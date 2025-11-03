भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर्स कौन हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Nov 03, 2025, 04:29 PM IST
1.भारत की टॉप 5 सबसे अमीर क्रिकेटर
जैसे-जैसे हम आधुनिक युग में कदम रख रहे हैं, भारत में महिला क्रिकेटरों की लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. देश भर की इन प्रतिभाशाली महिलाओं ने खेल जगत में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प दिखाया है. आज हम आपको भारत की 5 सबसे अमीर महिला खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं.
2.मिताली राज
पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज 40-45 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय महिला क्रिकेटर हैं. पिछले कुछ वर्षों में मिताली ने अनगिनत रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्होंने भारत में महिला क्रिकेट को बदल दिया है. संन्यास लेने के बाद भी वह ब्रांड एंडोर्समेंट, मेंटरशिप भूमिकाओं और क्रिकेट विकास पहलों में अपनी मज़बूत उपस्थिति के ज़रिए कमाई जारी रखती हैं.
3.स्मृति मंधाना
29 साल की स्मृति मंधाना सिर्फ एक क्रिकेट स्टार ही नहीं बल्कि अपने आप में एक ब्रांड हैं. उनकी अनुमानित कुल संपत्ति ₹32-34 करोड़ के बीच है जो क्रिकेट से होने वाली कमाई, विज्ञापनों और बिजनेस इंडोर्समेंट से आती है. स्मृति के पास बीसीसीआई का ग्रेड A अनुबंध है जिसका मूल्य ₹50 लाख प्रति वर्ष है और वह महिला प्रीमियर लीग से ₹3.4 करोड़ कमाती हैं, जहां वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान हैं. इसके अलावा वह हुंडई, नाइकी और रेड बुल जैसे वैश्विक ब्रांडों का विज्ञापन करती हैं जिससे उन्हें प्रति एड ₹50-75 लाख मिलते हैं.
4.हरमनप्रीत कौर
भारत को पहला वर्ल्ड कप खिताब दिलाने के बाद हरमनप्रीत कौर पूरे देश में एक जाना-माना नाम बन गई हैं. उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग ₹25 करोड़ है, जो न केवल उनकी क्रिकेट सफलता बल्कि उनकी बढ़ती ब्रांड वैल्यू को भी दर्शाती है. हरमनप्रीत बीसीसीआई ग्रेड ए अनुबंध से सालाना ₹50 लाख और डब्ल्यूपीएल में मुंबई इंडियंस के साथ प्रति सीज़न ₹1.8 करोड़ कमाती हैं. वह पंजाब में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर भी कार्यरत हैं. जिससे उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है. उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापनों से आता है जिसमें PUMA, CEAT, HDFC लाइफ और बूस्ट के साथ पार्टनरशिप शामिल है.
5.शेफाली वर्मा
शेफाली वर्मा की अनुमानित कुल संपत्ति ₹5 करोड़ से ₹11 करोड़ के बीच है जो कि भारत की सबसे प्रमुख महिला क्रिकेटरों में से एक होने के नाते एक उचित राशि है. वह मैच फीस, बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधों और महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) सहित फ्रेंचाइजी से होने वाली कमाई सहित विभिन्न स्रोतों से पैसा कमाती हैं, जहां शेफाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलती हैं. शेफाली खेल अनुबंधों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी-खासी कमाई कर रही हैं.
6.झूलन गोस्वामी
पूर्व तेज गेंदबाज़ झूलन गोस्वामी की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग ₹8 करोड़ है, जो उन्होंने अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर के दौरान अर्जित की है. संन्यास के बाद भी वह लीजेंड्स लीग क्रिकेट में भाग लेकर और एयर इंडिया के साथ काम करके खेल से जुड़ी हुई हैं. खेल के प्रति उनका अटूट जुनून और उल्लेखनीय विरासत उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट में सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक बनाती है.