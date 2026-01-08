कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!

4 . औद्योगिक घरानों से संबंध

4

इस तरह पूजा का मायका भी देश के बड़े औद्योगिक घरानों में गिना जाता है, बता दें कि पूजा बांगुर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है. इनके बच्चों के बारे में भी जनकारी सार्वजनिक नहीं है.