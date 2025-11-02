भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार

3 . विकास खन्ना

3

मास्टरशेफ इंडिया और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ विकास खन्ना सिर्फ एक शेफ ही नहीं बल्कि टीवी पर्सनालिटी, लेखक, फ़िल्म निर्माता और रेस्टोरेंट मालिक के रूप भी अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने 'द लास्ट कलर' नाम की फिल्म को डायरेक्ट लिया जिसे काफी क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली. उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साउथ एशियन एसोसिएशन से पर्सन ऑफ द ईयर और मिशेलिन बिब गोरमंड अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. उनकी कुल संपत्ति 84 करोड़ रुपये से 127 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है.