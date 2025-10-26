भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

5 . सोना क्यों खरीदा जा रहा है?

वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों को बढ़ा दिया है. इससे सुरक्षित निवेश के तौर पर खरीदारी को बढ़ावा मिला है. फिलहाल सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुका है. 17 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,847 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब घटकर 1,23,907 रुपये पर आ गया है. जबकि चांदी 1,71,275 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो 22 अक्टूबर को घटकर 1,52,501 रुपये पर आ गई है. वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने आधिकारिक भंडार में 166 टन सोना जोड़ा है, जिससे मांग में और तेजी आई है. तीसरी तिमाही में सोने की कीमतों में तेजी आई और सितंबर में यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई.

