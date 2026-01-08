FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का एक दुर्घटना में निधन हो गया. लेकिन क्या आप जातने है कि अग्निवेश अग्रवाल यानी कि अनिल अग्रवाल की बहू कौन है. आइए इस लेख में हम जानते है.

सुमित तिवारी | Jan 08, 2026, 12:39 PM IST

1.वेदांता ग्रुप

वेदांता ग्रुप
1

अग्निवेश अग्रावल वेदांता ग्रुप के इकलौते वारिस थे. उनकी मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उनके अरबों रुपये के विशाल बिजनेस कौन संभालेगा.

2.पूजा बांगुर

पूजा बांगुर
2

अनिल अग्रवाल की बहू यानी कि अग्निवेश अग्रवाल की पत्नी की बात करें तो उनका नाम पूजा बांगुर अग्रवाल है। पूजा बांगुर एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं.

3.श्री सीमेंट

श्री सीमेंट
3

पूंजा बांगुर श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक हरि मोहन बांगुर की बेटी हैं और श्री सीमेंट के संस्थापक और चेयरमैन बेनु गोपाल बांगुर की पोती हैं.

4.औद्योगिक घरानों से संबंध

औद्योगिक घरानों से संबंध
4

इस तरह पूजा का मायका भी देश के बड़े औद्योगिक घरानों में गिना जाता है, बता दें कि पूजा बांगुर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है. इनके बच्चों के बारे में भी जनकारी सार्वजनिक नहीं है.

5.अग्निवेश अग्रवाल इकलौते बेटे

अग्निवेश अग्रवाल इकलौते बेटे
5

बता दें दिवंगत अग्निवेश अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे थे और इनकी बेटी प्रिया अग्रवाल हेब्बर हैं जो वेदांता लिमिटेड में Non-executive director और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं.

