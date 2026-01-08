जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?

3 . करीब 2 घंटे 42 मिनट तक संसद में बजट पढ़ा

भारत के संसदीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण साल 2020 में दर्ज हुआ. उस दौरान निर्मला सीतारमण ने करीब 2 घंटे 42 मिनट तक संसद में बजट पढ़ा, जिसे अब तक की सबसे लंबी बजट भाषण माना जाता है.

