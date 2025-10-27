डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

5 . टैक्स से जुड़ी ये बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए

5

डिजिटल और भौतिक सोने दोनों पर एक ही तरह से कर लगता है. अगर आप तीन साल के भीतर इसे बेचते हैं तो लाभ आपकी आय में जुड़ जाता है और आपके स्लैब के अनुसार कर लगता है. तीन साल बाद इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है. डिजिटल सोने पर कोई अतिरिक्त कर छूट नहीं मिलती हालांकि सरकार द्वारा समर्थित सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की मैच्योरिटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है.

