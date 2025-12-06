FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजमेंट पर कार्रवाई संभव, सरकार ने इंडिगो अधिकारियों को किया तलब | ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, BJP कार्यकर्ता ऐसा कभी नहीं होने देंगे- गिरिराज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

IND vs SA 3rd ODI: खत्म हुआ भारत का टॉस हारने का सिलसिला, केएल राहुल का 'टोटका' आया टीम इंडिया के काम

IND vs SA 3rd ODI: खत्म हुआ भारत का टॉस हारने का सिलसिला, केएल राहुल का 'टोटका' आया टीम इंडिया के काम

Indigo Flight Crisis: इंडिगो पर सरकार सख्त, 7 दिसंबर तक रिफंड और लगेज वापस लौटाने का दिया आदेश

Indigo Flight Crisis: इंडिगो पर सरकार सख्त, 7 दिसंबर तक रिफंड और लगेज वापस लौटाने का दिया आदेश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद

HomePhotos

बिजनेस

1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

Indigo Flight Crisis: इंडिगो इस समय बड़े ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है. बीते पांच दिन में एयरलाइंस की 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं. जिसकी वजह से हजारों यात्री परेशान हैं. एयरपोर्ट पर भी लंबी-लबीं लाइनें लगी पड़ी हैं.

रईश खान | Dec 06, 2025, 06:45 PM IST

1.इंडिगो की हर रोज कितनी फ्लाइट्स उड़ती हैं?

इंडिगो की हर रोज कितनी फ्लाइट्स उड़ती हैं?
1

इस संकट की वजह से इंडिगो की साख को काफी नुकसान हो रहा है. साथ ही उसको घाटा भी हो रहा है. क्योंकि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है. जिसकी 96 घरेलू, 44 अंतराष्ट्रीय समेत 2700 फ्लाइट्स रोजाना उड़ान भरती हैं.

Advertisement

2.कौन हैं इंडिगो को मालिक?

कौन हैं इंडिगो को मालिक?
2

इंडिगो पर आए संकट के बीच लोग इस एयरलाइन के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं. इडिगो के को-फाउंडर राहुल भाटिया हैं, जो कंपनी इंटरग्लोब एविएशन में ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं.

3.आसमान पर कब्जा करना नहीं था आसान

आसमान पर कब्जा करना नहीं था आसान
3

IndiGo की शुरुआत साल 2005 में हुई थी. राहुल भाटिया ने अपने दोस्त राकेश गंगवाल के साथ इसकी स्थापना की थी. उस समय आसमान में एयर इंडिया और जेट एयरवेज की धमक थी. इंडिगो का आसमान पर कब्जा करना आसान नहीं था.

4.दो दोस्तों का अनुभव आया काम

दो दोस्तों का अनुभव आया काम
4

राहुल भाटिया उस समय बिजनेस और एविएशन सर्विसेज समझने के लिए जाने जाते थे. जबकि गंगवाल के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर US एयरवेस और यूनाइटेड एयरलाइन्स जैसी बड़ी कंपनियों का अनुभव था.

TRENDING NOW

5.इन सुविधाओं से जीता भरोसा

इन सुविधाओं से जीता भरोसा
5

राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने एक प्लेन ने इंडिगो की शुरुआत की. समय पर उड़ान भरना, किराया कम रखना और बिना झंझट के 24×7 सर्विस देना कंपनी के लिए सबसे फायदेमंद साबित हुआ. जिसकी वजह से यात्रियों का इंडिगो पर विस्वास बढ़ता गया.

6.किंगफिशर एयरलाइन भी थी चुनौती

किंगफिशर एयरलाइन भी थी चुनौती
6

उस समय विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन को लॉन्च करके आसमान में उड़ता 5 स्टार होटल बना दिया था. इतने कॉम्प्टीशन के बावजूद IndiGo ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया और कुछ ही सालों में 'किंग ऑफ एयरलाइंस' बन गई.

7.राहुल भाटिया की नेटवर्थ

राहुल भाटिया की नेटवर्थ
7

इंडिगो के सह-संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया की नेटवर्थ लगभग 10 अरब डॉलर (लगभग 84 हजार करोड़ रुपये) है. उनकी संपत्ति में मुख्य रूप से इंटरग्लोब एविएशन में उनकी हिस्सेदारी शामिल है.

8.कितने पढ़े-लिखे हैं राहुल भाटिया

कितने पढ़े-लिखे हैं राहुल भाटिया
8

18 दिसंबर 1955 को दिल्ली जन्मे राहुल भाटिया के पिता कपिल भाटिया ने 1964 में एयरलाइन एजेंसी दिल्ली एक्सप्रेस से शुरू की थी. उस समय राहुल भाटिया स्कूली पढ़ाई कर रहे थे. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, कनाडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
सरकारी नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, इस डॉक्टर ने बना दी 2.50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक
1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक
किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद
किस समय उधार नहीं देना चाहिए पैसा, वापस लेने में छूट जाते हैं पसीने, न के बराबर रहती है उम्मीद
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी
Test में 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाले 10 जोड़ियां, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों जोड़ी
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
Margashirsha Purnima 2025: साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
साल की आखिरी माघ पूर्णिमा पर कर लिये ये उपाय तो पूर्ण होगी हर कामना, खूब बरसेगा धन
Rashifal 04 December 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement