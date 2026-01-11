FacebookTwitterYoutubeInstagram
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

न तेल मिलेगा, न पैसा... वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने इस देश को दिया फाइनल अल्टीमेटम

'लोक हारा, तंत्र जीता' बिहार लौटते ही तेजस्वी यादव ने चुनावी व्यवस्था पर उठाए सवाल, जानें किसे दिया 100 दिन का अल्टीमेटम

Bike Safety: 5 आसान टिप्स, जो आपकी बाइक को चोरी होने से बचाएंगे

निवेश के कौन से विकल्प आम लोगों को दे रहे हैं बेहतर रिटर्न? कहां पैसा लगाना फायदेमंद

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान बल्लेबाज, संगकारा से आगे निकले विराट कोहली

बिजनेस

निवेश के कौन से विकल्प आम लोगों को दे रहे हैं बेहतर रिटर्न? कहां पैसा लगाना फायदेमंद

आज के दौर में हर व्यक्ति अपनी कमाई को ऐसे निवेश करना चाहता है, जिससे पैसा सुरक्षित भी रहे और बेहतर रिटर्न भी मिले. आम निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बैंक एफडी बेहतर है या म्यूचुअल फंड. आइए समझते हैं दोनों विकल्पों की हकीकत. 

राजा राम | Jan 11, 2026, 09:18 PM IST

1.लोगों की प्राथमिकताएं अलग-अलग

लोगों की प्राथमिकताएं अलग-अलग
1

निवेश के मामले में लोगों की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं. कुछ लोग जोखिम से दूर रहकर सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, जबकि कुछ ज्यादा रिटर्न के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं. 

2.रिटर्न पहले से तय होता है

रिटर्न पहले से तय होता है
2

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आम लोगों के बीच सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प माना जाता है. इसमें पूंजी सुरक्षित रहती है और रिटर्न पहले से तय होता है. 
 

3. एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कमी

एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कमी
3

हालांकि हाल के महीनों में एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कमी आई है. दिसंबर 2025 के अंत में RBI द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें कम की हैं. 
 

4.सीनियर सिटीजन्स को इसमें थोड़ी अतिरिक्त राहत

सीनियर सिटीजन्स को इसमें थोड़ी अतिरिक्त राहत
4

फिलहाल बड़े बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को करीब 6 से 6.6 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं. सीनियर सिटीजन्स को इसमें थोड़ी अतिरिक्त राहत मिलती है. 
 

5.इक्विटी आधारित फंड्स

इक्विटी आधारित फंड्स
5

दूसरी ओर, म्यूचुअल फंड्स ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार रिटर्न देकर निवेशकों का ध्यान खींचा है. खासकर इक्विटी आधारित फंड्स ने लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन किया है.

6.बाजार गिरने पर रिटर्न प्रभावित हो सकता है

बाजार गिरने पर रिटर्न प्रभावित हो सकता है
6

हालांकि म्यूचुअल फंड्स बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें जोखिम भी बना रहता है. बाजार गिरने पर रिटर्न प्रभावित हो सकता है. 
 

7.लंबी अवधि के निवेश पर टैक्स का बोझ कम

लंबी अवधि के निवेश पर टैक्स का बोझ कम
7

टैक्स के लिहाज से भी दोनों में फर्क है. एफडी के ब्याज पर पूरा टैक्स लगता है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लंबी अवधि के निवेश पर टैक्स का बोझ कम होता है. 
 

