कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन

2 . दुनिया का सबसे अमीर ट्रांसजेंडर कौन है?

जेनिफर प्रित्जकर दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर हैं. वह अमेरिका से हैं. बिजनेस की दुनिया में एंट्री करने से पहले वह अमेरिकी सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कार्यरत थीं. 25 साल तक देश की सेवा करने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया और अपनी कंपनी तवानी एंटरप्राइजेज शुरू किया और वर्तमान में इस कंपनी की सीईओ हैं.