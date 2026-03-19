HDFC Bank: कौन हैं अतनु चक्रवर्ती, जिनके इस्तीफे के बाद निवेशकों के 1 लाख करोड़ रुपये डूब गए

1 . Who is Atanu Chakraborty

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कौन हैं अतनु चक्रवर्ती

अतनु चक्रवर्ती रिटायर्ड IAS अफसर हैं. वह 1985 बैच के गुजरात काडर के IAS अफसर हैं. वह साल 2020 में रिटायर हुए. उससे पहले वह वित्त मंत्रालय में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के तौर पर पदस्थ थे. उन्होंने भारत की आर्थिक पॉलिसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वह वित्त मंत्री की बजट टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं. साल 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया था. मई 2024 में उन्हें इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था, उनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए था. उनके कार्यकाल में ही HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ था. फोटो- कैन्वा, ANI