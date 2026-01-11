निवेश के कौन से विकल्प आम लोगों को दे रहे हैं बेहतर रिटर्न? कहां पैसा लगाना फायदेमंद

बिजनेस
राजा राम | Jan 11, 2026, 09:18 PM IST
1.लोगों की प्राथमिकताएं अलग-अलग
निवेश के मामले में लोगों की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं. कुछ लोग जोखिम से दूर रहकर सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, जबकि कुछ ज्यादा रिटर्न के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं.
2.रिटर्न पहले से तय होता है
बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आम लोगों के बीच सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प माना जाता है. इसमें पूंजी सुरक्षित रहती है और रिटर्न पहले से तय होता है.
3. एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कमी
हालांकि हाल के महीनों में एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कमी आई है. दिसंबर 2025 के अंत में RBI द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद कई बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें कम की हैं.
4.सीनियर सिटीजन्स को इसमें थोड़ी अतिरिक्त राहत
फिलहाल बड़े बैंक एक साल की एफडी पर आम नागरिकों को करीब 6 से 6.6 प्रतिशत तक ब्याज दे रहे हैं. सीनियर सिटीजन्स को इसमें थोड़ी अतिरिक्त राहत मिलती है.
5.इक्विटी आधारित फंड्स
दूसरी ओर, म्यूचुअल फंड्स ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार रिटर्न देकर निवेशकों का ध्यान खींचा है. खासकर इक्विटी आधारित फंड्स ने लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन किया है.
6.बाजार गिरने पर रिटर्न प्रभावित हो सकता है
हालांकि म्यूचुअल फंड्स बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें जोखिम भी बना रहता है. बाजार गिरने पर रिटर्न प्रभावित हो सकता है.
7.लंबी अवधि के निवेश पर टैक्स का बोझ कम
टैक्स के लिहाज से भी दोनों में फर्क है. एफडी के ब्याज पर पूरा टैक्स लगता है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लंबी अवधि के निवेश पर टैक्स का बोझ कम होता है.