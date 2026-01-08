FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
60 हजार के बदले 1 लाख नकली नोट... BMC चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़ा का किया पर्दाफाश

60 हजार के बदले 1 लाख नकली नोट... BMC चुनाव से पहले मुंबई पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़ा का किया पर्दाफाश

Viral Video: पाकिस्तान के स्कूल में गूंजा ‘जय श्रीराम’, संस्कृत में श्लोक सुनाने वाले बच्चे की भारत में हो रही वाहवाही

Viral Video: पाकिस्तान के स्कूल में गूंजा ‘जय श्रीराम’, संस्कृत में श्लोक सुनाने वाले बच्चे की भारत में हो रही वाहवाही

जनगणना 2027 की रूपरेखा तैयार, इस दिन से शुरू होगा पहल चरण, यहां जानिए सब कुछ

जनगणना 2027 की रूपरेखा तैयार, इस दिन से शुरू होगा पहल चरण, यहां जानिए सब कुछ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ

कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ

Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई

HomePhotos

बिजनेस

कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में निधन गया. दरअसल अमेरिका में स्कीइंग दुर्घटना के बाद अचानक कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अग्निवेश अग्रवाल कितनी संपत्ति के मालिक थे.

सुमित तिवारी | Jan 08, 2026, 10:23 AM IST

1.पटना शहर में हुआ था जन्म

पटना शहर में हुआ था जन्म
1

अग्निवेश अग्रावाल का जन्म 3 जून 1976 को बिहार के पटना शहर में हुआ था. अग्निवेश एक खिलाड़ी, एक संगीतकार, एक लीडर था. वह अपने पिता के साथ व्यपार में भी सहयोग करते थे.

Advertisement

2.पढ़ाई-लिखाई

पढ़ाई-लिखाई
2

अगर उनकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में बता करें तो उन्होंने मेयो कॉलेज, अजमेर में पढ़ाई की, फिर उसने सबसे अच्छी कंपनियों में से एक फुजैराह गोल्ड की स्थापना की.

3.हिंदुस्तान जिंक के बने चेयरमैन

हिंदुस्तान जिंक के बने चेयरमैन
3

इसके बाद वह हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन बने, अग्निवेश अग्रवाल वेदांता ग्रुप की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) के चेयरमैन थे. वह वेदांता लिमिटेड की कई अन्य सब्सिडियरी और एसोसिएटेड कंपनियों के बोर्ड में भी थे.

4.सटीक जानकारी

सटीक जानकारी
4

अग्निवेश अग्रवाल की संपत्ति के बारे में सटीक आकंड़ा उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि वे अग्रवाल परिवार की करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे. उनके पिता अनिल अग्रवाल की अनुमानित कुल संपत्ति 2025 के अंत तक लगभग 3.66 लाख करोड़ रुपए थी.

TRENDING NOW

5.विवाह

विवाह
5

अग्निवेश अग्रवाल का विवाह पूजा बंगुर के साथ हुआ था. वह श्री सीमेंट के एमडी हरि मोहन बंगुर की पुत्री हैं. इसके साथ ही अग्रिनवेश के एक बहन भी है जिनका नाम प्रिया अग्रवाल हेब्बर हैं. जो वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक की अध्यक्ष और वेदांता में गैर-कार्यकारी निदेशक हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले बने दुनिया के सबसे युवा कप्तान
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
MORE
Advertisement