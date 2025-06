1 . What is the Right Age to Start SIP?

1

अंग्रेज़ी में कहते हैं The Sooner the Better. मतलब जितनी जल्दी शुरू कर सकें उतना अच्छा. Mutual Funds SIP में आप जितनी जल्दी पैसा लगाना शुरू करेंगे आपकी SIP उतनी छोटी होगी और रिटायरमेंट फंड के लिए आपको उतना ही कम पैसा इनवेस्ट करना होगा. हर बढ़ते साल के साथ या तो आपको SIP बढ़ानी पड़ेगी या फिर फंड छोटा होता जाएगा.फोटो- कैन्वा