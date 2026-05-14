भारत के किस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा पेट्रोलखोर? UP-Bihar नहीं, ये छोटा स्टेट नंबर 1

3 . गोवा में क्यों होती है पेट्रोल की इतनी खपत?

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गोवा भारत का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है. यहां सालभर बड़ी संख्या में टूरिस्ट्स पहुंचते हैं. यहां घूमने के लिए टूरिस्ट टैक्सी, रेंटल बाइक या फिर पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से यहां तेल की खपत ज्यादा होती है. दूसरा बड़ा कारण ये है कि गोवा की आबादी कम है, ऐसे में कुल प्रति व्यक्ति खपत ज्यादा नज़र आती है. यानी पेट्रोल की खपत टूरिस्ट करते हैं, लेकिन आंकड़ों में गोवा की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ जाती है.फोटो- कैन्वा

