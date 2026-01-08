कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ

5 . विवाह

अग्निवेश अग्रवाल का विवाह पूजा बंगुर के साथ हुआ था. वह श्री सीमेंट के एमडी हरि मोहन बंगुर की पुत्री हैं. इसके साथ ही अग्रिनवेश के एक बहन भी है जिनका नाम प्रिया अग्रवाल हेब्बर हैं. जो वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक की अध्यक्ष और वेदांता में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं.