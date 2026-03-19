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HDFC Bank: कौन हैं अतनु चक्रवर्ती, जिनके इस्तीफे के बाद निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूब गए

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC Bank के शेयर्स में 19 मार्च को 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. अतनु चक्रवर्ती ने 17 मार्च को बैंक के पार्ट टाइम चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया था. चलिए जानते हैं कौन हैं अतनु और गिरावट की वजहें क्या हैं.

Kusum Lata | Mar 19, 2026, 12:09 PM IST

1.Who is Atanu Chakraborty

Who is Atanu Chakraborty
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कौन हैं अतनु चक्रवर्ती

अतनु चक्रवर्ती रिटायर्ड IAS अफसर हैं. वह 1985 बैच के गुजरात काडर के IAS अफसर हैं. वह साल 2020 में रिटायर हुए. उससे पहले वह वित्त मंत्रालय में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के तौर पर पदस्थ थे. उन्होंने भारत की आर्थिक पॉलिसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वह वित्त मंत्री की बजट टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं.  साल 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया था. मई 2024 में उन्हें इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए था. उनके कार्यकाल में ही HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ था. फोटो- कैन्वा, ANI

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2.Why Atanu Chakraborty Resigned

Why Atanu Chakraborty Resigned
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अतनु चक्रवर्ती ने HDFC Bank से क्यों दिया इस्तीफा?

अतनु चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मई 2021 में बोर्ड से जुड़ने के बाद बैंक का मर्जर हुआ. इस मर्जर के बाद HDFC बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया. उन्होंने लिखा कि बीते दो साल में उन्होंने बैंक में ऐसी घटनाएं और वर्किंग कल्चर देखा जो उनके मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने लिखा कि इसी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, इसके अलावा उनके इस्तीफे की कोई वजह नहीं है. फोटो- ANI
 

3.HDFC Bank Shares Fall

HDFC Bank Shares Fall
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HDFC बैंक के शेयर्स में दर्ज की गई बड़ी गिरावट

अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद HDFC Bank के शेयर्स में 8 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली. उनके इस्तीफे के बाद 18 मार्च को बैंक के शेयर्स .34 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए. 19 मार्च की सुबह यह गिरावट बढ़कर 8 प्रतिशत पहुंच गई. इस गिरावट के चलते निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूब गए. बता दें कि इस साल में अब तक HDFC बैंक के शेयर्स में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है. फोटो- Wikimedia Commons

4.Who will lead HDFC Bank Now

Who will lead HDFC Bank Now
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अब किसके हाथ में होगी HDFC बैंक की कमान

अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद केकी मिस्त्री को HDFC Bank का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है. इससे पहले केकी मिस्त्री बैंक के वाइस चेयरमैन और CEO की भूमिका में काम कर रहे थे. पद संभालने के बाद केकी मिस्त्री ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा, ' बोर्ड निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.' उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. फाइल फोटो
 

TRENDING NOW

5.HDFC Bank is largest Private bank in India

HDFC Bank is largest Private bank in India
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देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है HDFC Bank

HDFC बैंक की गिनती भारत के टू बिग टू फॉल बैंकों में होती है. वह SBI के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है. वहीं प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है. देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक है. फोटो- HDFC Bank Website

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