लेकिन लंबी अवधि के लोन में इससे अच्छी-खासी सेविंग हो जाती है. 
 

4. सब्सिडी का लाभ सीधे मिलता है

सब्सिडी का लाभ सीधे मिलता है
4

सरकारी योजनाओं में भी महिलाओं की भूमिका को अहम माना गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम्स में कई बार यह शर्त होती है कि घर महिला के नाम या जॉइंट ओनरशिप में होना चाहिए. इससे सब्सिडी का लाभ सीधे मिलता है. 
 

5.मेंटेनेंस बजट को संतुलित रखती है

मेंटेनेंस बजट को संतुलित रखती है
5

इसके अलावा कुछ राज्यों और नगर निगम क्षेत्रों में महिलाओं के नाम दर्ज प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट दी जाती है. यह राहत हर साल के खर्च को कम करती है और मेंटेनेंस बजट को संतुलित रखती है. 
 

6.रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ किया जाता है

रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ किया जाता है
6

रियल एस्टेट डेवलपर्स भी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स पेश करते हैं. कहीं रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ किया जाता है तो कहीं प्रोसेसिंग फीस या इंटीरियर पर डिस्काउंट दिया जाता है. 
 

7.एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन

एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन
7

कुल मिलाकर, महिलाओं के नाम पर घर खरीदना सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी समझदारी भरा कदम है. यही कारण है कि आज इसे एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन माना जा रहा है. 
 

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
