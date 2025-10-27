FacebookTwitterYoutubeInstagram
डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें

अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

Good Morning Exercise: 9 से 5 की डेस्क जॉब से थक जाता है शरीर, इन 3 आसान योगासन से तुरंत रिलैक्स होगी बॉडी

टर्मिनल-1 और 3 की कनेक्टिविटी का टेंशन हुआ खत्म, दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा नया मेट्रो स्टेशन, ऐसी है प्लानिंग  

AIBE 20: बीसीआई 28 अक्टूबर को बंद कर देगा रजिस्ट्रेशन, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें अप्लाई

Numerology: लड़कियों के लिए ड्रीम हसबैंड बनते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पत्नी पर खूब लुटाते हैं प्यार 

Surya Dev Aarti: छठ महापर्व पर अर्घ्य देने के साथ ही जरूर पढ़ें सूर्य देव की ये आरती, प्रसन्न होते ही पूर्ण करेंगे हर इच्छा

Temple Priest: मंदिर के पुजारियों के का किसी जाति या वंश से होना नहीं है जरूरी, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला और दिये ये निर्देश

डीएनए मनी

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

आखिर फिजिकल या डिजिटल कौन सा गोल्ड खरीदना इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर विकल्प रहता है? यहां जानें अपने इस सवाल का जवाब

जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 03:45 PM IST

1.फिजिकल गोल्ड Vs डिजिटल गोल्ड

फिजिकल गोल्ड Vs डिजिटल गोल्ड
1

सोना हमेशा से इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता रहा है. पहले तो सिर्फ फिजिकल रूप में सोना खरीदा जाता था लेकिन अब सोना खरीदना भी डिजिटल हो गया है. पेटीएम, फोनपे और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म अब आपको मात्र 10 रुपये में बीमाकृत तिजोरियों में सुरक्षित रखा सोना खरीदने की सुविधा देते हैं. ऐसे में लोगों के मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि आखिर फिजिकल या डिजिटल कौन सा गोल्ड खरीदना इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर विकल्प रहता है.

2.क्या होता है डिजिटल सोना?

क्या होता है डिजिटल सोना?
2

डिजिटल गोल्ड आपको 24 कैरेट सोने में बिना किसी मेकिंग या स्टोरेज चार्ज की चिंता किए बिना ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की सुविधा देता है. आप इसे कभी भी बेच सकते हैं या चाहें तो फिजिकल रूप में भी मंगवा सकते हैं. डिजिटल गोल्ड खरीदना उन लोगों के आदर्श है जो छोटे बचत या धीरे-धीरे सोना जमा करना चाहते हैं. 

3.फिजिकल गोल्ड का आकर्षण अब भी बरकरार है?

फिजिकल गोल्ड का आकर्षण अब भी बरकरार है?
3

आभूषण या सिक्के खरीदना आज भी ज़्यादातर भारतीयों के लिए निवेश का पारंपरिक तरीका है. हालांकि इनमें कुछ कमियां हैं जैसे 5-10 प्रतिशत का मेकिंग चार्ज, प्योरिटी और स्टोरेज की चिंता आदि. इसके अलावा सोने के आभूषणों को बेचने पर अक्सर वजन या डिजाइन पर कटौती होती है जिससे रिटर्न कम हो जाता है.

4.दोनों गोल्ड के फायदे नुकसान

दोनों गोल्ड के फायदे नुकसान
4

डिजिटल सोना आपको तुरंत कैश प्रदान करता है. आप इसे मिनटों में ऑनलाइन बेच सकते हैं. वहीं फिजिकल गोल्ड को बेचने के लिए खरीदारों या जौहरियों की जरूरत होती है और इसकी दरे मार्केट से अलग हो सकती हैं. हालांकि डिजिटल गोल्ड की भी अपनी सीमाएं हैं. ज्यादातर प्लैटफॉर्म  2 लाख रुपये तक की होल्डिंग सीमा तय करते हैं और अब तक इसे  RBI या SEBI विनियमित नहीं करता. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें पैसे लगाना सोचने वाली बात है.

5.टैक्स से जुड़ी ये बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए

टैक्स से जुड़ी ये बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए
5

डिजिटल और भौतिक सोने दोनों पर एक ही तरह से कर लगता है. अगर आप तीन साल के भीतर इसे बेचते हैं तो लाभ आपकी आय में जुड़ जाता है और आपके स्लैब के अनुसार कर लगता है. तीन साल बाद इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है. डिजिटल सोने पर कोई अतिरिक्त कर छूट नहीं मिलती हालांकि सरकार द्वारा समर्थित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है.
 

6.तो फिर आपके लिए कौन सा सही है?

तो फिर आपके लिए कौन सा सही है?
6

अगर आप सुविधा, आसान ट्रैकिंग या छोटी-मोटी बचत के लिए निवेश कर रहे हैं, तो डिजिटल सोना सबसे बेहतर है. यह व्यावहारिक, सुरक्षित और लचीला है. लेकिन अगर आप ऐसा सोना चाहते हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकें या उपहार में दे सकें या सोने को अपने पास रखना पसंद करते हैं तो फिजिकल सोना आपके लिए सही है. कई इंवेस्टर दोनों ही तरह के सोने में निवेश करना पसंद करते हैं.

Read More

