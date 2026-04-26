Train Ticket Booking: ट्रेन का कौन सा टिकट सबसे जल्दी होता है कन्फर्म? RAC, GNWL, RLWL या TQWL- जानें नियम

2 . कई बार अंत तक रह जाती है वेटिंग

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लोग इस उम्मीद में टिकट बुक कर लेते हैं कि शायद कन्फर्म हो जाए, लेकिन कई बार अंत तक वेटिंग ही रह जाती है. असल में, कन्फर्म टिकट मिलना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका टिकट किस कैटेगरी में है. अगर आप रेलवे की इन श्रेणियों को समझ लें, तो आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सीट पक्की होगी या नहीं.

