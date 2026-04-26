Train Ticket Booking: ट्रेन का कौन सा टिकट सबसे जल्दी होता है कन्फर्म? RAC, GNWL, RLWL या TQWL- जानें नियम

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Gaurav Barar | Apr 26, 2026, 03:31 PM IST
1.वेटिंग टिकट यात्री के लिए सिरदर्द!
भारतीय रेल में सफर करना एक रोमांचक अनुभव तो है, लेकिन टिकट कन्फर्म होगा या नहीं, यह चिंता किसी भी यात्री के लिए सिरदर्द बन जाती है. खासकर जब दिवाली, छठ या गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, तो रेलवे की वेटिंग लिस्ट किसी डरावने सपने जैसी लगने लगती है.
2.कई बार अंत तक रह जाती है वेटिंग
लोग इस उम्मीद में टिकट बुक कर लेते हैं कि शायद कन्फर्म हो जाए, लेकिन कई बार अंत तक वेटिंग ही रह जाती है. असल में, कन्फर्म टिकट मिलना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका टिकट किस कैटेगरी में है. अगर आप रेलवे की इन श्रेणियों को समझ लें, तो आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सीट पक्की होगी या नहीं.
3.जनरल वेटिंग लिस्ट क्या है?
सबसे पहले बात करते हैं GNWL (जनरल वेटिंग लिस्ट) की. यह रेलवे की सबसे चहेती और पहली पसंद वाली कैटेगरी है. यह उन लोगों को मिलती है जो ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन से सफर शुरू करते हैं और आखिरी स्टेशन तक जाते हैं.
4.कन्फर्म होने की उम्मीद 80 से 90 प्रतिशत
इस लिस्ट की प्राथमिकता सबसे ऊपर होती है. आसान भाषा में कहें तो जब भी कोई कन्फर्म टिकट कैंसिल होता है, तो सबसे पहले GNWL वाले यात्रियों को जगह दी जाती है. अगर आपका टिकट इस कैटेगरी में है, तो इसके कन्फर्म होने की उम्मीद 80 से 90 प्रतिशत तक रहती है.
5.रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट
इसके बाद आती है RLWL (रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट). यह टिकट तब मिलता है जब आप ट्रेन के शुरुआती और आखिरी स्टेशन के बीच पड़ने वाले किसी बड़े या महत्वपूर्ण स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं.
6.उम्मीद करीब 50-60 प्रतिशत के आसपास
इन स्टेशनों के लिए अलग से सीटों का कोटा होता है. इसमें कन्फर्म होने की संभावना GNWL के मुकाबले थोड़ी कम होती है. अगर आप इसमें वेटिंग पर हैं, तो उम्मीद करीब 50-60 प्रतिशत के आसपास मानकर चलें.
7.पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट
एक और कैटेगरी है PQWL यानी पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट. यह आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो बहुत छोटी दूरी का सफर तय करते हैं या बीच के दो छोटे स्टेशनों के बीच यात्रा करते हैं. इसमें सीटों का कोटा बहुत सीमित होता है, इसलिए इसके कन्फर्म होने की संभावना काफी कम होती है.
8.टिकट कन्फर्म होने की चांस बेहद कम
अगर इसमें आपकी वेटिंग ज्यादा है, तो चांस केवल 20-30 प्रतिशत ही रहता है. इसी तरह RSWL (रोड साइड वेटिंग लिस्ट) उन स्टेशनों के लिए होती है जो ट्रेन के शुरुआती स्टेशन के ठीक आसपास होते हैं. इसमें भी कन्फर्म होने के चांस न के बराबर यानी 10 से 20 प्रतिशत ही होते हैं.
9.क्या है तत्काल वेटिंग लिस्ट?
अगर आप आखिरी समय पर यात्रा का प्लान बना रहे हैं और TQWL (तत्काल वेटिंग लिस्ट) में टिकट लेते हैं, तो संभल जाइए. तत्काल वेटिंग टिकट कन्फर्म होना लगभग नामुमकिन जैसा होता है. इसकी वजह यह है कि तत्काल के कैंसिल होने पर रिफंड नहीं मिलता, इसलिए लोग इसे कम कैंसिल कराते हैं. इसकी कन्फर्म होने की संभावना 10 प्रतिशत से भी कम होती है.
10.RAC में मिल जाती है आधी सीट
इन सबके बीच एक सहारा होता है RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन). अगर आपका टिकट RAC में है, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रेन में बैठने की जगह तो मिल ही जाएगी. इसमें आपको एक पूरी सीट की जगह आधी सीट मिलती है यानी एक सीट पर दो यात्री.
11.स्मार्ट तरीके से टिकट करें बुक
यात्रा के दौरान अगर कोई कन्फर्म सीट खाली होती है, तो आपको पूरी सीट अलॉट कर दी जाती है. यह वेटिंग टिकट से कहीं बेहतर विकल्प है. कुल मिलाकर, स्मार्ट तरीके से टिकट बुक करने का मंत्र यही है कि हमेशा कोशिश करें कि आपका टिकट GNWL में आए. लंबी दूरी की यात्रा और शुरुआती स्टेशन से बुकिंग करने पर कन्फर्म होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं.