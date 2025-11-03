भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा

4 . हरमनप्रीत कौर

4

भारत को पहला वर्ल्ड कप खिताब दिलाने के बाद हरमनप्रीत कौर पूरे देश में एक जाना-माना नाम बन गई हैं. उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग ₹25 करोड़ है, जो न केवल उनकी क्रिकेट सफलता बल्कि उनकी बढ़ती ब्रांड वैल्यू को भी दर्शाती है. हरमनप्रीत बीसीसीआई ग्रेड ए अनुबंध से सालाना ₹50 लाख और डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ प्रति सीज़न ₹1.8 करोड़ कमाती हैं. वह पंजाब में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भी कार्यरत हैं. जिससे उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है. उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापनों से आता है जिसमें PUMA, CEAT, HDFC लाइफ और बूस्ट के साथ पार्टनरशिप शामिल है.