जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

राजा राम | Jan 08, 2026, 06:17 PM IST
1.भाषण की अवधि भी अक्सर सुर्खियों में रहती है
हर साल पेश होने वाला केंद्रीय बजट सरकार की आर्थिक सोच और भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है. टैक्स, खर्च और विकास से जुड़े फैसलों के साथ-साथ बजट भाषण की अवधि भी अक्सर सुर्खियों में रहती है.
2.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी
इस बार भी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं, जो 1 फरवरी को अपना नौवां बजट पेश कर सकती हैं. इससे पहले वह अपने लंबे बजट भाषणों के लिए इतिहास बना चुकी हैं.
3.करीब 2 घंटे 42 मिनट तक संसद में बजट पढ़ा
भारत के संसदीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण साल 2020 में दर्ज हुआ. उस दौरान निर्मला सीतारमण ने करीब 2 घंटे 42 मिनट तक संसद में बजट पढ़ा, जिसे अब तक की सबसे लंबी बजट भाषण माना जाता है.
4.पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था
दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था. 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट का बजट भाषण दिया था, जिसे अगले ही साल उन्होंने पीछे छोड़ दिया.
5.हाल के वर्षों में उनके भाषण छोटे रहे हैं
हालांकि हाल के वर्षों में उनके भाषण छोटे रहे हैं. 2024 के अंतरिम बजट में उनका भाषण 56 मिनट में समाप्त हो गया, जबकि 2025 में यह करीब 1 घंटा 17 मिनट चला.
6.मनमोहन सिंह
अगर शब्दों की संख्या के आधार पर देखें, तो सबसे लंबा बजट भाषण साल 1991 में दिया गया था. उस समय वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने लगभग 18,650 शब्दों में बजट पेश किया था.