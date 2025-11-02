भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Nov 02, 2025, 09:00 AM IST
1.कौन है भारत का सबसे अमीर शेफ?
भारत के कई शेफ ने देश की समृद्ध पाककला को दुनियाभर में पहचान दिलाई है. आज हम आपको भारत के उन शेफ से मिलवाने जा रहे हैं जिनका कमाई के मामले में कोई मुकाबला नहीं है और अपने व्यंजनों के अनोखे स्वाद के लिए वे पहचाने जाते हैं.
2.संजीव कपूर
संजीव कपूर को अक्सर मास्टर शेफ कहा जाता है. वह पाककला की दुनिया में एक जाना-माना नाम हैं. उनका कुकरी शो 'खाना खजाना' (1993) एशिया का सबसे लंबा चलने वाला कुकिंग शो था. उन्होंने 150 से ज्यादा बेस्टसेलिंग कुकिंक बुक्स भी लिखी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ 1165 करोड़ रुपये है.
3.विकास खन्ना
मास्टरशेफ इंडिया और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ विकास खन्ना सिर्फ एक शेफ ही नहीं बल्कि टीवी पर्सनालिटी, लेखक, फ़िल्म निर्माता और रेस्टोरेंट मालिक के रूप भी अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने 'द लास्ट कलर' नाम की फिल्म को डायरेक्ट लिया जिसे काफी क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली. उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साउथ एशियन एसोसिएशन से पर्सन ऑफ द ईयर और मिशेलिन बिब गोरमंड अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. उनकी कुल संपत्ति 84 करोड़ रुपये से 127 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई है.
4. कुणाल कपूर
शेफ कुणाल कपूर भी भारतीय व्यजंनों के गलियारों में एक जाना-माना नाम हैं. साधारण शुरुआत से लेकर घर-घर में मशहूर होने तक का उनका सफर वाकई सराहनीय है. मास्टरशेफ इंडिया में जज की भूमिका और हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री में अपने कामों के लिए मशहूर कुणाल कपूर ने पाककला की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 8.71 करोड़ रुपये से 43.57 करोड़ रुपये के बीच है.
5.रणवीर बरार
रणवीर बरार सबसे प्रसिद्ध शेफ, रेस्टोरेंट मालिक और लोकप्रिय टेलीविजन हस्तियों में से एक हैं. अपने आकर्षण और पाककला कौशल के लिए जाने जाने वाले रणवीर ने कई फ़ूड शो होस्ट किए हैं और वर्तमान में सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में जज के रूप में सुर्खियों में हैं. वह लगभग 45 लाख रुपये प्रति माह कमाते हैं और उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 41 करोड़ रुपये है.
6.हरपाल सिंह सोखी
हरपाल सिंह सोखी ने हाल ही में लाफ्टर शेफ इंडिया में अपनी उपस्थिति से सबका ध्यान खींचा. टर्बन तड़का और सुपर शेफ जैसे हिट कुकिंग शोज़ के लिए मशहूर सोखी ने पिछले कुछ साल में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. उनकी अधिकांश संपत्ति उनके लोकप्रिय कुकरी शोज़ और सफल रेस्टोरेंट उद्यमों से आती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 35 करोड़ रुपये के करीब है.
