मुकेश अंबानी के 'समधियों' में से कौन है सबसे ज्यादा अमीर? जानें अजय पीरामल, रसेल मेहता और वीरेन मर्चेंट की नेट वर्थ

2 . मुकेश अंबानी के समधी अजय पीरामल का बिजनेस क्या है?

2

ईशा अंबानी की शादी भारत के उद्योगपति और समाजसेवी पीरामल ग्रुप के अध्यक्ष अजय पीरामल के बेटे आनंद पीरामल से हुई है. पीरामल ग्रुप एक वैश्विक व्यापार समूह है, जिसकी जड़ें फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं और रियल एस्टेट में फैली हुई है. यह 30 देशों में संचालित होती है और 100 से अधिक बाजारों में इसके उत्पाद बेचे जाते हैं.