डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 03:45 PM IST
1.फिजिकल गोल्ड Vs डिजिटल गोल्ड
सोना हमेशा से इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता रहा है. पहले तो सिर्फ फिजिकल रूप में सोना खरीदा जाता था लेकिन अब सोना खरीदना भी डिजिटल हो गया है. पेटीएम, फोनपे और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म अब आपको मात्र 10 रुपये में बीमाकृत तिजोरियों में सुरक्षित रखा सोना खरीदने की सुविधा देते हैं. ऐसे में लोगों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि आखिर फिजिकल या डिजिटल कौन सा गोल्ड खरीदना इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर विकल्प रहता है.
2.क्या होता है डिजिटल सोना?
डिजिटल गोल्ड आपको 24 कैरेट सोने में बिना किसी मेकिंग या स्टोरेज चार्ज की चिंता किए बिना ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की सुविधा देता है. आप इसे कभी भी बेच सकते हैं या चाहें तो फिजिकल रूप में भी मंगवा सकते हैं. डिजिटल गोल्ड खरीदना उन लोगों के आदर्श है जो छोटे बचत या धीरे-धीरे सोना जमा करना चाहते हैं.
3.फिजिकल गोल्ड का आकर्षण अब भी बरकरार है?
आभूषण या सिक्के खरीदना आज भी ज़्यादातर भारतीयों के लिए निवेश का पारंपरिक तरीका है. हालांकि इनमें कुछ कमियां हैं जैसे 5-10 प्रतिशत का मेकिंग चार्ज, प्योरिटी और स्टोरेज की चिंता आदि. इसके अलावा सोने के आभूषणों को बेचने पर अक्सर वजन या डिजाइन पर कटौती होती है जिससे रिटर्न कम हो जाता है.
4.दोनों गोल्ड के फायदे नुकसान
डिजिटल सोना आपको तुरंत कैश प्रदान करता है. आप इसे मिनटों में ऑनलाइन बेच सकते हैं. वहीं फिजिकल गोल्ड को बेचने के लिए खरीदारों या जौहरियों की जरूरत होती है और इसकी दरे मार्केट से अलग हो सकती हैं. हालांकि डिजिटल गोल्ड की भी अपनी सीमाएं हैं. ज्यादातर प्लैटफॉर्म 2 लाख रुपये तक की होल्डिंग सीमा तय करते हैं और अब तक इसे RBI या SEBI विनियमित नहीं करता. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें पैसे लगाना सोचने वाली बात है.
5.टैक्स से जुड़ी ये बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए
डिजिटल और भौतिक सोने दोनों पर एक ही तरह से कर लगता है. अगर आप तीन साल के भीतर इसे बेचते हैं तो लाभ आपकी आय में जुड़ जाता है और आपके स्लैब के अनुसार कर लगता है. तीन साल बाद इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है. डिजिटल सोने पर कोई अतिरिक्त कर छूट नहीं मिलती हालांकि सरकार द्वारा समर्थित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है.
6.तो फिर आपके लिए कौन सा सही है?
अगर आप सुविधा, आसान ट्रैकिंग या छोटी-मोटी बचत के लिए निवेश कर रहे हैं, तो डिजिटल सोना सबसे बेहतर है. यह व्यावहारिक, सुरक्षित और लचीला है. लेकिन अगर आप ऐसा सोना चाहते हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकें या उपहार में दे सकें या सोने को अपने पास रखना पसंद करते हैं तो फिजिकल सोना आपके लिए सही है. कई इंवेस्टर दोनों ही तरह के सोने में निवेश करना पसंद करते हैं.
