डीएनए मनी

भारत में किसने खरीदा 200 किलो सोना? सोने की छड़ों से भरा खजाना, क्या ये सोने में निवेश का सही समय है?

Gold Price Fall: भारत में 200 किलो सोना खरीदा गया है वह भी सॉलिड रूप में. यानी गहने नहीं बल्कि सोने की छड़ें ली गई हैं, चलिए जानें किसने खरीदा है ये सोना और क्या ये सही समय है सोने में निवेश के लिए?

ऋतु सिंह | Oct 26, 2025, 06:08 AM IST

1.आज 24 कैरेट का रेट करीब ₹12,436 प्रति ग्राम है

आज 24 कैरेट का रेट करीब ₹12,436 प्रति ग्राम है
1

26 अक्टूबर 2025 को भारत में सोने की कीमत 24 कैरेट के लिए लगभग ₹12,436 प्रति ग्राम और 22 कैरेट के लिए ₹11,399 प्रति ग्राम रही. अक्टूबर माह की शुरुआत में सोना करीब ₹13,000 प्रति ग्राम तक पहुंच गया था, लेकिन महीने के अंत तक इसमें लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के कारण सोने के दाम नीचे आए. त्योहारी सीजन के बावजूद घरेलू मांग स्थिर रही, जिससे कीमतों में बड़ी तेजी नहीं दिखी. विश्लेषकों के अनुसार आने वाले सप्ताहों में हल्की उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी.
 

2.सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 7,200 रुपये नीचे आया

सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 7,200 रुपये नीचे आया
2

सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से 7,200 रुपये नीचे आ चुका है और इस गिरावट के पीछे भी एक वजह है और उससे भी बड़ी जानकारी ये है कि भारत में किसी नें 600 किलो सोना खरीदा है. तो क्या सोने में निवेश का ये सही समय है, इससे जुड़ी कई और जानकारी चलिए आपको देते हैं.

3.आरबीआई का स्वर्ण भंडार 2025-26 की पहली छमाही में बढ़ोतरी

आरबीआई का स्वर्ण भंडार 2025-26 की पहली छमाही में बढ़ोतरी
3

 सोने की कीमतों में गिरावट के बीच, आरबीआई का स्वर्ण भंडार 2025-26 की पहली छमाही में 880 मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया है. केंद्रीय बैंक ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में अपने स्वर्ण भंडार में 0.2 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की थी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 26 सितंबर, 2025 तक कुल स्वर्ण भंडार 95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के कारण पिछले कुछ महीनों में सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग में उछाल आया है.

4.तो यहां हुई है सोने की भारी खरीद

तो यहां हुई है सोने की भारी खरीद
4

RBI के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, RBI ने सितंबर में समाप्त छह महीनों में 0.6 मीट्रिक टन (600 किलोग्राम) सोना खरीदा. सितंबर और जून में क्रमशः कुल 0.2 मीट्रिक टन (200 किलोग्राम) और 0.4 मीट्रिक टन (400 किलोग्राम) सोना खरीदा गया. RBI द्वारा आयोजित कुल स्वर्ण भंडार सितंबर के अंत में 880.18 मीट्रिक टन था, जो 2024-25 के अंत में 879.58 मीट्रिक टन से अधिक था. 2024-25 के दौरान, RBI ने 54.13 मीट्रिक टन सोना जोड़ा.

5.सोना क्यों खरीदा जा रहा है?

सोना क्यों खरीदा जा रहा है?
5

वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों को बढ़ा दिया है. इससे सुरक्षित निवेश के तौर पर खरीदारी को बढ़ावा मिला है. फिलहाल सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुका है. 17 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,30,847 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो अब घटकर 1,23,907 रुपये पर आ गया है. जबकि चांदी 1,71,275 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो 22 अक्टूबर को घटकर 1,52,501 रुपये पर आ गई है. वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने आधिकारिक भंडार में 166 टन सोना जोड़ा है, जिससे मांग में और तेजी आई है. तीसरी तिमाही में सोने की कीमतों में तेजी आई और सितंबर में यह अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई.
 

6.सोने की कीमतों में मौजूदा गिरावट क्या है?

सोने की कीमतों में मौजूदा गिरावट क्या है?
6

 रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद, सोने की कीमतें 5.61 प्रतिशत गिरकर 1,20,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई हैं. उच्चतम स्तर से कुल 7,200 रुपये की गिरावट आई है. 17 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,847 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो अब घटकर 1,23,907 रुपये हो गई है. चांदी की कीमत 1,71,275 रुपये से गिरकर 1,52,501 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है.
 

7.आरबीआई ने 2024-25 और 2025-26 में कितना सोना खरीदा?

आरबीआई ने 2024-25 और 2025-26 में कितना सोना खरीदा?
7

आरबीआई ने 2024-25 के दौरान 54.13 मीट्रिक टन सोना जोड़ा. 2025-26 के पहले छह महीनों (सितंबर तक) में, उसने 0.6 मीट्रिक टन (600 किलोग्राम) सोना खरीदा, जिसमें जून में 0.4 मीट्रिक टन और सितंबर में 0.2 मीट्रिक टन सोना शामिल है.
 

8.सोने में निवेश क्यों करना चाहिए?

सोने में निवेश क्यों करना चाहिए?
8

आज की अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियों में सोना फिर से भरोसे का प्रतीक बन गया है. जब बाजार में उतार-चढ़ाव, नौकरी का तनाव और रुपए की कमजोरी लोगों को चिंतित करती है, तब सोना एक मानसिक सुकून देता है. इस साल इसकी कीमत में जबरदस्त वृद्धि दिखी है, जिसने निवेशकों को सुरक्षा का एहसास कराया है. अगर आप आने वाले 5 से 10 साल की स्थिरता को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहते हैं, तो यह समय बुरा नहीं है. सोना केवल धातु नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों के लिए भावनात्मक संपत्ति और मुश्किल समय की ढाल भी है.
 

9.क्या सोने में निवेश तुरंत करें या रुककर?

क्या सोने में निवेश तुरंत करें या रुककर?
9

हालांकि सोने की चमक हमेशा लुभाती है, लेकिन समझदारी यहीं है कि हम भावनाओं से नहीं, विवेक से निवेश करें. अभी दाम ऊंचे स्तर पर हैं और बाजार में मुनाफावसूली का दौर चल रहा है. ऐसे में जल्दबाज़ी में खरीदी नुकसान दे सकती है. निवेशकों के लिए यह वक्त रुककर सोचने का है . शायद अगले कुछ हफ्तों में हल्की गिरावट बेहतर एंट्री पॉइंट दे. सोना स्थिरता देता है, लेकिन सही दाम पर खरीदना ही उसे बुद्धिमानी बनाता है. इंतज़ार कभी-कभी नुकसान नहीं, बल्कि समझदारी का निवेश साबित होता है.
 

10.लंबी अवधि का निवेश चुनें

लंबी अवधि का निवेश चुनें
10

जो लोग निवेश को सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता का हिस्सा मानते हैं, उनके लिए सोना हमेशा खास रहा है. यह ऐसा एसेट है जो पीढ़ियों तक सुरक्षा का एहसास देता है. अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो सोने में निवेश एक मजबूत कवच की तरह काम करता है. महंगाई, बाजार जोखिम या अचानक आर्थिक झटकों से बचाव करता है. आज जब हर चीज़ डिजिटल और अस्थिर लगती है, तब सोना एक ठोस भरोसा देता है. इसलिए जल्दबाज़ी नहीं, बल्कि समय के साथ सोच-समझकर निवेश करना ही सच्चा “गोल्डन डिसीजन” है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

