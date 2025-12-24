FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'सोनिया गांधी के आंखों में आ गए आंसू', राहुल गांधी से मिलने के बाद बोलीं उन्नाव रेप पीड़िता

'सोनिया गांधी के आंखों में आ गए आंसू', राहुल गांधी से मिलने के बाद बोलीं उन्नाव रेप पीड़िता

Rashifal 25 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

Kewda Flower: सुगंध और सेहत का खजाना है ये फूल, तनाव से लेकर खराब पाचन तक में फायदेमंद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट

HomePhotos

बिजनेस

Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी

Arif Habib Success Story: पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस कंपनी PIA को खरीदने के बाद बिजनेस टाइकून आरिफ हबीब चर्चा में आ गए हैं. पीआईए को आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 135 अरब PKR (यानी 4,317 करोड़ रुपये) में खरीदा है. यह पाकिस्तान की सबसे पुरानी एयरलाइंस थी, जिसका एक समय में बड़ा दबदबा था.

रईश खान | Dec 24, 2025, 08:33 PM IST

1.आरिफ हबीब का भारत से कनेक्शन

आरिफ हबीब का भारत से कनेक्शन
1

आरिफ हबीब (Arif Habib) पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. खास बात यह है कि इनका भारत से गहरा नाता रहा है. आरिफ हबीब का परिवार मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ के बंटवा का रहने वाला था, जहां वह चाय का कारोबार करते थे.

Advertisement

2.चाय का कारोबार छोड़कर चले गए कराची

चाय का कारोबार छोड़कर चले गए कराची
2

लेकिन 1948 में बंटवारे के बाद अपने चाय के बिजनेस को छोड़कर वह आरिफ हबीब का परिवार पाकिस्तान के कराची चला गया. 1953 में आरिफ हबीब का कराची में जन्म हुआ. उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की. लेकिन जब पढ़ाई में मन नहीं लगा तो कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टॉकब्रोकर के रूप में करियर शुरू कर दिया.

3.ब्रोकरेज बिजनेस से बदली किस्मत

ब्रोकरेज बिजनेस से बदली किस्मत
3

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की मानें तो आरिफ हबीब का परिवार जब गुजरात में सारे कारोबार को छोड़कर कराची पहुंचा तो उसकी माली हालत ठीक नहीं थी. लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में घुसने के बाद आरिफ हबीब ने कुछ ही समय में ब्रोकरेज बिजनेस के सारे गुण सीख लिए.

4.ऐसे जमाया पाकिस्तान के बिजनेस में सिक्का

ऐसे जमाया पाकिस्तान के बिजनेस में सिक्का
4

रिपोर्ट के मुताबिक, 1970 में आरिफ हबीब ने अपने बड़े भाई के नाम से स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग लाइसेंस खरीद लिया था. इसके बाद Arif Habib Group का पाकिस्तान के कारोबार में सिक्का जम गया.

TRENDING NOW

5.आरिफ हबीबा का किन-किन सेक्टर में बिजनेस

आरिफ हबीबा का किन-किन सेक्टर में बिजनेस
5

आरिफ हबीब का बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेस, फर्टीलाइजर, पॉवर सीमेंट, स्टील, एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर तक फैला हुआ है. अब एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी एंट्री हो गई है.

6.PIA में कितनी हिस्सेदारी

PIA में कितनी हिस्सेदारी
6

आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (Pakistan International Airlines) में 75% की हिस्सेदारी खरीदी है. बाकी बची 25% स्टेकहोल्डिंग खरीदने के लिए सरकार ने 90 दिन का समय रखा है.

7.अमीरों की लिस्ट में कौन से नंबर पर हैं आरिफ हबीब?

अमीरों की लिस्ट में कौन से नंबर पर हैं आरिफ हबीब?
7

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरिफ हबीब पाकिस्तान के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर आते हैं. वह देश के सबसे बड़े मल्टी-सेक्टर ग्रुप आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड (AHCL) के फाउंडर और CEO हैं. उनकी कुल संपत्ति (Arif Habib Net Worth) लगभग 500 मिलियन डॉलर आंकी जाती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
Arif Habib Net Worth: एक चाय वाले का बेटा कैसे बना पाकिस्तान का अरबपति कारोबारी? जानें आरिफ हबीब की कहानी
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा चांदी, यहां देखें पूरी लिस्ट
Genius Person: ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
ये 5 आदतें होती हैं जीनियस लोगों की पहचान, मिनटों में निकाल लेते हैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
Long Weekend Plan: क्रिसमस पर लॉन्ग वीकेंड का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर
Christmas 2025 पर Long Weekend का उठाएं लुत्फ, सिर्फ 1 छुट्टी लेकर दोस्तों के साथ करें इन 5 जगहों की सैर
MORE
Advertisement
धर्म
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष शक्तियां, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
New Year Vastu Tips: नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये 1 चीज, खुशियों के साथ आएगा पैसा
नये साल की शुरुआत में ही घर के दरवाजे पर रख दें ये एक चीज, परिवार की खुशियों के साथ आएगा पैसा
Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति
MORE
Advertisement