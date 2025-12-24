Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

बिजनेस
रईश खान | Dec 24, 2025, 08:33 PM IST
1.आरिफ हबीब का भारत से कनेक्शन
आरिफ हबीब (Arif Habib) पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. खास बात यह है कि इनका भारत से गहरा नाता रहा है. आरिफ हबीब का परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ के बंटवा का रहने वाला था, जहां वह चाय का कारोबार करते थे.
2.चाय का कारोबार छोड़कर चले गए कराची
लेकिन 1948 में बंटवारे के बाद अपने चाय के बिजनेस को छोड़कर वह आरिफ हबीब का परिवार पाकिस्तान के कराची चला गया. 1953 में आरिफ हबीब का कराची में जन्म हुआ. उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की. लेकिन जब पढ़ाई में मन नहीं लगा तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टॉकब्रोकर के रूप में करियर शुरू कर दिया.
3.ब्रोकरेज बिजनेस से बदली किस्मत
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की मानें तो आरिफ हबीब का परिवार जब गुजरात में सारे कारोबार को छोड़कर कराची पहुंचा तो उसकी माली हालत ठीक नहीं थी. लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में घुसने के बाद आरिफ हबीब ने कुछ ही समय में ब्रोकरेज बिजनेस के सारे गुण सीख लिए.
4.ऐसे जमाया पाकिस्तान के बिजनेस में सिक्का
रिपोर्ट के मुताबिक, 1970 में आरिफ हबीब ने अपने बड़े भाई के नाम से स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग लाइसेंस खरीद लिया था. इसके बाद Arif Habib Group का पाकिस्तान के कारोबार में सिक्का जम गया.
5.आरिफ हबीबा का किन-किन सेक्टर में बिजनेस
आरिफ हबीब का बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेस, फर्टीलाइजर, पॉवर सीमेंट, स्टील, एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर तक फैला हुआ है. अब एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी एंट्री हो गई है.
6.PIA में कितनी हिस्सेदारी
आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (Pakistan International Airlines) में 75% की हिस्सेदारी खरीदी है. बाकी बची 25% स्टेकहोल्डिंग खरीदने के लिए सरकार ने 90 दिन का समय रखा है.
7.अमीरों की लिस्ट में कौन से नंबर पर हैं आरिफ हबीब?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरिफ हबीब पाकिस्तान के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर आते हैं. वह देश के सबसे बड़े मल्टी-सेक्टर ग्रुप आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड (AHCL) के फाउंडर और CEO हैं. उनकी कुल संपत्ति (Arif Habib Net Worth) लगभग 500 मिलियन डॉलर आंकी जाती है.