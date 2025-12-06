1 प्लेन से शुरू हुई IndiGo कैसे बनी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जानें कौन हैं इसके मालिक

1 . इंडिगो की हर रोज कितनी फ्लाइट्स उड़ती हैं?

इस संकट की वजह से इंडिगो की साख को काफी नुकसान हो रहा है. साथ ही उसको घाटा भी हो रहा है. क्योंकि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है. जिसकी 96 घरेलू, 44 अंतराष्ट्रीय समेत 2700 फ्लाइट्स रोजाना उड़ान भरती हैं.