30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर

बिजनेस
Kusum Lata | Mar 25, 2026, 03:52 PM IST
1.Who is Aryaman Birla
कौन हैं आर्यमान बिड़ला
आर्यमान आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के बेटे हैं. कुमार मंगलम बिड़ला की गिनती देश के सबसे अमीर लोगों में होती है. वह आदित्य बिड़ला ग्रुप के कई बिजनेसेस में डायरेक्टेर के तौर पर काम कर रहे हैं. आर्यमान ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया है. उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम भी किया है. 1997 में जन्मे आर्यमान क्रिकेटर भी रहे हैं. फोटो- इंस्टाग्राम/आर्यमान बिड़ला
2.Aryaman Birla Cricket Career
आर्यमान बिड़ला का क्रिकेट करियर
आर्यमान बिड़ला फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं. ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक, वह लेफ्ट हैंड बैटर हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने मध्यप्रदेश के लिए 9 मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने एक शतक के साथ कुल 414 रन की पारी खेली है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वह रजत पाटीदार के साथ ओपनिंग करते थे. साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में आर्यमान को खरीदा था, हालांकि आर्यमान ने IPL में एक भी मैच नहीं खेला. फोटो- इंस्टाग्राम/आर्यमान बिड़ला
3.Aryaman Birla Left cricket in 2019
आर्यमान बिड़ला ने 2019 में बना ली थी क्रिकेट से दूरी
साल 2019 में आर्यमान बिड़ला ने क्रिकेट करियर छोड़ने का फैसला किया था. आर्यमान ने गंभीर एन्ग्जायटी का हवाला देते हुए कहा था कि वो फंसा हुआ महसूस कर रहे थे. उन्होंने कहा था कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं. इसके बाद आदित्य ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फैमिली बिजनेस से जुड़ गए. फोटो- इंस्टाग्राम/आर्यमान बिड़ला
4.Aryaman Birla Networth
Aryaman Birla की नेटवर्थ कितनी है
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आर्यमान बिड़ला की अनुमानित नेटवर्थ 70 हजार करोड़ रुपये की है. उनके RCB चेयरमैन बनने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी और कोहली की नेटवर्थ पर बात हो रही है. विराट कोहली की नेटवर्थ करीब 1000 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से आर्यमान बिड़ला कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर हैं. बता दें कि आर्यमान बिड़ला की कमाई का बड़ा सोर्स उनका फैमिली बिजनेस है. फोटो- इंस्टाग्राम/आर्यमान बिड़ला
5.RCB Sold for 16,000 crore
कितने में बिका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु?
पहले RCB का मालिकाना हक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास था. बीते से RCB के IPL जीतने के कुछ वक्त बाद ही BCCI ने जानकारी दी थी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड RCB को बेचना चाहता है. मार्च, 2026 में आदित्य बिड़ला ग्रुप के नेतृत्व वाले कन्सोर्टियम ने RCB को 16 हजार करोड़ रुपये में खरीद लिया. यह IPL के इतिहास की सबसे महंगी फ्रेंचाइज़ डील है. फोटो- इंस्टाग्राम/आर्यमान बिड़ला