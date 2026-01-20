महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

बिजनेस
राजा राम | Jan 20, 2026, 06:07 PM IST
1.कुल खर्च को काफी कम कर देती हैं
भारत में घर खरीदना अब केवल सपनों का सौदा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी वित्तीय योजना बन चुका है. खास बात यह है कि अगर प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर खरीदी जाए, तो सरकार, बैंक और रियल एस्टेट सेक्टर की ओर से कई तरह की आर्थिक रियायतें मिलती हैं, जो कुल खर्च को काफी कम कर देती हैं.
2.लाखों रुपये की बचत में बदल जाती है
घर खरीदते समय सबसे बड़ा खर्च स्टांप ड्यूटी का होता है. कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने पर पुरुषों की तुलना में कम स्टांप ड्यूटी ली जाती है. यह छूट 1 से 2 प्रतिशत तक हो सकती है, जो महंगी प्रॉपर्टी में लाखों रुपये की बचत में बदल जाती है.
3.लोन में इससे अच्छी-खासी सेविंग हो जाती है
होम लोन के मामले में भी महिलाओं को अतिरिक्त फायदा मिलता है. कई बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन ऑफर करती हैं. भले ही यह अंतर मामूली लगे, लेकिन लंबी अवधि के लोन में इससे अच्छी-खासी सेविंग हो जाती है.
4. सब्सिडी का लाभ सीधे मिलता है
सरकारी योजनाओं में भी महिलाओं की भूमिका को अहम माना गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम्स में कई बार यह शर्त होती है कि घर महिला के नाम या जॉइंट ओनरशिप में होना चाहिए. इससे सब्सिडी का लाभ सीधे मिलता है.
5.मेंटेनेंस बजट को संतुलित रखती है
इसके अलावा कुछ राज्यों और नगर निगम क्षेत्रों में महिलाओं के नाम दर्ज प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट दी जाती है. यह राहत हर साल के खर्च को कम करती है और मेंटेनेंस बजट को संतुलित रखती है.
6.रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ किया जाता है
रियल एस्टेट डेवलपर्स भी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए खास ऑफर्स पेश करते हैं. कहीं रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ किया जाता है तो कहीं प्रोसेसिंग फीस या इंटीरियर पर डिस्काउंट दिया जाता है.
7.एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन
कुल मिलाकर, महिलाओं के नाम पर घर खरीदना सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी समझदारी भरा कदम है. यही कारण है कि आज इसे एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन माना जा रहा है.