भोजपुरी अश्लीलता को राजस्थान का करारा जवाब, संस्कारों और गौरवगाथा के साथ आ रही फिल्म 'सागवान'

2026 में नौकरी खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे 90% से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

SA20 और IPL की तुलना पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की लीग को बताया शानदार मंच

जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

जिस नदी से एशिया-यूरोप के शाही खजानों तक पहुंचे हीरे, जानें कहां है भारत का वह Diamond River

बाप-बेटे की जोड़ी ने 50000 से शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 170 करोड़ का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस

जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget 2026) से पहले बजट भाषणों का इतिहास फिर चर्चा में है. बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि कई बार इसकी लंबाई भी रिकॉर्ड बना देती है और संसद में घंटों तक बहस और ध्यान का केंद्र बनी रहती है.

राजा राम | Jan 08, 2026, 06:17 PM IST

1.भाषण की अवधि भी अक्सर सुर्खियों में रहती है

भाषण की अवधि भी अक्सर सुर्खियों में रहती है
1

हर साल पेश होने वाला केंद्रीय बजट सरकार की आर्थिक सोच और भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है. टैक्स, खर्च और विकास से जुड़े फैसलों के साथ-साथ बजट भाषण की अवधि भी अक्सर सुर्खियों में रहती है.
 

2.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी
2

इस बार भी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं, जो 1 फरवरी को अपना नौवां बजट पेश कर सकती हैं. इससे पहले वह अपने लंबे बजट भाषणों के लिए इतिहास बना चुकी हैं.

3.करीब 2 घंटे 42 मिनट तक संसद में बजट पढ़ा

करीब 2 घंटे 42 मिनट तक संसद में बजट पढ़ा
3

भारत के संसदीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण साल 2020 में दर्ज हुआ. उस दौरान निर्मला सीतारमण ने करीब 2 घंटे 42 मिनट तक संसद में बजट पढ़ा, जिसे अब तक की सबसे लंबी बजट भाषण माना जाता है.
 

4.पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था

पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था
4

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था. 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का बजट भाषण दिया था, जिसे अगले ही साल उन्होंने पीछे छोड़ दिया.
 

5.हाल के वर्षों में उनके भाषण छोटे रहे हैं

हाल के वर्षों में उनके भाषण छोटे रहे हैं
5

हालांकि हाल के वर्षों में उनके भाषण छोटे रहे हैं. 2024 के अंतरिम बजट में उनका भाषण 56 मिनट में समाप्त हो गया, जबकि 2025 में यह करीब 1 घंटा 17 मिनट चला.
 

6.मनमोहन सिंह

मनमोहन सिंह
6

अगर शब्दों की संख्या के आधार पर देखें, तो सबसे लंबा बजट भाषण साल 1991 में दिया गया था. उस समय वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने लगभग 18,650 शब्दों में बजट पेश किया था.
 

