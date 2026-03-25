30 लाख का खिलाड़ी बना RCB का बॉस, कौन हैं आर्यमान बिड़ला? कोहली से 70 गुना ज्यादा अमीर

2 . Aryaman Birla Cricket Career

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आर्यमान बिड़ला का क्रिकेट करियर

आर्यमान बिड़ला फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं. ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक, वह लेफ्ट हैंड बैटर हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने मध्यप्रदेश के लिए 9 मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने एक शतक के साथ कुल 414 रन की पारी खेली है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वह रजत पाटीदार के साथ ओपनिंग करते थे. साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में आर्यमान को खरीदा था, हालांकि आर्यमान ने IPL में एक भी मैच नहीं खेला. फोटो- इंस्टाग्राम/आर्यमान बिड़ला