कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ

बिजनेस
सुमित तिवारी | Jan 08, 2026, 10:23 AM IST
1.पटना शहर में हुआ था जन्म
अग्निवेश अग्रावाल का जन्म 3 जून 1976 को बिहार के पटना शहर में हुआ था. अग्निवेश एक खिलाड़ी, एक संगीतकार, एक लीडर था. वह अपने पिता के साथ व्यपार में भी सहयोग करते थे.
2.पढ़ाई-लिखाई
अगर उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में बता करें तो उन्होंने मेयो कॉलेज, अजमेर में पढ़ाई की, फिर उसने सबसे अच्छी कंपनियों में से एक फुजैराह गोल्ड की स्थापना की.
3.हिंदुस्तान जिंक के बने चेयरमैन
इसके बाद वह हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन बने, अग्निवेश अग्रवाल वेदांता ग्रुप की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के चेयरमैन थे. वह वेदांता लिमिटेड की कई अन्य सब्सिडियरी और एसोसिएटेड कंपनियों के बोर्ड में भी थे.
4.सटीक जानकारी
अग्निवेश अग्रवाल की संपत्ति के बारे में सटीक आकंड़ा उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि वे अग्रवाल परिवार की करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे. उनके पिता अनिल अग्रवाल की अनुमानित कुल संपत्ति 2025 के अंत तक लगभग 3.66 लाख करोड़ रुपए थी.
5.विवाह
अग्निवेश अग्रवाल का विवाह पूजा बंगुर के साथ हुआ था. वह श्री सीमेंट के एमडी हरि मोहन बंगुर की पुत्री हैं. इसके साथ ही अग्रिनवेश के एक बहन भी है जिनका नाम प्रिया अग्रवाल हेब्बर हैं. जो वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक की अध्यक्ष और वेदांता में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं.