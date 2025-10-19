कौन हैं दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर? US आर्मी से शुरू हुआ था सफर, अब ₹300000000000 की मालकिन
डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 19, 2025, 10:34 AM IST
1.अमीरों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं एलन मस्क
एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, वहीं फ्रांस्वा बेटेनकोर्ट-मेस दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर ट्रांसजेंडर कौन हैं? आज हम आपको दुनिया के सबसे अमीर ट्रांसजेंडर से मिलवाने जा रहे हैं.
2.दुनिया का सबसे अमीर ट्रांसजेंडर कौन है?
जेनिफर प्रित्जकर दुनिया की सबसे अमीर ट्रांसजेंडर हैं. वह अमेरिका से हैं. बिजनेस की दुनिया में एंट्री करने से पहले वह अमेरिकी सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कार्यरत थीं. 25 साल तक देश की सेवा करने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया और अपनी कंपनी तवानी एंटरप्राइजेज शुरू किया और वर्तमान में इस कंपनी की सीईओ हैं.
3.जेनिफर प्रिट्जकर की कुल संपत्ति क्या है?
TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार जेनिफर प्रित्जकर और उनके परिवार के पास वर्तमान में लगभग 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.06 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति है. फोर्ब्स के अनुसार जेनिफर की व्यक्तिगत कुल संपत्ति 17,000 करोड़ रुपये से अधिक है.
4.प्रित्जकर परिवार का बिजनेस
उनके व्यवसाय की बात करें तो प्रित्जकर परिवार हयात होटल्स, तंबाकू कंपनियों, एक एयरलाइन कंपनी और कई दूसरे व्यवसायों का मालिक है. इन उपक्रमों के माध्यम से प्रित्जकर और उनका परिवार अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं.
5.23 साल की उम्र यूएस आर्मी में हुए थे शामिल
जेनिफर प्रित्जकर 1974 में 23 साल की छोटी उम्र में अमेरिकी सेना में शामिल हुए थे. जेनिफर का असली नाम जेम्स प्रित्जकर था और वह अमेरिकी सेना से लेफ्टिनेंट के पद से रिटायर हुए.
6. ट्रांसजेंडर लोगों के उत्थान के लिए खर्च करती हैं अधिकतर संपत्ति
2013 में ट्रांस के रूप में अपनी पहचान उजागर करने वाली जेनिफर अरबपति बनने वाली एकमात्र खुले तौर पर ट्रांसजेंडर हैं. वह अपनी अधिकांश संपत्ति ट्रांसजेंडर लोगों के उत्थान के लिए खर्च करती रही हैं.
